Svenska småbolagsfonder tappade 4,1 miljarder kronor i januari, det största utflödet på tre år. Men förvaltare menar att köpläget börjar närma sig.
Rekordutflöde från småbolagsfonder: ”Kan vara läge att köpa”
Svenska småbolagsfonder upplever sina tuffaste tider på flera år.
Under januari lämnade spararna fonderna i rekordfart, med nettoutflöden på 4,1 miljarder kronor, det högsta sedan januari 2022, enligt statistik från Morningstar.
Totalt förvaltar småbolagsfonderna nu 262 miljarder kronor, en minskning med 11 procent jämfört med ett år tidigare.
Carnegies småbolagsindex backade 3 procent under januari och har tappat omkring 10 procent det senaste året, samtidigt som Stockholmsbörsens totalavkastningsindex stigit 6,5 procent under samma period.
Fonder med fokus på börsens mindre bolag
Småbolagsfonder investerar i små och medelstora bolag som är listade på Stockholmsbörsens Small cap- och Mid cap-listor.
Ett småbolag definieras som företag med ett börsvärde som understiger 1 procent av börsens totala värde. Vilket innebär ungefär 140 miljarder kronor, även om de flesta fonder i praktiken investerar i betydligt mindre bolag.
Sektorn har historiskt levererat stark avkastning, de bästa fonderna har genererat över 500 procent på tio år, men innebär också högre risk och volatilitet jämfört med storbolagsfonder.
Småbolagen befinner sig ofta i en tillväxtfas, vilket ger större potential på uppsidan men gör dem mer känsliga för konjunktursvängningar och ränteförändringar.
Det är just den kombinationen av risk och konjunkturkänslighet som har slagit hårt mot sektorn de senaste åren.
Spararna tappar tålamodet
”Sparare tenderar att följa trender och vill vara där avkastningen är bäst för tillfället. Småbolagsfonder har presterat ganska dåligt i flera år. Jag tror att många har väntat på en vändning som inte har kommit och till slut gett upp hoppet”, säger Johanna Englundh, fondanalytiker på Morningstar, till Dagens Industri.
Hos nätmäklaren Avanza var småbolagsfonder den tredje mest nettosålda av 43 fondkategorier under januari i år.
De fonder som tappade mest kapital hos Avanza var bland annat Cliens Småbolag, AMF Aktiefond Småbolag och Spiltan Småbolagsfond. Spararna har i stället sökt sig till breda Sverigefonder med storbolagsfokus samt räntefonder.
”Det vi ser är att spararna i stället har köpt breda Sverigefonder med större bolag, men också räntefonder. Man har velat köpa svenskt – men inte svenska småbolag. Det har varit en väldigt tydlig trend”, säger Englundh till Di.
Sett till marknaden som helhet har den enskilda fonden med störst utflöde under januari varit Odin Sverige, med ett nettoutflöde om 1,6 miljarder kronor av omkring 10 förvaltade miljarder, enligt Morningstar-statistik.
Negativ spiral pressar kurserna
Utflödena riskerar att förvärra situationen ytterligare. Småbolagsfonder äger ofta en stor andel av aktierna i de mindre bolagen, och när de tvingas sälja för att möta uttag pressas kurserna nedåt.
Mönstret har präglat den gångna rapportsäsongen, där bolag som exempelvis Nelly, Camurus och Paradox fallit tvåsiffrigt efter sina respektive delårsrapporter. Felicia Schön, sparekeonom på Avanza beskriver det som en dubbelsmocka för småbolagen, där utflödena i sig förstärker kursfallen.
Samtidigt manar hon till eftertanke och menar att det nedtryckta sentimentet paradoxalt nog kan innebära möjligheter.
”När sentimentet är så här nedtryckt krävs det inte mycket för att det ska vända. För den långsiktige kan det snarare börja likna ett intressant köpläge än ett läge att springa från”, säger hon till Di.
Förvaltaren: ”Ser klart intressant ut igen”
Trots det dystra kapitalflödet ser Petter Löfqvist, småbolagsförvaltare på Humle Fonder, flera tecken på att en vändning närmar sig.
I en intervju med Dagens PS pekar han på att bolagen under nedgångsåren effektiviserat verksamheter, dragit ned kostnader och stärkt sina balansräkningar. Han noterar också att 4–5 procent av kapitalet har lämnat småbolagssektorn årligen sedan 2022.
”Summerar vi de olika faktorerna tycker vi det ser klart intressant ut med småbolagen igen”, säger Löfqvist till Dagens PS.
Han framhåller att kapacitetsutnyttjandet är lågt i många verksamheter, vilket kan ge tydliga lönsamhetslyft när efterfrågan återkommer.
Småbolagen förväntas också växa betydligt snabbare än storbolagen under 2026, och de senaste börsintroduktionerna har varit extremt övertecknade. Något som enligt Löfqvist tyder på att kapitalet börjar hitta tillbaka till sektorn.
Småbolagsfonder i Sverige
|Fond
|Årlig avgift
|Utveckling 3 år
|INDEXFONDER
|PLUS Småbolag Sverige Index
|0,42%
|+13,03%
|PLUS Mikrobolag Sverige Index
|0,44%
|-20,36%
|XACT Svenska Småbolag
|0,32%
|+19,44%
|Storebrand Sverige Småbolag Plus A
|0,52%
|+10,76%
|AKTIVT FÖRVALTADE
|AMF Aktiefond Småbolag
|0,52%
|-0,8%
|Avanza Småbolag by Skoglund
|1,26%
|+2,16%
|Carnegie Småbolagsfond A
|1,94%
|+60,33%
|Carnegie Micro Cap
|1,69%
|-7,44%
|C Worldwide Sweden Small Cap 1A
|1,68%
|+21,35%
|Cliens Småbolag A
|1,84%
|+5,9%
|Cliens Micro Cap A
|2,45%
|+1,28%
|Consensus Sverige Select A
|1,42%
|+29,63%
|Danske Invest Sverige Småbolag SA
|1,93%
|+10,13%
|Didner & Gerge Småbolag
|1,59%
|+11,58%
|Didner & Gerge Small and Microcap
|1,74%
|+20,64%
|Handelsbanken Sv. Småbolag A1
|1,71%
|+1,89%
|Humle Småbolagsfond A
|1,68%
|+8,36%
|Indecap Guide Q30
|0,65%
|-1,15%
|Kavaljer Quality Focus A
|1,62%
|+27,18%
|Lannebo Småbolag A
|1,67%
|+20,71%
|Lannebo Sweden Micro Cap A
|1,63%
|+18,02%
|Länsförsäkringar Småbol. Sve Vis A
|1,63%
|+2,82%
|Nordea Småbolagsfond Sverige
|1,59%
|+14,25%
|ODIN Small Cap C SEK
|1,52%
|+5.02%
|ODIN Sverige C SEK
|1,22%
|+17,87%
|Pareto Småbolagsfond A
|1,74%
|+8,64%
|SEB Sverigefond Småbolag C/R
|1,52%
|+13,55%
|Simplicity Småbolag Sverige A
|1,17%
|+13,43%
|Spiltan Småbolagsfond
|1,53%
|+9,68%
|Spiltan Aktiefond Småland
|1,54%
|+6,98%
|Strand Småbolagsfond
|1,11%
|-20,07%
|Swedbank Robur Småbol.fond Sve A
|1,44%
|+8,85%
|TIN Ny Teknik
|1,62%
|-37,57%
|Alcur Grow B
|2,37%
|+39,58%
|Öhman Småbolagsfond A
|1,59%
|+13,27%
OBS: Utvecklingssiffror är ungefärliga, baserade på data från Morningstar, Placera, Nordnet och Avanza (feb 2025–feb 2026). Avgifter avser total årlig avgift. Kontrollera alltid aktuella siffror hos respektive mäklare. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning