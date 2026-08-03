Miljardären och hedgefondgrundaren Ray Dalio varnar för att kontanter, inklusive sparkonton och penningmarknadsfonder, är den sämsta investeringen sett över tid. Skälet är inflationen, som stadigt urholkar pengarnas köpkraft.
Ray Dalio: Därför är kontanter en falsk trygghet
I podcasten The Diary of a CEO beskrev Bridgewater Associates-grundaren kontanter som den sämsta placeringen över en längre period, rapporterar Moneywise.
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Många uppfattar kontanter som tryggast, men enligt Ray Dalio är det en farlig missuppfattning, tryggheten är skenbar.
Inflationen äter upp värdet
Dalio räknar med en inflationstakt på runt 3,5–4 procent.
Även med ränta på ett sparkonto blir avkastningen enligt honom otillräcklig, särskilt sedan skatt dragits på ränteintäkterna. USA:s konsumentprisindex steg 3,5 procent mellan juni 2025 och juni 2026, enligt Bureau of Labor Statistics.
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Effekten förstärks kraftigt över tid. 100 dollar år 2026 motsvarar köpkraften hos knappt 12 dollar 1970, enligt siffror från Federal Reserve i Minneapolis.
Guldrushen är ett svaghetstecken
Dalio har länge förespråkat guld som skydd mot inflation och valutaförsvagning.
Tidigare i år slog han fast att pengarnas värdetapp, inte börsuppgången, var årets största marknadshändelse.
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Mätt i guld föll den amerikanska S&P 500 med 28 procent, enligt Dalio.
Han menar att en svag valuta får avkastningen att framstå som starkare än den egentligen är: när den egna valutan faller ser tillgångar mätta i den ut att ha stigit.
Den stigande guldkursen speglar därför snarare en svagare ekonomi än verklig styrka, resonerar han.
Föredrar guld framför bitcoin
Dalio äger även bitcoin, men bara motsvarande 1 procent av portföljen, och han föredrar guld, rapporterar Bitcoin Magazine.
Kryptovalutan är visserligen en form av pengar som inte kan tryckas, men enligt Dalio finns ett hot. Kvantdatorer kan underminera tekniken, och stater kan övervaka och beskatta innehav.
När regeringar inte vill ha bitcoin har de makten att agera mot den, konstaterar han. Centralbanker kommer därför inte att hålla några större mängder, eftersom de vill behålla kontrollen över sina transaktioner.
Trots Dalios skepsis har bitcoin fått bredare acceptans bland etablerade aktörer. Blackrock-vd:n Larry Fink har kallat kryptovalutan en internationell tillgång och ett sätt att digitalisera guld.