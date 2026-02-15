Industriledarna i EU skräder inte orden. Efter år av skenande elpriser och geopolitiskt kaos står kontinenten inför ett vägskäl. Utan omedelbara åtgärder riskerar vi en fullskalig industriell kollaps.
Vädjar till EU – agera nu eller förlora industrin för alltid
Mest läst i kategorin
USA drunknar i skulden: 2 000 miljarder dollar i ränta – varje år
Den federala skulden uppgår nu till omkring 38 600 miljarder dollar, enligt finansdepartementets siffror. Samtidigt varnar den oberoende budgetmyndigheten Congressional Budget Office, CBO, för att utvecklingen inte är hållbar. Den gigantiska statliga skulden i USA växer. Och med skulden skenar också landets räntebetalningar. Redan i dag har staten betalat 427 miljarder dollar i ränta under …
Kinas oljelager växer i rekordtakt – så påverkas bensinpriset
Peking fortsätter fylla sina lager i rasande takt och har blivit en avgörande faktor för att hålla oljepriserna uppe. Kinas strategi att bunkra olja i stor skala har nu fått konkreta effekter på den globala oljemarknaden. Som Realtid tidigare rapporterat fyller världens största oljeimportör sina lager med i genomsnitt en miljon fat råolja per dag. …
Historisk kapitalflykt: Hit flyttar världens rikaste
Geopolitisk oro och snabba policyförändringar driver den största privata förmögenhetsmigrationen i historien. Förenade Arabemiraten och Italien är stora vinnare, medan Storbritannien blöder miljardärer. Världens rikaste familjer flyttar över gränserna i en takt som saknar motstycke. Enligt den schweiziska storbanken UBS befinner vi oss mitt i ”den största privata förmögenhetsmigrationen i historien”, rapporterar CNBC. Bankens undersökning …
Svenska bolagets flytt från USA – så undviker man onödig skatt
Europeiska fabriker tar över produktionen när det svenska industriföretaget avvecklar USA-fabriken i Streetsboro, Ohio. ”USA förblir en viktig marknad för Bulten, och denna förändring handlar om att anpassa vår affärsmodell till hur vi bäst kan stödja våra kunder framöver”, säger vd Axel Berntsson i en kommentar. Nyheten om Bultens flytt från USA kunde inte vara mer rätt …
Bankerna stänger konton i rekordfart – här är deras förklaring
Efter att kontostängningar och nekade betalningar fått ökad uppmärksamhet i både Sverige och internationellt har Realtid bett tre svenska banker beskriva hur de arbetar med kortspärrar och transaktionskontroller. Svaren visar att säkerhetsarbetet intensifieras. Men bara en bank säger att kunderna faktiskt märker av fler stop. Flera banker betonar att bedrägerier och oseriösa aktörer på nätet …
Krisen för europeisk industri har gått från att vara en ekonomisk utmaning till att bli ett existentiellt hot. Vid det nyligen hållna industri-toppmötet i Antwerpen presenterade hundratals företagsledare en gemensam deklaration med ett tydligt krav:
Agera nu eller förlora industrin för alltid.
Man varnar ett strukturellt skifte i konkurrenskraft som drabbar allt från kemijättar till ståltillverkare.
Techjättarnas desperata rop: ”Vargen kommer!”
2026 bjöd på en tuff start för de amerikanska techjättarna. Som ett brev på posten hörs bolagens ledare i en alarmistisk kör.
”En ny verklighet av hot”
Samtidigt som priserna pressar företagen, varnas det för att Europas energiinfrastruktur är lika sårbar som försvaret. Sabotage mot gasledningar och cyberattacker mot elnätet har blivit en ny vardag, skriver Euronews.
Markus Rauramo, ordförande för Eurelectric, betonar att branschen måste ställa om. Att förbereda sig för och återhämta sig från både fysiska och hybrida attacker är nu en central del av energibolagens strategier.
Kopplingen mellan energi och säkerhet har blivit så stark att Nato-tjänstemän för första gången deltagit vid EU:s energiministermöten. Hotet från Rysslands krig i Ukraina har blottat djupa sårbarheter i medlemsländernas nät.
Senaste nytt
Företagen tvingas agera mot löneskillnader
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Ska du välja sparkonto? Tänk på det här
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Marknadsföring som faktiskt engagerar användare 2025
EU kväver konkurrenskraftiga industrier
För att rädda produktionen kräver industrin att elpriserna sänks till nivåerna före 2021, omkring 44 euro per megawattimme. Idag betalar europeiska företag betydligt mer än sina konkurrenter i USA och Kina, skriver Oilprice.
Markus Kamieth, vd för BASF, varnar för att den europeiska kemiindustrin kan kollapsa om inte systemet för utsläppsrätter (ETS) ses över. Kostnaderna för tillstånden går mot miljardbelopp under 2030-talet.
Stålindustrin, företrädd av Eurofer, stämmer in i kören. De menar att bristen på konkurrenskraftiga kraftpriser gör det omöjligt att investera i den gröna omställningen på hemmaplan.
Beroendet av Kina oroar
En annan dimension av krisen är det växande beroendet av kinesisk teknik. Kina kontrollerar idag 70–80 procent av marknaden för de växelriktare som behövs för att integrera förnybar el i nätet.
Detta skapar en osäkerhet kring cybersäkerheten. EU-parlamentariker har redan uppmanat kommissionen att begränsa kinesiska tillverkares tillgång till kritisk infrastruktur.
Industrins varning är lika mycket ett rop på hjälp. Utan åtgärder för att stärka konkurrenskraften riskerar man att kvävas mellan USA och Asien. Då blir vi inte bara utan industri och arbeten, utan även möjlighet att påverka den hållbara utvecklingen av den globala industrin.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.