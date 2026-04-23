USA:s räntekostnader på statsskulden väntas överstiga 1 biljon dollar under 2026, motsvarande omkring 88 miljarder dollar i månaden, lika mycket som försvars- och utbildningsutgifterna tillsammans. Landet befinner sig i ett historiskt farligt läge, där skulden överstiger militärutgifterna på ett sätt som i historien föregått
Räntan större försvarsbudgeten – kan stormakten falla?
Det är vad Hoover-institutets ekonomihistoriker Sir Niall Ferguson kallar ett brott mot ”Fergusons lag”, ett begrepp han formulerat i ett nyligen publicerat working paper.
Lagen slår fast att varje stormakt som lägger mer på räntor än på försvaret riskerar att upphöra att vara en stormakt.
Skuldbördan suger upp resurser som annars skulle gå till nationell säkerhet, och lämnar landet sårbart för militära utmaningar, skriver Ferguson enligt Fortune.
Ferguson lyfter historiska paralleller: det spanska imperiet på 1500-talet och Bourbonfrankrike på 1700-talet, båda exempel på stormakter som till slut föll under tyngden av sina egna skulder. Det senare kulminerade i den franska revolutionen.
Systemrisk på obligationsmarknaderna
Oron är inte bara historisk. Internationella valutafonden (IMF) varnar för att den ökade volymen amerikanska statsobligationer pressar undan den säkerhetspremie som dessa obligationer traditionellt åtnjutit, vilket driver upp lånekostnaderna globalt.
IMF konstaterar också att den internationella bekvämlighetspremien för statsobligationer nyligen vänt negativ.
Investerare söker sig i stället till obligationer utgivna av multilaterala institutioner. En auktion om 4 miljarder dollar i europeiska investeringsbanksobligationer drog nyligen in order på hela 33 miljarder dollar, enligt Financial Times.
Hedgefonder äger nu rekordnivåer av amerikanska statsobligationer, omkring 8 procent, vilket Apollo-ekonomen Torsten Slok bedömer skapar en systemrisk: om dessa belånade positioner tvingas avvecklas kan chockvågor spridas genom globala räntermarknader.
Det politiska låset
Trots att president Donald Trump lagt fram ett budgetförslag med kraftiga försvarsökningar och nedskärningar i diskretionära utgifter väntas underskotten fortsätta växa.
Congressional Budget Office bedömer att statsskulden som andel av BNP kan nå 150 procent år 2055, driven av utgifter för Social Security och Medicare, de stora välfärdsprogram som ingen administration hittills velat röra.
Det är just dessa entitlements som Ferguson pekar på som nyckeln. Utan reformer av dem ser han bara en trolig utväg för USA att återvända inom ramen för Fergusons lag: en produktivitetsmirakel. Och ett sådant kan vara på väg, i form av AI.
”Den verkliga tävlingen under andra kvartalet av 2000-talet kan vara mellan artificiell intelligens – och historien”, skriver Ferguson.