Nasdaq kan nå 30 000 inom ett år, enligt Wedbush-analytikern Dan Ives. Samtidigt varnar flera investerare för att AI-rallyt är sårbart.
Han trotsar kritikerna – spår att Nasdaq når 30 000
Enligt Dan Ives handlar det inte om en kortsiktig hype, utan om vad han ser som en strukturell omställning i ekonomin, där företag i allt högre grad bygger om sina affärsmodeller kring artificiell intelligens.
Den senaste techrapportperioden har dessutom, enligt Ives, ersatt årets initiala oro med ny optimism kring bolagens AI‑investeringar.
”Dessa rapporter har validerat den AI‑drivna bulltesen”, säger han till CNBC.
Den utvecklingen får honom att tro att Nasdaq Composite kan nå 30 000 inom ett år.
“Hatarna kommer att hata”, säger Ives till CNBC och avfärdar kritikerna som varnar för överhettning.
Få bolag driver uppgången
Halvledarbolag som Nvidia och Advanced Micro Devices har dragit ett stort lass i AI-rallyt. Även techjättar med tung exponering mot moln och datacenter väger tungt i indexets utveckling.
Nasdaq PHLX Semiconductor Index rusar 38 procent den senaste månaden, drivet av bolag som Nvidia, Intel, Apple och Alphabet – samtliga med tvåsiffrig tillväxt.
Men när ett fåtal aktier står bakom en stor del av uppgången ökar sårbarheten. Om kapitalflödena till AI bromsar in riskerar indexet att falla snabbt.
Marknaden splittrad om riskerna
Flera investerare drar paralleller till tidigare teknikbubblor och varnar för att värderingarna springer ifrån fundamenta.
Värderingarna drivs i hög grad av förväntningar – frågan är hur mycket som backas upp av faktiska intäkter.
Michael Burry, känd från The Big Short, varnar för att marknadens fixering vid AI börjar likna slutskedet av dotcom‑bubblan.
”Aktier går rakt upp för att de har gått rakt upp… känns som de sista månaderna av 1999–2000‑bubblan”, skriver han.
Även hedgefondprofilen Paul Tudor Jones tror att AI‑rallyt kan fortsätta, men varnar för ”häftiga” värderingskorrigeringar framöver.
