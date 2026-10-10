Riskkapitalet tvingas sälja – det räddar M&A-året

Värdet av globala fusioner och förvärv föll med 41 procent under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet, till 993 miljarder dollar. Det visar LSEG-data som Reuters tagit del av.

Under kvartalet tillkännagavs tio så kallade megadeals, affärer på över tio miljarder dollar. Det är det lägsta antalet sedan fjärde kvartalet 2024.

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Ändå talar få om ett trendbrott. Sett till hela året är 2026 ett av de starkaste M&A-åren hittills. Medan aktiviteten föll kraftigt i USA och Europa ökade den dessutom i Asien, där M&A-värdet steg med 8 procent jämfört med andra kvartalet. Gränsöverskridande affärer har ökat med 32 procent hittills i år.

”Tredje kvartalet är en normalisering snarare än slutet på en cykel”, säger Sarah Jones, global chef för corporate på advokatbyrån Clifford Chance, till Reuters.

Samma bild ger Sveriges ledande M&A-advokater i en panel hos Dagens Juridik. De beskriver marknaden som selektiv snarare än svag: kapitalet finns, men köparna är disciplinerade.

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Under första halvåret gjordes omkring 600 affärer med svenska målbolag, i nivå med fjolåret, enligt Isabella Ramsay på Mannheimer Swartling. Norden som helhet backade samtidigt sex procent i antal affärer.

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Den drivande kraften är private equity. Många fonder sitter på portföljbolag som ägts längre än planerat, och pressen att sälja växer. Enligt advokaterna leder det till fler exits och till att köpare och säljare oftare möts på pris.

Värderingsgapet är ändå inte borta.

”Vi har gått från en marknad där nästan allt var dyrt till en marknad där det är dyrt att köpa kvalitet – men betydligt billigare att köpa problem”, säger Ahmed Al-Rahma på Lindahl till Dagens Juridik.