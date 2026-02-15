Vädjar till EU – agera nu eller förlora industrin för alltid

Krisen för europeisk industri har gått från att vara en ekonomisk utmaning till att bli ett existentiellt hot. Vid det nyligen hållna industri-toppmötet i Antwerpen presenterade hundratals företagsledare en gemensam deklaration med ett tydligt krav:

Agera nu eller förlora industrin för alltid.

Man varnar ett strukturellt skifte i konkurrenskraft som drabbar allt från kemijättar till ståltillverkare.

”En ny verklighet av hot”

Samtidigt som priserna pressar företagen, varnas det för att Europas energiinfrastruktur är lika sårbar som försvaret. Sabotage mot gasledningar och cyberattacker mot elnätet har blivit en ny vardag, skriver Euronews.

Markus Rauramo, ordförande för Eurelectric, betonar att branschen måste ställa om. Att förbereda sig för och återhämta sig från både fysiska och hybrida attacker är nu en central del av energibolagens strategier.

Kopplingen mellan energi och säkerhet har blivit så stark att Nato-tjänstemän för första gången deltagit vid EU:s energiministermöten. Hotet från Rysslands krig i Ukraina har blottat djupa sårbarheter i medlemsländernas nät.