Räntan större försvarsbudgeten – kan stormakten falla?

Det är vad Hoover-institutets ekonomihistoriker Sir Niall Ferguson kallar ett brott mot ”Fergusons lag”, ett begrepp han formulerat i ett nyligen publicerat working paper.

Lagen slår fast att varje stormakt som lägger mer på räntor än på försvaret riskerar att upphöra att vara en stormakt.

Missa inte: USA krossas under skuldberget – då vill Trump ta bort inkomstskatt. Realtid

Skuldbördan suger upp resurser som annars skulle gå till nationell säkerhet, och lämnar landet sårbart för militära utmaningar, skriver Ferguson enligt Fortune.

Ferguson lyfter historiska paralleller: det spanska imperiet på 1500-talet och Bourbonfrankrike på 1700-talet, båda exempel på stormakter som till slut föll under tyngden av sina egna skulder. Det senare kulminerade i den franska revolutionen.

Systemrisk på obligationsmarknaderna

Oron är inte bara historisk. Internationella valutafonden (IMF) varnar för att den ökade volymen amerikanska statsobligationer pressar undan den säkerhetspremie som dessa obligationer traditionellt åtnjutit, vilket driver upp lånekostnaderna globalt.

Läs även: IMF: USA:s skuldberg globalt hot – AI räddningen? Dagens PS

IMF konstaterar också att den internationella bekvämlighetspremien för statsobligationer nyligen vänt negativ.

Investerare söker sig i stället till obligationer utgivna av multilaterala institutioner. En auktion om 4 miljarder dollar i europeiska investeringsbanksobligationer drog nyligen in order på hela 33 miljarder dollar, enligt Financial Times.

Hedgefonder äger nu rekordnivåer av amerikanska statsobligationer, omkring 8 procent, vilket Apollo-ekonomen Torsten Slok bedömer skapar en systemrisk: om dessa belånade positioner tvingas avvecklas kan chockvågor spridas genom globala räntermarknader.