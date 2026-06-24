Programmerare om att jobba med AI: "Får lite panik"

Den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens skapar inte bara nya möjligheter för programmerare.

Den leder också till växande stress och osäkerhet på arbetsplatserna.

Många mjukvaruutvecklare beskriver en känsla av att ständigt ligga efter när nya AI-modeller och verktyg lanseras i allt högre takt.

”Får lite panik”

Sedan genombrottet för ChatGPT i slutet av 2022 har konkurrensen mellan bolag som OpenAI, Anthropic och Google accelererat.

Antalet större AI-modeller som lanseras varje år har ökat kraftigt, vilket gör det svårt även för erfarna utvecklare att hålla sig uppdaterade.

För många programmerare innebär utvecklingen en paradox.

AI-verktygen gör det möjligt att skriva kod snabbare och automatisera tidskrävande uppgifter, men samtidigt skapar de en känsla av ständig omställning.

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”Den första tanken när ett nytt AI-verktyg släpps är inte ’åh, det här är så spännande’. Istället är det ’Nu ligger jag efter. Jag måste lära mig det här så snart som möjligt’. Så man får lite panik”, säger en programmerare som Business Insider har talat med.

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