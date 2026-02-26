Rekordutflöde från småbolagsfonder: ”Kan vara läge att köpa”

Svenska småbolagsfonder upplever sina tuffaste tider på flera år.

Under januari lämnade spararna fonderna i rekordfart, med nettoutflöden på 4,1 miljarder kronor, det högsta sedan januari 2022, enligt statistik från Morningstar.

Totalt förvaltar småbolagsfonderna nu 262 miljarder kronor, en minskning med 11 procent jämfört med ett år tidigare.

Carnegies småbolagsindex backade 3 procent under januari och har tappat omkring 10 procent det senaste året, samtidigt som Stockholmsbörsens totalavkastningsindex stigit 6,5 procent under samma period.

Fonder med fokus på börsens mindre bolag

Småbolagsfonder investerar i små och medelstora bolag som är listade på Stockholmsbörsens Small cap- och Mid cap-listor.

Ett småbolag definieras som företag med ett börsvärde som understiger 1 procent av börsens totala värde. Vilket innebär ungefär 140 miljarder kronor, även om de flesta fonder i praktiken investerar i betydligt mindre bolag.

Sektorn har historiskt levererat stark avkastning, de bästa fonderna har genererat över 500 procent på tio år, men innebär också högre risk och volatilitet jämfört med storbolagsfonder.

Småbolagen befinner sig ofta i en tillväxtfas, vilket ger större potential på uppsidan men gör dem mer känsliga för konjunktursvängningar och ränteförändringar.

Det är just den kombinationen av risk och konjunkturkänslighet som har slagit hårt mot sektorn de senaste åren.