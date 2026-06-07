Maktstriden i medietechbolaget VO2 Cap Holding har gått vidare till ägarledet. Sedan grundaren Douglas Roos röstades bort som styrelseordförande i januari visar insynsregistret att bolagets största ägarpost nu bytt händer och att den nya styrelsens ledamöter har köpt in sig i storägaren 24 Media Network.
Striden i VO2 når ägarledet
Striden om bolaget avgjordes vid en extra bolagsstämma den 9 januari, då hela den dåvarande styrelsen entledigades och Roos röstades bort som ordförande, skrev Breakit då.
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Initiativtagare var storägaren Eric Gisaeus, medgrundare till dotterbolaget Leeads, och till ny ordförande valdes juristen Tobias Fagerlund. Det skrev bland annat Nyemissioner.se om när det var aktuellt.
Roos kontrollerade sin ägarpost på omkring 30 procent via just holdingbolaget 24 Media Network, och det är den posten som nu är i rörelse.
Så gick ägarskiftet till
Färska anmälningar till Finansinspektionens insynsregister visar hur ägarskiftet gått till.
Den 27 maj köpte styrelseledamöterna Christian Haglund och Henrik Lindekrantz andelar i 24 Media Network till kursen 20,0638 kronor styck, via närståendebolag, medan vd Patrik Sandberg sålde 1 333 333 andelar i samma bolag. Holdingbolaget äger 18 888 804 aktier i VO2, motsvarande omkring 30 procent.
Två dagar senare, den 29 maj, tog Haglund emot drygt 8,4 miljoner VO2-aktier som vederlagsfri utdelning, vilket tyder på att 24 Media Network delat ut sitt aktieinnehav till ägarna.
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Därefter avyttrade både Haglund och Lindekrantz stora poster VO2-aktier. Flera av anmälningarna har status ”Reviderad”.
Sammantaget framstår det som att den dominerande posten flyttats från ett gemensamt holdingbolag ut till enskilda ägare.
Vd: ”Tidigare huvudägare har minskat”
I ett mejlsvar till Realtid bekräftar Sandberg ett ägarskifte.
”Några tidigare huvudägare har minskat sina innehav, samtidigt som nuvarande huvudägare och vissa styrelseledamöter har ökat sina positioner”, skriver han.
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Han uppger att han själv både köpt och sålt aktier och har kvar ”en betydande position” i bolaget.
Som vd ser han positivt på förändringen, som enligt honom innebär att stödet från flera större ägare förstärks ”utan att strategi eller operativ verksamhet förändras”, en bedömning han uppger att styrelsen delar.
Han vill inte kommentera enskilda ägare, prisnivåer eller motparter.
Bolaget från Nyheter24-tiden
Holdingbolaget 24 Media Network är ingen ny bekantskap för de inblandade. Det är samma bolag som Roos och Sandberg bildade våren 2008 när de grundade nyhetssajten Nyheter24, som senare såldes till Life of Svea 2019.
Huruvida Roos helt avvecklat sin position i V02 framgår inteedan han lämnade styrelsen i januari är han sannolikt inte längre anmälningsskyldig. VO2:s börsvärde ligger kring 140 miljoner kronor. Realtid har sökt en kommentar.