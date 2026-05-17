Han trotsar kritikerna – spår att Nasdaq når 30 000

Enligt Dan Ives handlar det inte om en kortsiktig hype, utan om vad han ser som en strukturell omställning i ekonomin, där företag i allt högre grad bygger om sina affärsmodeller kring artificiell intelligens.

Den senaste techrapportperioden har dessutom, enligt Ives, ersatt årets initiala oro med ny optimism kring bolagens AI‑investeringar.

”Dessa rapporter har validerat den AI‑drivna bulltesen”, säger han till CNBC.

Den utvecklingen får honom att tro att Nasdaq Composite kan nå 30 000 inom ett år.

“Hatarna kommer att hata”, säger Ives till CNBC och avfärdar kritikerna som varnar för överhettning.

Få bolag driver uppgången

Halvledarbolag som Nvidia och Advanced Micro Devices har dragit ett stort lass i AI-rallyt. Även techjättar med tung exponering mot moln och datacenter väger tungt i indexets utveckling.

Nasdaq PHLX Semiconductor Index rusar 38 procent den senaste månaden, drivet av bolag som Nvidia, Intel, Apple och Alphabet – samtliga med tvåsiffrig tillväxt.

Men när ett fåtal aktier står bakom en stor del av uppgången ökar sårbarheten. Om kapitalflödena till AI bromsar in riskerar indexet att falla snabbt.

