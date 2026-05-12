Amerikanska familjer betalade 1 000 dollar mer – på grund av Trump

Amerikanska konsumenter bär nu i praktiken hela kostnaden för president Donald Trumps omfattande tullpolitik.

Det framgår av en ny studie från Federal Reserve Bank of Dallas.

Den visar att företagen i allt större utsträckning för över tullkostnaderna direkt till kunderna genom högre priser.

Driver upp inflationen

Enligt rapporten har tullarna ”vältrat över priserna”, vilket innebär att de avgifter som företag betalar vid import nu nästan helt återspeglas i konsumentpriserna, skriver Fortune om rapporten.

Forskarna bedömer att tullarna har bidragit till att driva upp den amerikanska kärninflationen med nära en procentenhet.

Kärninflationen, som exkluderar livsmedels- och energipriser, uppgick i mars till 3,2 procent på årsbasis.

Utan tullarna skulle inflationen enligt studien ha legat omkring 2,3 procent, vilket hade inneburit en betydligt svagare prisökningstakt.

ANNONS

Läs mer: Dyrare mat och bensin – Iran-kriget slår mot konsumenterna. Realtid