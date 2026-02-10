Sveriges små börsvinnare kan göra stor comeback i år

Handelsbanken: Rabatten har blivit för stor

Handelsbanken lyfter en annan pusselbit: värderingarna. Efter fyra svaga år har rabatten mot storbolag blivit historiskt stor.

Samtidigt börjar flera konjunkturindikatorer peka uppåt, och industribolag rapporterar en mer positiv syn på orderingången.

Banken ser också att flera sektorer kan stå inför ett lyft. Fastighetsbolag har överraskat positivt i sina rapporter, och teknikkonsulter kan vara på väg ur en svag period drivet av digitalisering, energiomställning och infrastruktursatsningar.

”Vi menar att rabatten är för stor och att det finns mycket som talar för att 2026 blir ett bättre år för småbolag”, säger Zino Engdalen Ricciuti på Handelsbanken i en intervju med Dagens PS.

Småbolag har varit den långsiktiga börsvinnaren. Mellan 1998 och 2023 steg småbolagsfonder över 1 600 procent. Det är betydligt mer än både Sverigefonder och globalfonder under samma period.

Detta är en återkommande trend: När konjunkturen vänder upp är det ofta småbolagen som springer först.

Riskerna finns kvar men momentumet skiftar

Trots den ljusare bilden finns risker kvar. Småbolag är fortsatt känsliga för ränteläget, särskilt de längre räntorna som styr investerarnas avkastningskrav. Likviditeten är lägre, vilket gör svängningarna större. Kapitalflödena behöver också vända för att en uppgång ska bli uthållig.

Men både SEB:s makrobild och Handelsbankens värderingsanalys pekar åt samma håll. Förutsättningarna har förbättrats och segmentet står bättre rustat än på flera år.

Revanchläge för småbolagen

Om konjunkturen fortsätter att stärkas och inflationen håller sig låg kan småbolagen återta sin historiska roll som börsens draglok.