Det talas främst om metaller som guld och koppar just nu. Men det finns en helt annan råvara som har sett en ordentlig prisstegring.
Råvaran rusar i pris – bakom ryggen på alla
Kopparpriset har gått upp och ned, även om den långsiktiga trenden är att det stiger.
Men när det gäller Kinas kopparsmältverk tjänar de just nu mer pengar på svavelsyra än på själva kopparn, skriver Reuters.
En kraftig prisuppgång på svavelsyra har på kort tid förändrat ekonomin i en bransch som pressats hårt av hård konkurrens om råvaran.
Stigit kraftigt
Priset på svavelsyra i Kina har stigit med omkring 500 procent på två och ett halvt år. Under 2025 uppskattas uppgången ha gett landets smältverk ett tillskott på motsvarande cirka 1,5 miljarder dollar.
För bolag som Yunnan Copper har intäkterna från svavelsyra blivit en betydande del av vinsten, trots att produkten bara står för en liten andel av omsättningen.
Bakgrunden är både geopolitiska störningar och strukturella förändringar i utbud och efterfrågan.
Slog ut anläggning
När drönarattacker slog mot en rysk gasanläggning i Astrakhan i september förra året stoppades exporten av svavel, en central insatsvara i produktionen av svavelsyra.
Det förvärrade en redan ansträngd global marknad och drev upp priserna ytterligare.
Samtidigt har kopparsmältverken haft det allt tuffare i sin kärnverksamhet.
Betalar för tillgång
Behandlings- och raffineringsavgifter, så kallade TC/RC, har pressats ned till rekordlåga nivåer, delvis till följd av en snabb utbyggnad av smältkapacitet i Kina och begränsad tillgång på kopparkoncentrat.
I vissa fall har avgifterna till och med varit negativa, vilket innebär att smältverken betalar för att få tillgång till råvaran.
Efterfrågan på svavelsyra har dessutom breddats.
Kan bli prisfall
Förutom traditionell användning inom gödselproduktion växer behovet inom Indonesiens nickelsektor och i Kinas snabbt expanderande batteritillverkning, särskilt för litiumjärnfosfat.
Det har bidragit till att strama åt marknaden ytterligare.
Men beroendet av en volatil biprodukt innebär risker.
Analytiker räknar med att priserna kan falla med mellan 10 och 30 procent under de kommande månaderna, bland annat till följd av nya projekt och åtgärder från kinesiska myndigheter för att säkra inhemsk tillgång.
