Finansanställda vill veta hur de övervakas på jobbet

Övervakning och stress hänger ihop

Var fjärde finansanställd upplever enligt rapporten att övervakningen leder till ökad stress. Stressupplevelsen är också starkare bland dem som upplever fler former av övervakning.

”Att inte veta att man är övervakad kan vara stressande i sig”, menar Nyström.

Särskilt känsligt blir det när övervakningen uppfattas som ett sätt att mäta prestation eller kontrollera den enskilde medarbetaren. Det kan handla om registrering av inloggningar och närvaro, men också om att följa knapptryckningar och annan digital aktivitet.

”Vi har olika system eller verktyg helt enkelt, knapptryckningar, hur ofta är man inloggad, vart befinner man sig och så vidare.”

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Övervakning får anställda att överväga att byta jobb

Konsekvenserna av övervakningen stannar inte vid ökad stress.

Enligt rapporten uppger en stor majoritet att de skulle överväga att byta jobb om övervakningen blev mer omfattande än vad de upplever som rimligt.

För Nyström handlar frågan i grunden om förtroende.

”Förtroendet ska man vara rädd om, så att man inte raserar det fina som finns.”

Fackliga samtal måste kunna ske utan insyn

Ett område där Finansförbundet ser särskilda risker är den fackliga verksamheten.

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När arbetsgivare har möjlighet att spela in, lagra eller få tillgång till kommunikation uppstår frågor om hur medlemmars kontakt med sina fackliga företrädare kan skyddas.

”Den som är medlem i ett fackförbund ska känna sig trygg att ta kontakt med sin fackligt förtroendevalda och veta att det som sägs inte spelas in och lagras någonstans”, säger Nyström.

Han beskriver hur oron redan påverkar hur vissa frågor hanteras:

”Är det så att det är känsliga saker som ska diskuteras i till exempel ett fackligt styrelsemöte? Då kanske vi väljer att inte diskutera dem just där, utan vi får ha diskussioner på annat sätt eller ställe.”

Konsekvensen riskerar att bli att frågor som borde lyftas aldrig kommer upp på bordet.

Två lagar krockar

Integritetsfrågorna kopplade till övervakning kompliceras ytterligare av att flera regelverk gäller samtidigt.

Å ena sidan finns GDPR:s krav på integritet och personuppgiftsskydd. Å andra sidan finns finansmarknadens regelverk, däribland MiFID, som ställer krav på dokumentation och inspelning.

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Enligt Nyström går det inte att lösa situationen genom att låta det ena regelverket väga tyngre än det andra.

”Det är ingen lag som trumfar den andra.”

Nyström konstaterar att den tekniska utvecklingen har gått snabbare än lagstiftningen. De möjligheter till övervakning som finns i dag såg inte likadana ut när de här regelverken kom till.

”Det är viktigt att ha höjd för att det inte är samma verklighet nu som när lagstiftningen skrevs.”

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AI gör frågan mer akut

Finansförbundet har arbetat med frågor om kontroll, mätning och övervakning länge. Det som förändrats är framför allt hastigheten i den tekniska utvecklingen.

”Det går så rysligt fort nu. Om ett år vet vi ju inte hur det ser ut och vilka möjligheter man har då som man inte har i dag”, säger Nyström.

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Men diskussionen handlar ytterst om mer än teknik och regelverk. Den handlar också om vilket utrymme anställda ska ha att göra misstag och lära sig av dem.

”Det måste finnas utrymme att få göra ett misstag som anställd. Det är där lärande och utveckling sker.”

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