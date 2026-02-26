En rekordstor stock av osålda investeringar, vikande avkastning och allt mer otåliga investerare skapar en perfekt storm där hundratals fonder riskerar att bli så kallade zombies, levande döda som varken kan sälja sina innehav eller resa nytt kapital.
Riskkapitalets zombieera: Hundratals fonder kämpar för överlevnad
Enligt en ny rapport från konsultfirman Bain & Company uppgår det orealiserade värdet i buyout-fonder till 3 800 miljarder dollar.
Detta samtidigt som utdelningarna till investerare som andel av nettotillgångsvärdet låg kvar på bara 14 procent förra året, den näst lägsta nivån sedan 2008.
Till skillnad från finanskrisen har den nuvarande svackan dessutom pågått längre, med fyra raka år av fallande avkastning till investerare.
Allt fler fonder stängs ute
Problemen syns tydligt i insamlingsstatistiken.
Data från analysföretaget Preqin visar att antalet buyout-fonder som reste kapital föll till 1 191 stycken under 2025, med totalt 661 miljarder dollar, en kraftig nedgång från 2 679 fonder och 807 miljarder dollar 2021.
Den genomsnittliga tiden för att resa en fond har ökat från 16 månader 2021 till 23 månader 2025.
Samtidigt fortsätter de största aktörerna att dominera. Thoma Bravo reste 24,3 miljarder dollar i sin senaste flaggskeppsfond, Blackstone stängde en fond på 21,7 miljarder och Veritas Capital samlade in 14,4 miljarder.
”Många av de fonder som finns i dag kommer inte nödvändigtvis att existera om fem år”, säger Veritas vd Ramzi Musallam till Forbes.
Sjunkande avkastning pressar branschen
Den breda avkastningen har fallit markant. Treårsavkastningen för det amerikanska riskkapitalindexet Cambridge Associates låg på 7,4 procent fram till juni 2025, hela 11 procentenheter sämre per år än MSCI:s världsindex under samma period.
Ett centralt mått som oroar investerare är DPI, ”distributed to paid-in capital”. Det är hur mycket kontanter investerare faktiskt fått tillbaka i förhållande till vad de betalat in.
Bain & Company rapporterar att median-DPI för amerikanska och västeuropeiska buyout-fonder av 2020 års årgång låg under 0,2x vid halvårsskiftet 2025. Det är långt under historiska nivåer.
”Ingen modell räknade med nioåriga innehavsperioder eller 10 procents utdelningsnivåer”, säger Scott Ramsower, chef för private equity-fonder vid Teacher Retirement System of Texas, till Forbes.
Räntechocken förvärrade läget
Den snabba räntehöjningscykeln som inleddes 2022 har förvärrat situationen dramatiskt genom att pressa ned värderingarna och göra det svårare att genomföra transaktioner.
Hugh MacArthur, ordförande för Bains globala riskkapitalverksamhet, konstaterar att det finns få skäl att tro att räntorna kommer att sjunka dramatiskt på kort sikt.
Bains Rebecca Burack pekar på att avkastningskraven har ökat kraftigt. Tidigare räckte det att växa rörelseresultatet med 5 procent per år. Men i dag krävs 12 procent årlig tillväxt under fem år för att nå samma avkastning. ”Tolv är det nya fem”, säger Burack till Bloomberg.
Fortsättningsfonder köper tid
Trängda fonder har dock inte gett upp. Så kallade fortsättningsfonder, eller ”continuation funds”, har blivit ett allt vanligare verktyg för att köpa tid.
Dessa låter fondförvaltare lösa ut otåliga investerare samtidigt som de behåller utvalda innehav. Sådana fonder reste 62 miljarder dollar under 2024 och över 40 miljarder bara under första halvåret 2025, upp från nästan noll för ett decennium sedan.
Men lösningen har sina begränsningar.
”En fortsättningsfond ger inte färskt kapital att investera i nya affärer”, påpekar Sarah Sandstrom vid Campbell Lutyens för Forbes.
Trots de dystra siffrorna menar Bain att branschen står vid en brytpunkt snarare än inför en kollaps.
Riskkapital erbjuder fortfarande diversifiering som publika marknader inte kan leverera, men förvaltarna måste höja sin förmåga att skapa värde avsevärt för att locka allt mer kräsna investerare.