Börsras för AI – varnar för att bubblan kan spricka

OpenAI:s vd Sam Altman varnar för en potentiell bubbla. Foto: (TechCrunch by Wikimedia Commons/ Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

AI-aktier har fallit rejält på börsen de senaste dagarna. Detta efter att en ny studie från MIT pekar på dålig avkastning samtidigt som Sam Altman på OpenAI varnar för en potentiell bubbla.

Techaktier började falla under tisdagen vilket fortsatte under onsdagen. S&P 500 tech föll har tappat i värde med 2,5 procent under veckan. Samtidigt tappade techtunga Nasdaq Composite med 2 procent, skriver Reuters.

Under tisdagen föll Nvidia med 3,5 procent och hajpade Palantir med hela 9,4 procent. Chipdesignern Arm föll med 5,3 procent.

Tillbakagången kommer dock efter en rusning på techaktier i förra veckan. Då ökade värdet med 50 procent från årsbotten i april.

Rapport skrämmer

Anledningen till varför AI-aktierna nu faller har inte en enda förklaring. Flera analytiker pekar på att en ny rapport från MIT (Massachusetts Institute of Technology) har skrämt investerarna, skriver Fortune.

USA:s AI-boom får resten av ekonomin att sacka efter

AI driver en allt större del av USA:s tillväxt. Många menar att AI-boomen bara är av godo – andra höjer ett varningens finger.

I rapporten framgår det att 95 procent av alla investeringar i AI inte leder till avkastning. Rapporten säger dock att problemen inte nödvändigtvis beror på kvaliteten på AI-modellerna. Istället kan det mer bero på brister i kunskap hos företagen och svårigheter med integration.

Även OpenAI:s vd Sam Altman uttryckte tidigare i veckan oro för att AI-aktierna kan vara kraftigt övervärderade. Det kan vara fråga om en bubbla, liknande den i slutet av 1990-talet.

Meta skalar tillbaka rekryteringarna inom AI

Det finns även andra tecken på att AI-satsningarna nu kan komma att minska efter den senaste tidens kapplöpning.

Meta, som aktivt satsat stora mängder pengar på att rekrytera personal till sina AI-satsningar, har beslutat frysa rekryteringarna av nya talanger. Det rapporterar Wall Street Journal.

Enligt Meta ska man dock inte tolka rekryteringsstoppet som att man trappar ner på satsningarna på AI.

”Allt som händer här är en del grundläggande organisatorisk planering: att skapa en solid struktur för våra nya superintelligensinsatser efter att ha rekryterat människor. Vi har också genomfört årliga budgeterings- och planeringsövningar”, säger en talesperson för Meta till Reuters.

AI
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

