100 miljarder dollar: Hushållen får betala kriget i Iran

Enligt Mark Zandi, chefsekonom på Moody’s Analytics, beror notan dels på ökade militärutgifter, dels på högre priser sedan oljeförsörjningen från Mellanöstern störts.

Sedan USA och Israel inledde sina anfall mot Iran har Brentoljan vid flera tillfällen passerat 110 dollar per fat.

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Pentagons Jules Hurst uppgav i slutet av april att kriget redan kostat 25 miljarder dollar, varav merparten gått till ammunition.

Hormuzsundets stängning driver på utvecklingen

Prisuppgången framför allt drivits av att Hormuzsundet stängts, vilket fått oljepriset att stiga med 35 procent.

Det nationella snittpriset på bensin ligger enligt AAA på 4,29 dollar per gallon, efter att tidigare ha toppat över 4,50 dollar, och i sex delstater överstiger priset alltjämt 5 dollar, skriver The Independent.

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Bara några dagar tidigare, vid krigets tremånadersdag, beräknade Moody’s hushållens merkostnad till knappt 450 dollar, eller totalt cirka 60 miljarder dollar, rapporterade CNBC.

Ungefär hälften förklaras av dyrare bensin, vars pris stigit med drygt 47 procent sedan början av mars. Dyrare diesel och flygbränsle har samtidigt belastat konsumenterna med ytterligare omkring 30 miljarder dollar.