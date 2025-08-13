Investerarna gillar Palantir – så pass mycket att techbolagets värdering har blåsts upp mer än under IT-bubblans topp. Det menar The Economist.
"Palantir kan vara tidernas mest övervärderade bolag"
Palantir har blivit årets hetaste aktie på den globala techmarknaden.
Med flera statliga kontrakt från Donald Trumps administration samt en försvarsnisch tror många investerare att bolaget har framtiden för sig.
Men det finns de som tror att värderingen är alldeles för hög – och menar att det kan leda till en obehaglig överraskning längre fram, skriver The Economist.
Jämförs med Cisco
Börshistorien är full av företag som inte har lyckats leva upp till de högt ställda förväntningarna.
Under IT-bubblan 2000 värderades Cisco till ungefär en biljon dollar. Nu, 25 år senare, är företaget bara värt drygt en fjärdedel av det.
När analytiker nu tittar närmare på Palantir kan man se att bolaget värderas till mer än 600 gånger det senaste årets vinst – nästan tre gånger högre än vad Cisco eller Nvidia nådde vid sina respektive toppnivåer.
Krävs rejäl tillväxt framöver
Det står bortom allt tvivel att Palantir, med den kontroversielle Alex Karp som vd, har lyckats locka många kunder och blivit ett vinnande företag, åtminstone ekonomiskt.
Omsättningen för det andra kvartalet 2025 uppgick till 1 miljard dollar, en ökning med 48 procent jämfört med samma period föregående år och fyra gånger högre än motsvarande kvartal 2020.
Bolagets kombination av snabb tillväxt och höga vinstmarginaler placerar det i topp bland globala mjukvaruföretag.
Problemet, enligt flera analytiker, är dock att marknaden redan har prisat in exceptionell tillväxt under lång tid framöver.
Få har lyckats
För att nå en mer rimlig värdering, mätt som pris i förhållande till försäljning, skulle Palantir behöva öka sina intäkter med fem till sex gånger utan att aktiekursen rör sig nedåt.
Det motsvarar en årlig tillväxttakt på över 40 procent under de kommande fem åren.
Det är en prestation som hittills endast några av historiens mest framgångsrika teknikbolag som Google, Meta och Nvidia har klarat, och då utan att värderingen redan låg på rekordnivåer.
Ingen marginal för misstag
Palantir har visserligen en viktig konkurrensfördel genom bolagets höga säkerhetsklassning, som gör det möjligt att hantera sekretessbelagd information åt amerikanska försvars- och underrättelsetjänster.
Tillsammans med företagets AI-satsningar har detta bidragit till den senaste tidens försäljningslyft.
Historiska exempel visar dock att extremt höga värderingar sällan håller i längden. För Palantir innebär den höga prislappen också att utrymmet för misstag är minimalt, skriver The Economist.
