Det stängda Hormuzsundet och minskad turism slår hårt mot flera länder i Gulfregionen. Nu ökar oron för riktigt stor ekonomisk skada på sikt.
Gulfländerna har hamnat i en ekonomisk mardröm
Den tillfälliga vapenvilan mellan USA och Iran har nu varat i nära sex veckor.
Men osäkerheten kring ett permanent avtal får oron att växa i Gulfregionen.
Trots att striderna till stor del har avtagit fortsätter problemen i sjöfarten genom Hormuzsundet, och det slår hårt mot flera oljeberoende ekonomier.
Fortsatt inget avtal
Länderna i Gulfstaternas samarbetsråd har hittills försökt mildra effekterna genom omfattande statliga stödinsatser.
Men ju längre konflikten drar ut på tiden, desto större blir risken för långvariga ekonomiska skador, skriver The Economist.
Förhandlingarna mellan USA och Iran har ännu inte lett till någon uppgörelse om de viktigaste frågorna kring Irans kärnenergiprogram.
Enligt diplomatiska källor återstår oenighet om bland annat begränsningar av urananrikning, hanteringen av Irans lager av höganrikat uran och framtiden för vissa kärnanläggningar.
Påverkar flera branscher
Konsekvenserna märks tydligast inom olje- och gasindustrin, som står för stora delar av regionens exportinkomster och ekonomiska aktivitet.
Saudiarabiens oljeexport har fallit kraftigt sedan konflikten började, samtidigt som exporten från Förenade Arabemiraten har minskat med omkring hälften.
Bahrain, Kuwait och Qatar har periodvis haft mycket begränsad export genom Hormuzsundet.
Även andra delar av ekonomin påverkas. Turism- och resebranschen, som är särskilt viktig för Förenade Arabemiraten, har drabbats när antalet besökare minskat kraftigt.
Tufft för hotellen
Hotell i Dubai rapporterar mycket låg beläggning och många företag inom servicebranschen har permitterat eller sagt upp personal.
Trots problemen har Gulfstaterna hittills lyckats undvika större varubrist genom alternativa transportvägar via Saudiarabien och hamnar vid Röda havet.
Lösningarna har dock blivit kostsamma för både regeringar och företag, som tvingats lägga stora summor på transporter och stödåtgärder för att hålla handeln igång.
Skillnaderna mellan länderna är samtidigt stora.
Kritisk period väntar
Qatar och Förenade Arabemiraten bedöms ha starkare ekonomiska reserver, medan Bahrain redan behövt ekonomiskt stöd från grannländer för att stabilisera sin ekonomi, skriver The New Arab.
Flera bedömare pekar nu ut slutet av sommaren som en avgörande tidpunkt.
Om osäkerheten kring Hormuzsundet består när höstens turism och affärsresor ska ta fart riskerar den nuvarande nedgången att utvecklas till en betydligt djupare ekonomisk kris för hela regionen.
