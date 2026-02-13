Råvaran rusar i pris – bakom ryggen på alla

Kopparpriset har gått upp och ned, även om den långsiktiga trenden är att det stiger.

Men när det gäller Kinas kopparsmältverk tjänar de just nu mer pengar på svavelsyra än på själva kopparn, skriver Reuters.

En kraftig prisuppgång på svavelsyra har på kort tid förändrat ekonomin i en bransch som pressats hårt av hård konkurrens om råvaran.

Stigit kraftigt

Priset på svavelsyra i Kina har stigit med omkring 500 procent på två och ett halvt år. Under 2025 uppskattas uppgången ha gett landets smältverk ett tillskott på motsvarande cirka 1,5 miljarder dollar.

För bolag som Yunnan Copper har intäkterna från svavelsyra blivit en betydande del av vinsten, trots att produkten bara står för en liten andel av omsättningen.

Bakgrunden är både geopolitiska störningar och strukturella förändringar i utbud och efterfrågan.