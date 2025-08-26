En vd som talar om AI får bättre gensvar från investerare, visar en ny studie. Men det ökar också risken för AI-washing.
Rapport: AI-intresse belönar företag på börsen
Generativ AI har på kort tid blivit en kraft som förändrar marknadens logik.
En ny studie från Europeiska centralbanken visar att bolag som tidigt började tala om och implementera tekniken fått ett tydligt försprång på börsen.
Samtidigt pekar rapporten på risker som kan bli särskilt kännbara för svenskt näringsliv.
Koppling mellan AI-fokus och uppgång
Efter lanseringen av ChatGPT i november 2022 ökade företagsledningar markant sin AI-exponering i kvartalsrapporter och analytikersamtal.
IT-sektorn fyrdubblade sina referenser på bara ett år, men även kommunikationstjänster, detaljhandel och finans visade en kraftig ökning.
Analysen visar att denna utveckling snabbt avspeglade sig i aktiekurserna. Bara en procent ökat fokus på AI i bolagskommunikationen hängde ihop med en ökning på 0,26 procent i avkastning per kvartal.
De bolag som redan före ChatGPT diskuterade AI steg i snitt med 2,4 procent mer per kvartal än konkurrenterna.
Ju tydligare, desto bättre på börsen
Men studien framhåller att marknaden gör skillnad mellan visioner och handling. Företag som talade om konkret adoption av AI belönades mest på börsen, medan allmänna resonemang om möjligheter gav svagare effekt.
För svenska bolag innebär det en risk att fastna i retorik utan tydliga implementeringsplaner, något som snabbt kan uppfattas som ”AI-washing”.
Samtidigt kan riskhantering bli en konkurrensfördel. ECB:s analys visar att även uttalade diskussioner om risk i vissa fall stärkte aktiekurserna, då marknaden såg det som tecken på en mer genomarbetad strategi.
Svår balansgång för företag
Företag som helt undviker att beröra risker riskerar däremot att uppfattas som naiva.
För svenskt näringsliv är pressen dubbel. Investerare förväntar sig tydliga AI-strategier, samtidigt som den internationella konkurrensen hårdnar.
Särskilt kinesiska aktörer har på kort tid utmanat den amerikanska dominansen, vilket ökar trycket även på europeiska och svenska företag.
Finns utmaningar kvar
För exportberoende industrier och banker kan en brist på trovärdiga AI-planer innebära tappade kapitalflöden.
Snabb adoption kan å andra sidan föra med sig regulatoriska utmaningar kring data, arbetsrätt och cybersäkerhet.
Slutsatsen är att AI i dag driver marknaden mer som en förväntan än som en källa till omedelbara produktivitetsvinster.
