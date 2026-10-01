Investerare säljer av obligationer i rasande takt – USA och Europa drabbas

Den globala ränteoron tilltog på torsdagen när stigande energipriser och ökade finanspolitiska risker pressade upp statsobligationsräntorna i flera stora ekonomier.

Räntan på amerikanska tioåriga statsobligationer steg som mest 0,05 procentenheter till 5,34 procent, den högsta nivån på nästan 25 år.

Senare föll räntan tillbaka till 5,24 procent, vilket ändå innebar en uppgång på 0,05 procentenheter för dagen.

Oroligt i flera europeiska länder

Uppgången spred sig till de europeiska obligationsmarknaderna.

Räntan på brittiska 30-åriga statsobligationer steg över 6 procent för första gången sedan 1998, innan den senare sjönk tillbaka till 5,93 procent, skriver Financial Times.

I Frankrike steg tioårsräntan som mest 0,1 procentenheter till 4,96 procent, den högsta nivån sedan 2002.

Den franska obligationsmarknaden har pressats både av den internationella ränteoron och av oro för landets offentliga finanser och politiska situation.

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Italiens tioårsränta steg 0,05 procentenheter till 4,69 procent. Ränteskillnaden mot tyska tioåriga statsobligationer ökade samtidigt till omkring en procentenhet, den högsta nivån sedan mars.

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