Gulfländerna har hamnat i en ekonomisk mardröm

Den tillfälliga vapenvilan mellan USA och Iran har nu varat i nära sex veckor.

Men osäkerheten kring ett permanent avtal får oron att växa i Gulfregionen.

Trots att striderna till stor del har avtagit fortsätter problemen i sjöfarten genom Hormuzsundet, och det slår hårt mot flera oljeberoende ekonomier.

Fortsatt inget avtal

Länderna i Gulfstaternas samarbetsråd har hittills försökt mildra effekterna genom omfattande statliga stödinsatser.

Men ju längre konflikten drar ut på tiden, desto större blir risken för långvariga ekonomiska skador, skriver The Economist.

Förhandlingarna mellan USA och Iran har ännu inte lett till någon uppgörelse om de viktigaste frågorna kring Irans kärnenergiprogram.

Enligt diplomatiska källor återstår oenighet om bland annat begränsningar av urananrikning, hanteringen av Irans lager av höganrikat uran och framtiden för vissa kärnanläggningar.