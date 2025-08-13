"Palantir kan vara tidernas mest övervärderade bolag"

Palantir har blivit årets hetaste aktie på den globala techmarknaden.

Med flera statliga kontrakt från Donald Trumps administration samt en försvarsnisch tror många investerare att bolaget har framtiden för sig.

Men det finns de som tror att värderingen är alldeles för hög – och menar att det kan leda till en obehaglig överraskning längre fram, skriver The Economist.

Jämförs med Cisco

Börshistorien är full av företag som inte har lyckats leva upp till de högt ställda förväntningarna.

Under IT-bubblan 2000 värderades Cisco till ungefär en biljon dollar. Nu, 25 år senare, är företaget bara värt drygt en fjärdedel av det.

När analytiker nu tittar närmare på Palantir kan man se att bolaget värderas till mer än 600 gånger det senaste årets vinst – nästan tre gånger högre än vad Cisco eller Nvidia nådde vid sina respektive toppnivåer.

