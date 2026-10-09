Övervakning av anställda är inget nytt i finansbranschen. Men med AI har arbetsgivarnas möjligheter att följa anställdas arbete ökat. I dag presenterar Finansförbundet en ny rapport som undersöker hur den digitala övervakningen upplevs och påverkar anställdas hälsa och välmående.
Finansanställda vill veta hur de övervakas på jobbet
Realtid har träffat Rikard Nyström, förste vice ordförande i Finansförbundet, för att prata om rapporten, som heter Övervakad – en rapport om integritet i finansbranschen,
Enligt Nyström är övervakning i sig inget nytt i branschen. Verksamheten är beskaffad så att det i vissa fall är nödvändigt med inspelningar av rådgivningssamtal och dokumentation av transaktioner. Det finns därför en stor förståelse för den här typen av åtgärder bland medarbetarna.
”Anställda i finansbranschen är generellt väldigt toleranta gentemot övervakning”, säger Nyström.
Samtidigt betonar han att acceptansen förutsätter ett tydligt syfte och att medarbetarna vet vad som faktiskt sker.
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Många känner inte till övervakningen
Ett av rapportens tydligaste resultat är att många anställda har begränsad insyn i om och hur de övervakas. Drygt var tredje finansanställd vet inte om arbetsgivaren har tillgång till innehållet i mejl och chattar. Ännu fler, 54 procent, känner inte till om arbetsgivaren kan se eller spela in aktivitet via skärm, mus eller tangentbord.
Det är den här osäkerheten som Finansförbundet vill belysa med rapporten.
”Vi är intresserade av frågorna om när man ska övervaka, varför man övervakar, hur man övervakar och i vilka fall man övervakar”, säger Nyström. ”Det handlar ytterst om transparens.”
Han menar att den enskilde medarbetaren bör få veta hur arbetsgivaren övervakar de anställda. Anställda har rätt till sin integritet och bör få veta om arbetsgivaren kan komma att ta del av känsliga personuppgifter.
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Övervakning och stress hänger ihop
Var fjärde finansanställd upplever enligt rapporten att övervakningen leder till ökad stress. Stressupplevelsen är också starkare bland dem som upplever fler former av övervakning.
”Att inte veta att man är övervakad kan vara stressande i sig”, menar Nyström.
Särskilt känsligt blir det när övervakningen uppfattas som ett sätt att mäta prestation eller kontrollera den enskilde medarbetaren. Det kan handla om registrering av inloggningar och närvaro, men också om att följa knapptryckningar och annan digital aktivitet.
”Vi har olika system eller verktyg helt enkelt, knapptryckningar, hur ofta är man inloggad, vart befinner man sig och så vidare.”
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Övervakning får anställda att överväga att byta jobb
Konsekvenserna av övervakningen stannar inte vid ökad stress.
Enligt rapporten uppger en stor majoritet att de skulle överväga att byta jobb om övervakningen blev mer omfattande än vad de upplever som rimligt.
För Nyström handlar frågan i grunden om förtroende.
”Förtroendet ska man vara rädd om, så att man inte raserar det fina som finns.”
Fackliga samtal måste kunna ske utan insyn
Ett område där Finansförbundet ser särskilda risker är den fackliga verksamheten.
När arbetsgivare har möjlighet att spela in, lagra eller få tillgång till kommunikation uppstår frågor om hur medlemmars kontakt med sina fackliga företrädare kan skyddas.
”Den som är medlem i ett fackförbund ska känna sig trygg att ta kontakt med sin fackligt förtroendevalda och veta att det som sägs inte spelas in och lagras någonstans”, säger Nyström.
Han beskriver hur oron redan påverkar hur vissa frågor hanteras:
”Är det så att det är känsliga saker som ska diskuteras i till exempel ett fackligt styrelsemöte? Då kanske vi väljer att inte diskutera dem just där, utan vi får ha diskussioner på annat sätt eller ställe.”
Konsekvensen riskerar att bli att frågor som borde lyftas aldrig kommer upp på bordet.
Två lagar krockar
Integritetsfrågorna kopplade till övervakning kompliceras ytterligare av att flera regelverk gäller samtidigt.
Å ena sidan finns GDPR:s krav på integritet och personuppgiftsskydd. Å andra sidan finns finansmarknadens regelverk, däribland MiFID, som ställer krav på dokumentation och inspelning.
Enligt Nyström går det inte att lösa situationen genom att låta det ena regelverket väga tyngre än det andra.
”Det är ingen lag som trumfar den andra.”
Nyström konstaterar att den tekniska utvecklingen har gått snabbare än lagstiftningen. De möjligheter till övervakning som finns i dag såg inte likadana ut när de här regelverken kom till.
”Det är viktigt att ha höjd för att det inte är samma verklighet nu som när lagstiftningen skrevs.”
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AI gör frågan mer akut
Finansförbundet har arbetat med frågor om kontroll, mätning och övervakning länge. Det som förändrats är framför allt hastigheten i den tekniska utvecklingen.
”Det går så rysligt fort nu. Om ett år vet vi ju inte hur det ser ut och vilka möjligheter man har då som man inte har i dag”, säger Nyström.
Men diskussionen handlar ytterst om mer än teknik och regelverk. Den handlar också om vilket utrymme anställda ska ha att göra misstag och lära sig av dem.
”Det måste finnas utrymme att få göra ett misstag som anställd. Det är där lärande och utveckling sker.”
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