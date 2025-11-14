Realtid
Britternas sjukvårdsdata i händerna på Palantir

britternas
Palantir grundades av techmiljardären Peter Thiel. (Foto: Carolyn Kaster/AP/TT)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Louis Mosley tvekade när han erbjöds chefsjobbet på Palantir. Men när pandemin slog till öppnade han dörren till sju decennier av NHS-data.

Mars 2020. Storbritanniens premiärminister Boris Johnson kallar techledare till Downing Street. Sjukvården krackelerar under pandemins första våg.

Peter Thiels AI-bolag Palantir står redo med ett erbjudande: gratis hjälp att organisera NHS-data.

Nio månader senare skrevs kontraktet på 23,5 miljoner pund. Palantir fick tillgång till patientinformation som täcker 80 procent av den brittiska befolkningen – en databas som sträcker sig över sju decennier, skriver Prospect Magazine.

”Problem på företagsnivå”

Nyckeln till affären hette Louis Mosley.

Den tidigare Labour-parlamentarikern hade tackat nej till jobbet som Palantirs UK-chef. Han oroade sig för vad det skulle innebära för hans politiska karriär.

”Det var ett problem på företagsnivå”, sa han enligt magasinet.

Men Mosley ändrade sig – och öppnade därmed vägen för ett av världens mest kontroversiella techföretag in i brittisk sjukvård.

britternas
Palantirs vd Alex Karp. (Foto: Thibault Camus/AP/TT)
Spela klippet
Från CIA-kontrakt till sjukhusdata

Palantir grundades för 15 år sedan med riskkapital från CIA. Företagets namn kommer från de ”seende stenarna” i Sagan om Ringen som låter användaren se det osedda.

I verkligheten handlar det om AI och datadrivna system som analyserar massiva informationsmängder.

Vägen in i brittisk offentlig sektor gick via försvarsministeriet och inrikesministeriet. Men NHS-kontraktet blev genombrottet.

Foxglove och andra organisationer protesterade mot affären. NHS-data från sju decennier utgör enligt Prospect Magazine en medicinsk och demografisk informationskälla utan motstycke i världen.

”Teknologi är etiskt neutral”

Palantirs vd Alex Karp hävdar att ”teknologi är etiskt neutral”.

Men kritiker pekar på farhågor kring massövervakning.

I Sverige har företaget trängt in på liknande sätt. Försvarsmakten bekräftade i somras affärsrelationer med Palantir som sträcker sig flera år tillbaka, skriver Dagens ETC.

Men när tidningen ställde följdfrågor hänvisade myndigheten till allmän sekretess.

Palantir i Sverige

Polisen vägrar bekräfta om samarbete existerar – trots att Dagens ETC i början på november avslöjade att svensk polis i minst fem år använt Palantirs AI-plattform för att kartlägga medborgare.

Programmet har matats med data från spaningsregister, bank-id, mobiloperatörer och sociala medier.

Socialdemokraten Petter Löberg, ledamot i Polismyndighetens insynsråd, har krävt justitieminister Gunnar Strömmer (M) på svar – utan att rådet ens informerats om Palantir-samarbetet.

Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

