Private credit exploderade – nu är det tuffare att få lån

Den snabba tillväxten inom den privata kreditmarknaden bromsar in.

Efter flera år av hård konkurrens och generösa lånevillkor skärper nu långivarna kraven på låntagare, höjer priserna och minskar riskaptiten.

Förändringen har accelererat sedan våren och markerar ett tydligt skifte på en marknad som vuxit explosionsartat under det senaste decenniet.

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Går åt andra hållet

Branschaktörer uppger att de ser ökade risker för kreditförluster samtidigt som investerare blivit mer försiktiga och minskat sitt kapitalflöde till sektorn.

Private credit, där specialiserade investeringsbolag lånar ut pengar direkt till företag utanför banksystemet, har blivit en central finansieringskälla för riskkapitalbolag och medelstora företag.

Den kraftiga tillväxten har dock lett till ökad konkurrens mellan långivarna, vilket under flera år pressade villkoren till låntagarnas fördel.

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Nu är utvecklingen den motsatta, rapporterar The Wall Street Journal.

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