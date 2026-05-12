En genomsnittlig familj i USA behövde betala 1 000 dollar mer förra året på grund av Donald Trumps tullar, enligt en ny rapport.
Amerikanska familjer betalade 1 000 dollar mer – på grund av Trump
Amerikanska konsumenter bär nu i praktiken hela kostnaden för president Donald Trumps omfattande tullpolitik.
Det framgår av en ny studie från Federal Reserve Bank of Dallas.
Den visar att företagen i allt större utsträckning för över tullkostnaderna direkt till kunderna genom högre priser.
Driver upp inflationen
Enligt rapporten har tullarna ”vältrat över priserna”, vilket innebär att de avgifter som företag betalar vid import nu nästan helt återspeglas i konsumentpriserna, skriver Fortune om rapporten.
Forskarna bedömer att tullarna har bidragit till att driva upp den amerikanska kärninflationen med nära en procentenhet.
Kärninflationen, som exkluderar livsmedels- och energipriser, uppgick i mars till 3,2 procent på årsbasis.
Utan tullarna skulle inflationen enligt studien ha legat omkring 2,3 procent, vilket hade inneburit en betydligt svagare prisökningstakt.
Bygger på betalda tullar
Studien bygger på analyser av så kallade realiserade tullnivåer, alltså de tullavgifter som faktiskt betalats in, snarare än de nivåer som tidigare presenterats i politiska utspel från Vita huset.
Forskarna konstaterar att de faktiska tullnivåerna blivit något lägre än tidigare prognoser, men fortfarande ligger på historiskt höga nivåer.
Under 2025 uppgick den genomsnittliga realiserade tullnivån till 9,4 procent, den högsta nivån på flera decennier.
Har använt sina verktyg
Rapporten pekar samtidigt på att många företag redan uttömt möjligheterna att mildra effekterna genom att byta leverantörer, flytta produktion eller omförhandla inköpskedjor.
Därmed återstår främst två alternativ: att acceptera lägre marginaler eller höja priserna mot konsument.
Liknande slutsatser har tidigare presenterats av Federal Reserve Bank of New York och den amerikanska tankesmedjan Tax Foundation.
Något mindre effekt
Enligt deras beräkningar motsvarade Trumps tullar under 2025 en kostnadsökning på omkring 1 000 dollar för ett genomsnittligt amerikanskt hushåll.
För 2026 väntas effekten bli något mindre, men fortfarande omkring 700 dollar per hushåll.
Separat forskning från Federal Reserve visar dessutom att effekten av tullar ofta slår igenom med flera månaders fördröjning.
Företag tenderar initialt att försöka skydda sina marginaler, men över tid förs kostnaderna vidare till slutkunderna genom högre priser på varor och tjänster.
