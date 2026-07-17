Den europeiska upprustningen är i full gång. Nu är det särskilt drönare som står i fokus för såväl regeringar som företag.
Europa satsar stort på drönare med nya miljardinvesteringar
Europa satsar i allt högre grad på drönare och autonoma vapensystem.
Det är erfarenheterna från kriget i Ukraina som förändrar synen på framtidens krigföring, menar experter.
En rad besked de senaste veckorna visar hur snabbt utvecklingen går och hur försvarsinvesteringarna i allt större utsträckning riktas mot ny teknik.
Stora investeringar i tekniken
Nato har presenterat ett nytt initiativ för att stärka medlemsländernas förmåga att använda och bekämpa drönare, skriver CNBC.
Samtidigt har Storbritannien aviserat miljardinvesteringar i drönare och system för att försvara sig mot dem, medan Tyskland finansierar leveransen av 50 000 drönare till Ukraina.
Dessutom har det tyska försvarsteknikbolaget Helsing tagit in nytt kapital till en värdering på 18 miljarder dollar.
Utvecklingen speglar hur drönare gått från att vara ett komplement på slagfältet till att bli en central del av modern krigföring.
Kriget i Ukraina har visat att relativt billiga drönare, ofta utrustade med artificiell intelligens, kan användas för spaning, precisionsanfall och samordning av militära operationer.
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Företag ser möjligheter
Även Irans användning av billiga Shahed-drönare i Mellanöstern har bidragit till att förstärka den utvecklingen.
Försvarsmakter efterfrågar därför inte bara själva drönarna utan också den teknik som gör dem effektiva.
Det handlar bland annat om AI, mjukvara, elektronisk krigföring, krypterad kommunikation, sensorer och satellitbaserade underrättelsesystem.
Allt fler vapensystem väntas dessutom fungera i nätverk där stridsfordon, drönare och satelliter kontinuerligt utbyter information.
Den ökade satsningen skapar nya affärsmöjligheter för europeiska försvarsteknikbolag.
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Många nya investeringar
Förutom drönartillverkare gynnas företag som utvecklar operativsystem och mjukvara som gör det möjligt för drönare att fungera även i miljöer där motståndaren försöker störa radiosignaler eller GPS.
Nästa steg är system där operatörer kan styra hela svärmar av drönare samtidigt i stället för enskilda farkoster.
Försvarsinvesteringarna i Europa har redan fördubblats sedan 2019 och väntas fortsätta öka under det kommande decenniet. Samtidigt har riskkapitalet strömmat till sektorn.
Enligt konsultbolaget McKinsey steg investeringarna i europeiska försvarsteknikföretag från omkring 200 miljoner euro 2021 till 2,6 miljarder euro 2025.
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