Börsras för AI – varnar för att bubblan kan spricka

Techaktier började falla under tisdagen vilket fortsatte under onsdagen. S&P 500 tech föll har tappat i värde med 2,5 procent under veckan. Samtidigt tappade techtunga Nasdaq Composite med 2 procent, skriver Reuters.

Under tisdagen föll Nvidia med 3,5 procent och hajpade Palantir med hela 9,4 procent. Chipdesignern Arm föll med 5,3 procent.

Missa inte:

Så lyckas du med AI – råden från proffset. News55

Tillbakagången kommer dock efter en rusning på techaktier i förra veckan. Då ökade värdet med 50 procent från årsbotten i april.

Rapport skrämmer

Anledningen till varför AI-aktierna nu faller har inte en enda förklaring. Flera analytiker pekar på att en ny rapport från MIT (Massachusetts Institute of Technology) har skrämt investerarna, skriver Fortune.

I rapporten framgår det att 95 procent av alla investeringar i AI inte leder till avkastning. Rapporten säger dock att problemen inte nödvändigtvis beror på kvaliteten på AI-modellerna. Istället kan det mer bero på brister i kunskap hos företagen och svårigheter med integration.

ANNONS

Även OpenAI:s vd Sam Altman uttryckte tidigare i veckan oro för att AI-aktierna kan vara kraftigt övervärderade. Det kan vara fråga om en bubbla, liknande den i slutet av 1990-talet.