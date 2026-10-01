En turbulent tid kan vänta i flera stora länder liksom i världsekonomin i stort. Det är åtminstone så signalerna från investerare tolkas.
Investerare säljer av obligationer i rasande takt – USA och Europa drabbas
Den globala ränteoron tilltog på torsdagen när stigande energipriser och ökade finanspolitiska risker pressade upp statsobligationsräntorna i flera stora ekonomier.
Räntan på amerikanska tioåriga statsobligationer steg som mest 0,05 procentenheter till 5,34 procent, den högsta nivån på nästan 25 år.
Senare föll räntan tillbaka till 5,24 procent, vilket ändå innebar en uppgång på 0,05 procentenheter för dagen.
Oroligt i flera europeiska länder
Uppgången spred sig till de europeiska obligationsmarknaderna.
Räntan på brittiska 30-åriga statsobligationer steg över 6 procent för första gången sedan 1998, innan den senare sjönk tillbaka till 5,93 procent, skriver Financial Times.
I Frankrike steg tioårsräntan som mest 0,1 procentenheter till 4,96 procent, den högsta nivån sedan 2002.
Den franska obligationsmarknaden har pressats både av den internationella ränteoron och av oro för landets offentliga finanser och politiska situation.
Italiens tioårsränta steg 0,05 procentenheter till 4,69 procent. Ränteskillnaden mot tyska tioåriga statsobligationer ökade samtidigt till omkring en procentenhet, den högsta nivån sedan mars.
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Risk för fortsatt inflation
Den kraftiga ränteuppgången innebär högre finansieringskostnader för stater, företag och hushåll.
I USA steg den genomsnittliga räntan på 30-åriga bolån med 0,25 procentenheter till 7,28 procent under veckan, den största veckovisa ökningen på fyra år.
Oljepriset har varit en central drivkraft. Brentoljan steg 3,2 procent till drygt 101 dollar per fat på torsdagen.
Högre energipriser ökar risken för att inflationen biter sig fast, samtidigt som marknaden oroar sig för hur stora budgetunderskott kan finansieras när räntorna stiger.
Den franska regeringen presenterade samtidigt ett budgetförslag för 2027 med besparingar och skattehöjningar på totalt 43 miljarder euro. Beskedet kom mot bakgrund av växande oro för landets offentliga finanser.
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Japan är inte skonat
Även euron pressades och föll som mest 1 procent till 1,1216 dollar, den lägsta nivån på 16 månader.
Europeiska bankaktier föll, samtidigt som Stoxx Europe 600 backade 1,3 procent.
Ränteoron har även spridit sig till Japan. Den tioåriga japanska statsobligationsräntan steg till 3,1 procent, nära den högsta nivån på flera decennier.
Samtidigt har kreditspreadarna för europeiska företag ökat, vilket tyder på att oron på statsobligationsmarknaden börjar påverka företagens finansieringsvillkor. Marknaden räknar därför med fortsatt stora rörelser på obligationsmarknaderna.
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