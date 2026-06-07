Striden i VO2 når ägarledet

Striden om bolaget avgjordes vid en extra bolagsstämma den 9 januari, då hela den dåvarande styrelsen entledigades och Roos röstades bort som ordförande, skrev Breakit då.

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Initiativtagare var storägaren Eric Gisaeus, medgrundare till dotterbolaget Leeads, och till ny ordförande valdes juristen Tobias Fagerlund. Det skrev bland annat Nyemissioner.se om när det var aktuellt.

Roos kontrollerade sin ägarpost på omkring 30 procent via just holdingbolaget 24 Media Network, och det är den posten som nu är i rörelse.

Så gick ägarskiftet till

Färska anmälningar till Finansinspektionens insynsregister visar hur ägarskiftet gått till.

Den 27 maj köpte styrelseledamöterna Christian Haglund och Henrik Lindekrantz andelar i 24 Media Network till kursen 20,0638 kronor styck, via närståendebolag, medan vd Patrik Sandberg sålde 1 333 333 andelar i samma bolag. Holdingbolaget äger 18 888 804 aktier i VO2, motsvarande omkring 30 procent.

Två dagar senare, den 29 maj, tog Haglund emot drygt 8,4 miljoner VO2-aktier som vederlagsfri utdelning, vilket tyder på att 24 Media Network delat ut sitt aktieinnehav till ägarna.

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Därefter avyttrade både Haglund och Lindekrantz stora poster VO2-aktier. Flera av anmälningarna har status ”Reviderad”.

Sammantaget framstår det som att den dominerande posten flyttats från ett gemensamt holdingbolag ut till enskilda ägare.