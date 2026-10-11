Ray Dalio: Börsens skydd mot räntechocken krymper

Varnar för kassaflödena

Dalio pekar också på en risk som han menar att investerare förbiser. Inför rapportsäsongen för tredje kvartalet uppmanar han marknaden att följa bolagens fria kassaflöde, inte bara vinsterna.

”Om du tjänar pengar men sedan investerar utan att få ut några pengar av det, då växer det fram ett likviditetsproblem”, säger han till CNBC.

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Han räknar med att vinsterna fortsätter att förbättras men att de fria kassaflödena försämras. Det ska ses mot bakgrund av att bolag lånar allt mer för att finansiera investeringar i AI.

Dalio förutspår dock varken fallande vinster eller en nära förestående börskorrektion. Enligt honom har de finansiella villkoren ännu inte stramats åt tillräckligt för att bromsa kreditgivning och konsumtion.

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”Mer att gå”

Däremot tror han att obligationsraset fortsätter, eftersom stater och bolag konkurrerar om samma kapital. Staterna lånar för att täcka sina budgetunderskott, och bolagen tar in pengar för att investera i ny teknik.

”Vi är i en baisse på obligationsmarknaden, det tycker jag är ganska tydligt. Min gissning är att det finns mer att gå”, säger han.

Högre lånekostnader kommer till slut att tvinga fram mindre kreditgivning och lägre utgifter, menar Dalio. Det kan i sin tur dämpa ekonomin och spilla över på aktiemarknaden. Än så länge har åtstramningen bara börjat, och vinsttillväxten ger fortfarande stöd åt aktierna.

Kort i skuld, lång i guld

Budskapet går i linje med vad Dalio sade tidigare i veckan. Vid Greenwich Economic Forum i tisdags sade han att utbud och efterfrågan på skuld i världen är i obalans. Det kommer att leda till en kris någon gång inom de närmaste två åren, rapporterar Business Insider.

Dalio sade där att han är kort i skuld. Hans skäl är att stater och stora techbolag översvämmar marknaden med nya obligationer, samtidigt som stora köpare som Kina och Japan drar sig tillbaka.

”Vi befinner oss definitivt i en riskfylld period”, sade han enligt Business Insider.

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Han rekommenderade också att en väldiversifierad portfölj ska ha mellan 5 och 15 procent i guld. Ädelmetallen har han länge lyft fram som ett bättre skydd än techaktier.

Dalio har vid flera tillfällen beskrivit AI-boomen som en bubbla. Han har dock också sagt att investerare inte bör sälja bara för att en bubbla finns, eftersom marknaden kan fortsätta upp innan den spricker.