Vädjar till EU – agera nu eller förlora industrin för alltid

EU energi
Det blir svårare och svårare att konkurrera när energipriserna skenar snabbare i EU än i omvärlden. (Kollage: Realtid / Getty Images)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 15 feb. 2026Publicerad: 15 feb. 2026

Industriledarna i EU skräder inte orden. Efter år av skenande elpriser och geopolitiskt kaos står kontinenten inför ett vägskäl. Utan omedelbara åtgärder riskerar vi en fullskalig industriell kollaps.

Krisen för europeisk industri har gått från att vara en ekonomisk utmaning till att bli ett existentiellt hot. Vid det nyligen hållna industri-toppmötet i Antwerpen presenterade hundratals företagsledare en gemensam deklaration med ett tydligt krav:

Agera nu eller förlora industrin för alltid.

Man varnar ett strukturellt skifte i konkurrenskraft som drabbar allt från kemijättar till ståltillverkare.

Techjättarnas desperata rop: ”Vargen kommer!”

2026 bjöd på en tuff start för de amerikanska techjättarna. Som ett brev på posten hörs bolagens ledare i en alarmistisk kör.

”En ny verklighet av hot”

Samtidigt som priserna pressar företagen, varnas det för att Europas energiinfrastruktur är lika sårbar som försvaret. Sabotage mot gasledningar och cyberattacker mot elnätet har blivit en ny vardag, skriver Euronews.

Markus Rauramo, ordförande för Eurelectric, betonar att branschen måste ställa om. Att förbereda sig för och återhämta sig från både fysiska och hybrida attacker är nu en central del av energibolagens strategier.

Kopplingen mellan energi och säkerhet har blivit så stark att Nato-tjänstemän för första gången deltagit vid EU:s energiministermöten. Hotet från Rysslands krig i Ukraina har blottat djupa sårbarheter i medlemsländernas nät.

EU kväver konkurrenskraftiga industrier

För att rädda produktionen kräver industrin att elpriserna sänks till nivåerna före 2021, omkring 44 euro per megawattimme. Idag betalar europeiska företag betydligt mer än sina konkurrenter i USA och Kina, skriver Oilprice.

Markus Kamieth, vd för BASF, varnar för att den europeiska kemiindustrin kan kollapsa om inte systemet för utsläppsrätter (ETS) ses över. Kostnaderna för tillstånden går mot miljardbelopp under 2030-talet.

Stålindustrin, företrädd av Eurofer, stämmer in i kören. De menar att bristen på konkurrenskraftiga kraftpriser gör det omöjligt att investera i den gröna omställningen på hemmaplan.

Beroendet av Kina oroar

En annan dimension av krisen är det växande beroendet av kinesisk teknik. Kina kontrollerar idag 70–80 procent av marknaden för de växelriktare som behövs för att integrera förnybar el i nätet.

Detta skapar en osäkerhet kring cybersäkerheten. EU-parlamentariker har redan uppmanat kommissionen att begränsa kinesiska tillverkares tillgång till kritisk infrastruktur.

Industrins varning är lika mycket ett rop på hjälp. Utan åtgärder för att stärka konkurrenskraften riskerar man att kvävas mellan USA och Asien. Då blir vi inte bara utan industri och arbeten, utan även möjlighet att påverka den hållbara utvecklingen av den globala industrin.

EUIndustri
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

