Japan testar världens djupaste gruva – fyndet räcker i 700 år

Fyndet är beläget i havsbotten nära Minamitori Island i Japan och beskrivs som något av en strategisk guldgruva. Tidiga analyser tyder på att fyndet är så omfattande att det skulle kunna täcka den globala konsumtionen av flera sällsynta jordartsmetaller i över 700 år.

För en nation som i dag förlitar sig på Kina för merparten av sina leveranser är det en historisk möjlighet. Nu ska man bara lösa den 6000 meter djupa utmaningen.

Strategisk allians mot Kina

Japans satsning på att bryta havets mineralrika botten sammanfaller med en amerikansk offensiv för att säkra försörjningskedjorna.

Under ett toppmöte i Washington i mars 2026 presenterade USA:s president Donald Trump och Japans premiärminister Sanae Takaichi en omfattande handlingsplan för kritiska mineraler, skriver Reuters. Syftet är att utveckla alternativ till Kina, som i dag kontrollerar den globala marknaden för sällsynta jordartsmetaller.

Avtalet mellan stormakterna inkluderar skapandet av en gemensam arbetsgrupp för att accelerera djuphavsbrytning. Sammanlagt omfattar samarbetet 13 specifika projekt inom områden som återvinning av sällsynta jordartsmetaller samt utvinning av nickel, gallium och litium.

För att stabilisera marknaden diskuterar länderna även samordnade handelspolitiska åtgärder, såsom ett prisgolvsmekanism för strategiska mineraler. Utan det är det lätt för Kina att använda sitt monopol för att slå ut mindre aktörer genom att dumpa priserna.

För Japans del är behovet akut. Komponenttillverkaren TDK Corp har redan flaggat för att de drabbats av kinesiska exportrestriktioner. Peking införde nyligen förbud mot export av vissa kritiska mineraler till Japan efter en diplomatisk tvist.