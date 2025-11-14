Britternas sjukvårdsdata i händerna på Palantir

Mars 2020. Storbritanniens premiärminister Boris Johnson kallar techledare till Downing Street. Sjukvården krackelerar under pandemins första våg.

Peter Thiels AI-bolag Palantir står redo med ett erbjudande: gratis hjälp att organisera NHS-data.

Nio månader senare skrevs kontraktet på 23,5 miljoner pund. Palantir fick tillgång till patientinformation som täcker 80 procent av den brittiska befolkningen – en databas som sträcker sig över sju decennier, skriver Prospect Magazine.

Nyckeln till affären hette Louis Mosley.

Den tidigare Labour-parlamentarikern hade tackat nej till jobbet som Palantirs UK-chef. Han oroade sig för vad det skulle innebära för hans politiska karriär.

”Det var ett problem på företagsnivå”, sa han enligt magasinet.

Men Mosley ändrade sig – och öppnade därmed vägen för ett av världens mest kontroversiella techföretag in i brittisk sjukvård.

