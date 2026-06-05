Stora lån hos aktörer utanför det etablerade banksystemet växte snabbt. Men nu har det vänt åt andra hållet.
Private credit exploderade – nu är det tuffare att få lån
Den snabba tillväxten inom den privata kreditmarknaden bromsar in.
Efter flera år av hård konkurrens och generösa lånevillkor skärper nu långivarna kraven på låntagare, höjer priserna och minskar riskaptiten.
Förändringen har accelererat sedan våren och markerar ett tydligt skifte på en marknad som vuxit explosionsartat under det senaste decenniet.
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Går åt andra hållet
Branschaktörer uppger att de ser ökade risker för kreditförluster samtidigt som investerare blivit mer försiktiga och minskat sitt kapitalflöde till sektorn.
Private credit, där specialiserade investeringsbolag lånar ut pengar direkt till företag utanför banksystemet, har blivit en central finansieringskälla för riskkapitalbolag och medelstora företag.
Den kraftiga tillväxten har dock lett till ökad konkurrens mellan långivarna, vilket under flera år pressade villkoren till låntagarnas fördel.
Nu är utvecklingen den motsatta, rapporterar The Wall Street Journal.
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Högre räntor
Räntemarginalerna på nya lån stiger, särskilt för större bolag. Utöver högre räntor ökar även avgifterna.
En växande andel av lånebeloppet hålls inne redan vid utbetalningen, vilket innebär att företag får mindre kapital än det nominella lånebeloppet men ändå måste återbetala hela skulden.
Samtidigt försvinner flera av de eftergifter som tidigare användes för att locka kunder.
Möjligheten att skjuta upp räntebetalningar blir mindre vanlig och långivare ställer hårdare krav på säkerheter och finansiell rapportering.
AI påverkar också
Även framväxten av artificiell intelligens påverkar kreditbedömningarna.
Vissa investerare har börjat granska tjänsteföretag, exempelvis inom redovisning och rådgivning, med större försiktighet på grund av osäkerhet kring hur AI kan förändra affärsmodeller och lönsamhet.
I sådana fall sänks ofta den tillåtna skuldsättningen redan från start.
Riskkapitalbolag möter också ett hårdare klimat. Långivare begränsar i större utsträckning möjligheterna att lägga ytterligare skulder på portföljbolag eller använda tillgångar som säkerhet för nya lån.
Bättre situation för långivarna
Dessutom accepteras färre justeringar av bolagens resultatmått, något som tidigare kunde få företag att framstå som mer kreditvärdiga.
Bakgrunden är bland annat att privata investerare dragit tillbaka miljardbelopp från olika kreditfonder under året.
Utflödena har minskat konkurrensen om affärerna och stärkt långivarnas förhandlingsposition.
Branschföreträdare beskriver utvecklingen som ett skifte från en låntagarvänlig marknad till en långivarvänlig.
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