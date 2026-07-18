Hemliga siffror avslöjar – så mycket tjänar Disney på kryssningar

Enligt en färsk årsredovisning i Storbritannien, ökade intäkterna i Disneys kryssningsrörelse med 20,3 procent till 3 miljarder dollar under räkenskapsåret som avslutades den 27 september 2025.

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Det är första gången verksamheten passerar den nivån, skriver Fortune.

Disney har varit hemliga

Disney redovisar inte kryssningarna separat i sin amerikanska rapportering och har också gjort en poäng av att inte göra det.

Men eftersom kryssningsbolaget ägs av det Londonbaserade dotterbolaget Magical Cruise Company, som notabelt saknar Disney i namnet, omfattas det av brittiska krav på offentliga bokslut.

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Skälet till strukturen är skattemässig.

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Storbritannien tillämpar så kallad tonnageskatt, där rederier beskattas utifrån flottans nettotonnage i stället för faktisk vinst, vilket är särskilt gynnsamt för högmarginalaktörer som Disney.

Landet erbjuder dessutom närhet till sjörättslig och försäkringsteknisk expertis, inte minst Lloyd’s of London.