Ray Dalio: Därför är kontanter en falsk trygghet

I podcasten The Diary of a CEO beskrev Bridgewater Associates-grundaren kontanter som den sämsta placeringen över en längre period, rapporterar Moneywise.

Missa inte: Tvärvändning för guldpriset efter Trumps besked. Realtid

Många uppfattar kontanter som tryggast, men enligt Ray Dalio är det en farlig missuppfattning, tryggheten är skenbar.

Inflationen äter upp värdet

Dalio räknar med en inflationstakt på runt 3,5–4 procent.

Även med ränta på ett sparkonto blir avkastningen enligt honom otillräcklig, särskilt sedan skatt dragits på ränteintäkterna. USA:s konsumentprisindex steg 3,5 procent mellan juni 2025 och juni 2026, enligt Bureau of Labor Statistics.

Läs även: Ray Dalio varnar för finansiell hjärtattack. Dagens PS

Effekten förstärks kraftigt över tid. 100 dollar år 2026 motsvarar köpkraften hos knappt 12 dollar 1970, enligt siffror från Federal Reserve i Minneapolis.