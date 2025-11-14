Louis Mosley tvekade när han erbjöds chefsjobbet på Palantir. Men när pandemin slog till öppnade han dörren till sju decennier av NHS-data.
Britternas sjukvårdsdata i händerna på Palantir
Mars 2020. Storbritanniens premiärminister Boris Johnson kallar techledare till Downing Street. Sjukvården krackelerar under pandemins första våg.
Peter Thiels AI-bolag Palantir står redo med ett erbjudande: gratis hjälp att organisera NHS-data.
Nio månader senare skrevs kontraktet på 23,5 miljoner pund. Palantir fick tillgång till patientinformation som täcker 80 procent av den brittiska befolkningen – en databas som sträcker sig över sju decennier, skriver Prospect Magazine.
”Problem på företagsnivå”
Nyckeln till affären hette Louis Mosley.
Den tidigare Labour-parlamentarikern hade tackat nej till jobbet som Palantirs UK-chef. Han oroade sig för vad det skulle innebära för hans politiska karriär.
”Det var ett problem på företagsnivå”, sa han enligt magasinet.
Men Mosley ändrade sig – och öppnade därmed vägen för ett av världens mest kontroversiella techföretag in i brittisk sjukvård.
Från CIA-kontrakt till sjukhusdata
Palantir grundades för 15 år sedan med riskkapital från CIA. Företagets namn kommer från de ”seende stenarna” i Sagan om Ringen som låter användaren se det osedda.
I verkligheten handlar det om AI och datadrivna system som analyserar massiva informationsmängder.
Vägen in i brittisk offentlig sektor gick via försvarsministeriet och inrikesministeriet. Men NHS-kontraktet blev genombrottet.
Foxglove och andra organisationer protesterade mot affären. NHS-data från sju decennier utgör enligt Prospect Magazine en medicinsk och demografisk informationskälla utan motstycke i världen.
”Teknologi är etiskt neutral”
Palantirs vd Alex Karp hävdar att ”teknologi är etiskt neutral”.
Men kritiker pekar på farhågor kring massövervakning.
I Sverige har företaget trängt in på liknande sätt. Försvarsmakten bekräftade i somras affärsrelationer med Palantir som sträcker sig flera år tillbaka, skriver Dagens ETC.
Men när tidningen ställde följdfrågor hänvisade myndigheten till allmän sekretess.
Palantir i Sverige
Polisen vägrar bekräfta om samarbete existerar – trots att Dagens ETC i början på november avslöjade att svensk polis i minst fem år använt Palantirs AI-plattform för att kartlägga medborgare.
Programmet har matats med data från spaningsregister, bank-id, mobiloperatörer och sociala medier.
Socialdemokraten Petter Löberg, ledamot i Polismyndighetens insynsråd, har krävt justitieminister Gunnar Strömmer (M) på svar – utan att rådet ens informerats om Palantir-samarbetet.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
