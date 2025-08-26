Rapport: AI-intresse belönar företag på börsen

Generativ AI har på kort tid blivit en kraft som förändrar marknadens logik.

En ny studie från Europeiska centralbanken visar att bolag som tidigt började tala om och implementera tekniken fått ett tydligt försprång på börsen.

Samtidigt pekar rapporten på risker som kan bli särskilt kännbara för svenskt näringsliv.

Koppling mellan AI-fokus och uppgång

Efter lanseringen av ChatGPT i november 2022 ökade företagsledningar markant sin AI-exponering i kvartalsrapporter och analytikersamtal.

IT-sektorn fyrdubblade sina referenser på bara ett år, men även kommunikationstjänster, detaljhandel och finans visade en kraftig ökning.

AI-aktierna har gått som tåget på Nasdaq, även om det nu kommer indikationer på att rallyt håller på att trappas ner. (Foto: Yuki Iwamura/AP/TT).

Analysen visar att denna utveckling snabbt avspeglade sig i aktiekurserna. Bara en procent ökat fokus på AI i bolagskommunikationen hängde ihop med en ökning på 0,26 procent i avkastning per kvartal.

De bolag som redan före ChatGPT diskuterade AI steg i snitt med 2,4 procent mer per kvartal än konkurrenterna.

