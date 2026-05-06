Börsen tar fart på Hormuz-nyhet

Stockholmsbörsen fortsätter uppåt på bred front, efter lyftet i tisdags. OMXS-index har efter fem minuters handel gått upp 1,0 procent.

Bland de indextunga vinnarna utmärker sig byggkoncernen Skanska efter flera stororder i USA, upp 2,9 procent. Verkstads- och bankaktier lyfter också.

Trenden är densamma på ledande Europabörser.

Börshumöret stärks sedan president Donald Trump meddelat att USA avbryter ”offensiva insatser” för att få i gång fartygstrafiken i Hormuzsundet – som i princip stannat av till följd av Irankriget.

Priset på Nordsjöolja sjunker till drygt 108 dollar per fat, vilket kan jämföras med pristopparna uppåt 115 dollar per fat i måndags.

I tisdags steg OMXS-index 1,1 procent. Sedan årsskiftet ligger index på plus 3,2 procent.