Ålandsbankens aktiechef Lars Söderfjälls tre fonder med Nordenfokus har ett starkt år bakom sig. Detta trots att han missbedömde styrkan i försvarsrallyts aktier.
Efter starkt 2025: "Så här ser våra fyra största aktie-bet ut just nu"
”Tyvärr sålde vi försvarsbolagen för tidigt. Vi tyckte helt enkelt att de blev för dyra”, berättar han i en längre intervju med Dagens PS där han också avslöjar vilka aktier som väger tyngst i storfonden för 2026.
Fonderna gick bättre än index
”Det senaste året har vi framförallt fått bra betalt för att vi dragit upp exponeringen mot bankerna”, förklarar Ålandsbankens erfarna aktiechef och slår fast;
”Tittar man på Norden-fonden så var vi 4 procent bättre än vårt benchmark. I den högutdelande fonden var nästan 10 procent bättre än vårt benchmark 2025”.
Den tredje fonden med nordisk småbolagsfokus hade även den ett år på plus trots den generella motvinden för de mindre bolagens aktier på börsen.
Tror fortsatt på bank
Bankerna – med ett fantastiskt 2025 på börsen bakom sig – tror Lars Söderfjäll fortfarande på.
”När jag räknar på bankerna och pluggar in de här förutsättningarna; lite högre inflation, lite högre räntor och lite högre ROE så kommer jag fram till att man har värderat ner bankerna”, säger han och utvecklar;
”Ta en bankaktie som Nordea (börskurs Nordea). Visst, de handlas på 11 gånger nu istället för tidigare tioårssnittet som ligger på 7,5. Jag tycker att de snarare borde handlas på 13-14 gånger i värdering tillsammans med de övriga bankerna”.
Mot en annan stor sektor på börsen – verkstad – är han dock mer neutralt intställd;
”Tittar du på vår största fond, Nordenfonden, så är vi i stort sett neutralt positionerade till cykliskt som verkstad. Vi har 53 procent jämfört med 52 procent som är vikten i index”.
Den aktie som väger tyngst
Störts innehav har fonden i aktiekvartetten;
Volvo (börskurs Volvo), Investor (börskurs Investor), Nordea och Atlas Copco (börskurs Atlas Copco).
”Löser de det så kan aktien mångdubblas”
”De stora lånen löper ut nästa år men de hoppas ju kunna refinanisera sig redan i år. Löser de det så kan den här aktien mångdubblas”.
”Alltså klassiska svensk Large cap”, säger aktiechefen.
”Tittar man istället på den aktiva vikten, alltså där vi har de största ”aktie-betten” relativt index så är listan Volvo, Alfa Laval (börskurs Alfa Laval), EQT (börskurs EQT) och Danske Bank”.
”Vi tenderar att ha våra aktieinnehav ganska länge även om vi kan öka och minska lite grand beroende på hur marknaden utvecklar sig”, summerar han portföljstrategin.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.
