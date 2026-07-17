Europa satsar stort på drönare med nya miljardinvesteringar

Europa satsar i allt högre grad på drönare och autonoma vapensystem.

Det är erfarenheterna från kriget i Ukraina som förändrar synen på framtidens krigföring, menar experter.

En rad besked de senaste veckorna visar hur snabbt utvecklingen går och hur försvarsinvesteringarna i allt större utsträckning riktas mot ny teknik.

Stora investeringar i tekniken

Nato har presenterat ett nytt initiativ för att stärka medlemsländernas förmåga att använda och bekämpa drönare, skriver CNBC.

Samtidigt har Storbritannien aviserat miljardinvesteringar i drönare och system för att försvara sig mot dem, medan Tyskland finansierar leveransen av 50 000 drönare till Ukraina.

Dessutom har det tyska försvarsteknikbolaget Helsing tagit in nytt kapital till en värdering på 18 miljarder dollar.

Utvecklingen speglar hur drönare gått från att vara ett komplement på slagfältet till att bli en central del av modern krigföring.

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Kriget i Ukraina har visat att relativt billiga drönare, ofta utrustade med artificiell intelligens, kan användas för spaning, precisionsanfall och samordning av militära operationer.

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