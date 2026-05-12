Irankrigets chockvågor fortsätter att omforma råvarumarknaderna. Nu riktar hedgefonder blickarna mot jordbrukssektorn, med biobränslen som nästa stora spekulation.
Råvaran som kan bli Irankrigets stora vinnare
Sedan konflikten bröt ut har fonderna nästan tredubblat sina nettosatsningar på sojabönsolja, som används för att producera biodiesel, enligt data från amerikanska råvarumyndigheten CFTC som Financial Times tagit del av.
I majs, ett nyckelingrediensen i etanol, har fonderna vänt från negativa positioner till de högsta positiva nivåerna hittills i år.
Ett ”blixtkrig”
Drivkraften är enkel: när råoljepriset stigit från 72 dollar till över 100 dollar per fat sedan krigsutbrottet letar investerare efter alternativa exponeringar mot energimarknaden. Doug King, chef för RCMA Capital och förvaltare av The Merchant Commodity Fund, beskriver rörelsen i mjuka råvaror som ”ett blixtkrig” snarare än en gradvis ompositionering.
”Hedgefonderna har verkligen kastat sig in i sojabönsoljan, lockade av skenande marginalerna och förväntningarna om att regeringar kommer att accelerera inhemsk biobränsleproduktion”, säger King till FT.
Hakan Kaya, portföljförvaltare på Neuberger Berman, beskriver majs som ”en proxy-satsning på bensin” och har byggt upp korgar av jordbruksråvaror, inklusive majs, sojabönsolja, rapsolja och boskap, för att dra nytta av energichocken.
Han har samtidigt minskat sin direkta exponering mot olja och gas, på grund av risken för plötsliga prisrörelser till följd av militär eskalering eller fredsförhandlingar.
”Om energipriserna håller sig på nuvarande nivåer kommer de att spilla över till resten av jordbrukssektorn, säger Kaya till FT.
Asien är där det händer
Asien är ett epicentrum i biobränsleomställningen. Regionen köper omkring 80 procent av oljan som fraktas genom Hormuzsundet, som till stor del stängts för sjöfart sedan kriget inleddes, och är därmed hårt drabbad av störningarna, skriver Reuters.
Vietnam har redan ställt om till etanolblandad bensin, Indonesia planerar att höja biodieselinnehållet till 50 procent från juli, och Indien uppges se över sina etanolmål.
Kan bidra till livsmedelskris
Samtidigt varnar FN:s livsmedels- och jordbruksorgan för att en ökad användning av grödor till bränsle riskerar att förvärra en kommande livsmedelskris.
Redan nu har krigets effekter på energi-, transport- och gödselpriser pressat upp världslivsmedelspriserna till en sexmånadershögsta i mars.
Hormuzsundet hanterade före konflikten upp till en tredjedel av världens kvävegödselexport, och stängningen pressar nu tillgångarna av gödsel globalt, med stigande odlingskostnader som följd.
RCMA:s King tonar ner risken för direkta grödebortfall: det handlar om en energichock, inte en jordbrukschock, menar han. Men Neuberger Bermans Kaya varnar ändå:
”Om grödor används för energi i stället för mat är vi på väg rakt in i en livsmedelskris”, säger han.