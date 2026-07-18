Kriget kan radera flygbolagens rekordvinster

De nio mest lönsamma flygbolagen tjänade tillsammans 25,11 miljarder dollar i sina senaste årsresultat. Men siffrorna speglar branschen precis innan kriget mot Iran stängde delar av Gulfens luftrum och tvingade bolagen att lägga om sina rutter.

För Emirates och Qatar Airways, som är helt beroende av rutter över Iran och Hormuz-sundet, förändrades förutsättningarna för deras affär över en natt.

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Affärerna påverkades direkt för Emirates och Qatar Airways

Emirates toppade listan med ett resultat på 5,4 miljarder dollar. Men redan samma månad som kriget i Iran stängde delar av luftrummet påverkades verksamheten. Passagerarantalet föll och flera långdistansrutter fick omdirigeras.

Qatar Airways redovisade samtidigt en vinst på 1,94 miljarder dollar – en nedgång med nästan tio procent jämfört med året innan efter att konflikten stängt Qatars luftrum under räkenskapsårets sista kvartal.

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Jetbränslet skenar när Hormuz-sundet störs

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Jetbränslet steg över 150 dollar per fat när kriget hindrade trafiken genom Hormuzsundet. IATA, flygbolagens globala branschorganisation, varnar enligt Euronews, för att flygbolagens globala vinster riskerar att halveras i år.

För bolag med tung exponering mot den drabbade regionen innebär det både längre flygtider som en följd av omlagda rutter och kraftigt ökade bränslekostnader.

En ranking som redan är inaktuell

Euronews konstaterar att årets lista visar en bransch på sin absoluta topp – men också en verklighet som redan har förändrats.



Nästa årsredovisningar väntas ge en tydligare bild av hur konflikten påverkat flygbolagens resultat. Men att bolag som Emirates, Qatar Airways och Turkish Airlines tvingas flyga omvägar, hantera stängda luftrum och betala för dyrare bränsle kommer sannolikt att påverka resultatet.

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