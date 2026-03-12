Så kan det amerikanska skuldberget slå mot mot Sveriges ekonomi

Sista möjligheten att teckna i Sveriges ledande importör av fritidsfordon

Utvecklingen för USA:s statsskuld har nått nivåer som är svåra att greppa. Sedan 2021 har räntekostnadernas andel av BNP fördubblats, och framtidsutsikterna är dystra.

Enligt prognoser kan var fjärde skattekrona i USA gå till räntebetalningar år 2036.

”År 2047 kommer räntan på statsskulden vara den enskilt största budgetposten i den amerikanska budgeten”, säger David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS.

Detta innebär att räntekostnaderna kommer att överskugga stora poster som sjukvårdsprogram, vilket skapar en absurd ekonomisk situation för världens största ekonomi.

Effekter på den svenska marknaden

Trots att skulden är amerikansk, varnar Riksbanken för betydande spridningseffekter till Sverige. En hög amerikansk skuldsättning riskerar att pressa upp räntenivåerna globalt, vilket direkt påverkar svenska hushåll och företag.

Det finns även en risk för valutarörelser. En förstärkt krona kan tyckas positivt för privatpersoner på resa, men för Sveriges viktiga exportindustri innebär det stora utmaningar och försämrad konkurrenskraft.