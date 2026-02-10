10 feb. 2026

Sveriges små börsvinnare kan göra stor comeback i år

Småbolagen har haft flera år i motvind, men nya signaler pekar mot ett möjligt lyft 2026 när konjunkturen stärks (Foto: Fredrik Sandberg / TT / ).
Karin Andersen
Karin Andersen
10 feb. 2026

Efter flera år i skuggan börjar småbolagen röra på sig igen. Flera signaler pekar mot att 2026 kan bli året då segmentet kliver tillbaka i rampljuset.

Småbolagen har haft fyra tunga år. Sedan toppen 2021 har stigande räntor, svagare kapitalflöden och en mer försiktig riskaptit pressat segmentet betydligt hårdare än storbolagen.

Men nu börjar bilden förändras.

Läs också:
Panik på börsen – då ser hon köplägen i småbolag – Realtid

SEB: Svensk ekonomi lyfter och det gynnar småbolag

SEB ser en tydlig vändning i svensk ekonomi under 2026. Inflationstakten faller, konsumtionen tar fart och BNP väntas växa betydligt snabbare.

Det är faktorer som brukar få direkt genomslag i småbolagssegmentet, där många bolag har sin tyngdpunkt på hemmamarknaden och är mer känsliga för förändringar i hushållens ekonomi.

”För svensk del går konjunkturen åt rätt håll. Det blir ett lyft i konsumtionen”, säger SEB:s allokeringschef Carl Hammar till Affärsvärlden.

Handelsbanken: Rabatten har blivit för stor

Handelsbanken lyfter en annan pusselbit: värderingarna. Efter fyra svaga år har rabatten mot storbolag blivit historiskt stor.

Samtidigt börjar flera konjunkturindikatorer peka uppåt, och industribolag rapporterar en mer positiv syn på orderingången.

Banken ser också att flera sektorer kan stå inför ett lyft. Fastighetsbolag har överraskat positivt i sina rapporter, och teknikkonsulter kan vara på väg ur en svag period drivet av digitalisering, energiomställning och infrastruktursatsningar.

”Vi menar att rabatten är för stor och att det finns mycket som talar för att 2026 blir ett bättre år för småbolag”, säger Zino Engdalen Ricciuti på Handelsbanken i en intervju med Dagens PS.

Läs också:
”Småbolagen blir vinnarna igen” – förvaltaren ser läge för revansch – Realtid

Småbolagen har medvind igen

Småbolag har varit den långsiktiga börsvinnaren. Mellan 1998 och 2023 steg småbolagsfonder över 1 600 procent. Det är betydligt mer än både Sverigefonder och globalfonder under samma period.

Detta är en återkommande trend: När konjunkturen vänder upp är det ofta småbolagen som springer först.

Riskerna finns kvar men momentumet skiftar

Trots den ljusare bilden finns risker kvar. Småbolag är fortsatt känsliga för ränteläget, särskilt de längre räntorna som styr investerarnas avkastningskrav. Likviditeten är lägre, vilket gör svängningarna större. Kapitalflödena behöver också vända för att en uppgång ska bli uthållig.

Men både SEB:s makrobild och Handelsbankens värderingsanalys pekar åt samma håll. Förutsättningarna har förbättrats och segmentet står bättre rustat än på flera år.

Revanchläge för småbolagen

Om konjunkturen fortsätter att stärkas och inflationen håller sig låg kan småbolagen återta sin historiska roll som börsens draglok.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Småbolag
Karin Andersen
Karin Andersen

Ekonomijournalist med inriktning på ekonomi och breda samhällsfrågor.

Karin Andersen
