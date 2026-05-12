Råvaran som kan bli Irankrigets stora vinnare

Sedan konflikten bröt ut har fonderna nästan tredubblat sina nettosatsningar på sojabönsolja, som används för att producera biodiesel, enligt data från amerikanska råvarumyndigheten CFTC som Financial Times tagit del av.

Missa inte: Nej till fred – marknaden skakar. Realtid

I majs, ett nyckelingrediensen i etanol, har fonderna vänt från negativa positioner till de högsta positiva nivåerna hittills i år.

Ett ”blixtkrig”

Drivkraften är enkel: när råoljepriset stigit från 72 dollar till över 100 dollar per fat sedan krigsutbrottet letar investerare efter alternativa exponeringar mot energimarknaden. Doug King, chef för RCMA Capital och förvaltare av The Merchant Commodity Fund, beskriver rörelsen i mjuka råvaror som ”ett blixtkrig” snarare än en gradvis ompositionering.

”Hedgefonderna har verkligen kastat sig in i sojabönsoljan, lockade av skenande marginalerna och förväntningarna om att regeringar kommer att accelerera inhemsk biobränsleproduktion”, säger King till FT.

Hakan Kaya, portföljförvaltare på Neuberger Berman, beskriver majs som ”en proxy-satsning på bensin” och har byggt upp korgar av jordbruksråvaror, inklusive majs, sojabönsolja, rapsolja och boskap, för att dra nytta av energichocken.

Läs även: Detta kan bli slutet för bensin och diesel. E55

ANNONS

Han har samtidigt minskat sin direkta exponering mot olja och gas, på grund av risken för plötsliga prisrörelser till följd av militär eskalering eller fredsförhandlingar.

”Om energipriserna håller sig på nuvarande nivåer kommer de att spilla över till resten av jordbrukssektorn, säger Kaya till FT.