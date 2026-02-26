Riskkapitalets zombieera: Hundratals fonder kämpar för överlevnad

Enligt en ny rapport från konsultfirman Bain & Company uppgår det orealiserade värdet i buyout-fonder till 3 800 miljarder dollar.

Detta samtidigt som utdelningarna till investerare som andel av nettotillgångsvärdet låg kvar på bara 14 procent förra året, den näst lägsta nivån sedan 2008.

Till skillnad från finanskrisen har den nuvarande svackan dessutom pågått längre, med fyra raka år av fallande avkastning till investerare.

Allt fler fonder stängs ute

Problemen syns tydligt i insamlingsstatistiken.

Fonder tar allt längre tid att resa. (Foto: Peter Morgan / AP / TT)

Data från analysföretaget Preqin visar att antalet buyout-fonder som reste kapital föll till 1 191 stycken under 2025, med totalt 661 miljarder dollar, en kraftig nedgång från 2 679 fonder och 807 miljarder dollar 2021.

Den genomsnittliga tiden för att resa en fond har ökat från 16 månader 2021 till 23 månader 2025.

Samtidigt fortsätter de största aktörerna att dominera. Thoma Bravo reste 24,3 miljarder dollar i sin senaste flaggskeppsfond, Blackstone stängde en fond på 21,7 miljarder och Veritas Capital samlade in 14,4 miljarder.

”Många av de fonder som finns i dag kommer inte nödvändigtvis att existera om fem år”, säger Veritas vd Ramzi Musallam till Forbes.