10 feb. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

JUST NU:

Putins akilleshäl: Hålet i kassan växer snabbt

Realtid.se
Makro

Efter starkt 2025: "Så här ser våra fyra största aktie-bet ut just nu"

Erfarna fondförvaltaren Lars Söderfjäll berättar om sina fyra största aktie-bet just nu.
Erfarna fondförvaltaren Lars Söderfjäll berättar om sina fyra största aktie-bet just nu. (Foto: Ålandsbanken)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 10 feb. 2026Publicerad: 10 feb. 2026

Ålandsbankens aktiechef Lars Söderfjälls tre fonder med Nordenfokus har ett starkt år bakom sig. Detta trots att han missbedömde styrkan i försvarsrallyts aktier.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Makro

Stålkrig merllan EU och Indien: Kan höja priserna i Sverige

10 feb. 2026
Makro

Sanktionerna skulle straffa Ryssland – nu kan Kina bli vinnaren

10 feb. 2026
Makro

Trots alla utspel: USA fortfarande fast i Kinas grepp

10 feb. 2026
Makro

Saabs miljardspel i Kanada: Lockar med jobb och export

09 feb. 2026
Makro

Historisk valvinst skakar marknaderna: rekordbörs och svag yen

09 feb. 2026

”Tyvärr sålde vi försvarsbolagen för tidigt. Vi tyckte helt enkelt att de blev för dyra”, berättar han i en längre intervju med Dagens PS där han också avslöjar vilka aktier som väger tyngst i storfonden för 2026.

Läs även: Så undviker du onödig ISK-skatt i vår och sparar tusenlappar – Realtid

Fonderna gick bättre än index

”Det senaste året har vi framförallt fått bra betalt för att vi dragit upp exponeringen mot bankerna”, förklarar Ålandsbankens erfarna aktiechef och slår fast;

”Tittar man på Norden-fonden så var vi 4 procent bättre än vårt benchmark. I den högutdelande fonden var nästan 10 procent bättre än vårt benchmark 2025”.

Den tredje fonden med nordisk småbolagsfokus hade även den ett år på plus trots den generella motvinden för de mindre bolagens aktier på börsen.

ANNONS

Tror fortsatt på bank

Bankerna – med ett fantastiskt 2025 på börsen bakom sig – tror Lars Söderfjäll fortfarande på.

ANNONS

”När jag räknar på bankerna och pluggar in de här förutsättningarna; lite högre inflation, lite högre räntor och lite högre ROE så kommer jag fram till att man har värderat ner bankerna”, säger han och utvecklar;

”Ta en bankaktie som Nordea (börskurs Nordea). Visst, de handlas på 11 gånger nu istället för tidigare tioårssnittet som ligger på 7,5. Jag tycker att de snarare borde handlas på 13-14 gånger i värdering tillsammans med de övriga bankerna”.

Mot en annan stor sektor på börsen – verkstad – är han dock mer neutralt intställd;

”Tittar du på vår största fond, Nordenfonden, så är vi i stort sett neutralt positionerade till cykliskt som verkstad. Vi har 53 procent jämfört med 52 procent som är vikten i index”.

Den aktie som väger tyngst

Störts innehav har fonden i aktiekvartetten;

Volvo (börskurs Volvo), Investor (börskurs Investor), Nordea och Atlas Copco (börskurs Atlas Copco).

”Löser de det så kan aktien mångdubblas”

”De stora lånen löper ut nästa år men de hoppas ju kunna refinanisera sig redan i år. Löser de det så kan den här aktien mångdubblas”.
ANNONS

”Alltså klassiska svensk Large cap”, säger aktiechefen.

”Tittar man istället på den aktiva vikten, alltså där vi har de största ”aktie-betten” relativt index så är listan Volvo, Alfa Laval (börskurs Alfa Laval), EQT (börskurs EQT) och Danske Bank”.

”Vi tenderar att ha våra aktieinnehav ganska länge även om vi kan öka och minska lite grand beroende på hur marknaden utvecklar sig”, summerar han portföljstrategin.

Läs även: “Resan från Gällivare till Stureplan var inte spikrak” – Realtid

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS