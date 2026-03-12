Så kan det amerikanska skuldberget slå mot mot Sveriges ekonomi

USA:s statsskuld växer i en takt som beskrivs som horribel. Om prognoserna slår in väntar en framtid där räntekostnader är den största posten i USA:s budget. En situation som skapar direkta risker för svenska exportbolag, räntor och börsen.
Enligt prognoser kan var fjärde skattekrona i USA gå till räntebetalningar år 2036.
”År 2047 kommer räntan på statsskulden vara den enskilt största budgetposten i den amerikanska budgeten”, säger David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS.
Detta innebär att räntekostnaderna kommer att överskugga stora poster som sjukvårdsprogram, vilket skapar en absurd ekonomisk situation för världens största ekonomi.
Effekter på den svenska marknaden
Trots att skulden är amerikansk, varnar Riksbanken för betydande spridningseffekter till Sverige. En hög amerikansk skuldsättning riskerar att pressa upp räntenivåerna globalt, vilket direkt påverkar svenska hushåll och företag.
Det finns även en risk för valutarörelser. En förstärkt krona kan tyckas positivt för privatpersoner på resa, men för Sveriges viktiga exportindustri innebär det stora utmaningar och försämrad konkurrenskraft.
Mindre kapital till börsen
En annan kritisk faktor är likviditeten i det finansiella systemet. När en allt större del av kapitalet måste användas för att finansiera landets statsskuld och räntebetalningar, minskar utrymmet för investeringar på aktiemarknaden.
”Det kommer finnas mindre pengar att kunna investera på börsen”, förklarar Ingnäs. För svenska småsparare kan detta innebära en negativ inverkan på portföljavkastningen framöver.
Ingen vändning i sikte
Historiskt har ingen amerikansk administration lyckats bryta trenden och amortera av på skulden. De nuvarande prognoserna bygger inte på skräckscenarier, utan på att dagens takt helt enkelt fortsätter.
Fokus ligger nu på huruvida den amerikanska ekonomin kan bibehålla en tillräckligt stark tillväxt för att hantera bördan, samt om sittande presidents strategi med tullar kan bidra till att sänka räntekostnaderna.
Utvecklingen av den amerikanska skuldkurvan förblir en av de mest kritiska faktorerna att bevaka för alla som vill förstå den globala ekonomins riktning de kommande decennierna.