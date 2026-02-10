Efter starkt 2025: "Så här ser våra fyra största aktie-bet ut just nu"

”Tyvärr sålde vi försvarsbolagen för tidigt. Vi tyckte helt enkelt att de blev för dyra”, berättar han i en längre intervju med Dagens PS där han också avslöjar vilka aktier som väger tyngst i storfonden för 2026.

Fonderna gick bättre än index

”Det senaste året har vi framförallt fått bra betalt för att vi dragit upp exponeringen mot bankerna”, förklarar Ålandsbankens erfarna aktiechef och slår fast;

”Tittar man på Norden-fonden så var vi 4 procent bättre än vårt benchmark. I den högutdelande fonden var nästan 10 procent bättre än vårt benchmark 2025”.

Den tredje fonden med nordisk småbolagsfokus hade även den ett år på plus trots den generella motvinden för de mindre bolagens aktier på börsen.