Disney har konsekvent vägrat att redovisa hur mycket kryssningsverksamheten drar in. Nu framgår siffrorna ändå, via ett bolag i London.
Hemliga siffror avslöjar – så mycket tjänar Disney på kryssningar
Enligt en färsk årsredovisning i Storbritannien, ökade intäkterna i Disneys kryssningsrörelse med 20,3 procent till 3 miljarder dollar under räkenskapsåret som avslutades den 27 september 2025.
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Det är första gången verksamheten passerar den nivån, skriver Fortune.
Disney har varit hemliga
Disney redovisar inte kryssningarna separat i sin amerikanska rapportering och har också gjort en poäng av att inte göra det.
Men eftersom kryssningsbolaget ägs av det Londonbaserade dotterbolaget Magical Cruise Company, som notabelt saknar Disney i namnet, omfattas det av brittiska krav på offentliga bokslut.
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Skälet till strukturen är skattemässig.
Storbritannien tillämpar så kallad tonnageskatt, där rederier beskattas utifrån flottans nettotonnage i stället för faktisk vinst, vilket är särskilt gynnsamt för högmarginalaktörer som Disney.
Landet erbjuder dessutom närhet till sjörättslig och försäkringsteknisk expertis, inte minst Lloyd’s of London.
Vinsten föll trots intäktslyft
Tillväxten drevs av det sjätte fartyget, Disney Treasure, som sjösattes i december 2024, samt av rekordåret för kryssningsbranschen globalt, 37,2 miljoner passagerare under 2025.
Samtidigt sjönk nettovinsten med 12,9 procent till 302,7 miljoner dollar, eftersom kostnaderna växte snabbare än intäkterna.
Personalkostnaderna steg med 31,4 procent till 437,2 miljoner dollar efter att 1 765 anställda tillkommit, huvudsakligen ombordpersonal.
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Disney planerar ytterligare fem fartyg till 2031, som del av en investering på 60 miljarder dollar i divisionen Experiences där 20 procent går till kryssningar.
Ett av fartygen finansieras och drivs helt av japanska Oriental Land Company på licens.
Trots expansionen är Disney en liten aktör. Branschbevakaren CruiseMarketWatch uppskattar antalet passagerare till en miljon under 2025, en marknadsandel på 3,1 procent, mot Carnivals 6,8 miljoner passagerare.
Ljusglimt i en tuff inledning
Beskedet kommer i ett läge där Disneys nye vd Josh D’Amaro pressas på flera fronter.
Som tidigare rapporterat fick han en turbulent start, med kollapsen i samarbetet med OpenAI kring videotekniken Sora, en skandal kring realityserien The Bachelorette på ABC som tvingade fram ett inställt säsongsstopp, samt nedskärningar hos partnern Epic Games i Fortnite-satsningen.
Experiences-divisionen står för 57 procent av Disneys rörelseresultat på 17,6 miljarder dollar och nära 40 procent av omsättningen på 94,4 miljarder dollar för 2025.