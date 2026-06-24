Nya AI-verktyg släpps stup i kvarten. Det kan vara en hjälp för den som jobbar inom programmering, men också en tung börda.
Programmerare om att jobba med AI: "Får lite panik"
Den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens skapar inte bara nya möjligheter för programmerare.
Den leder också till växande stress och osäkerhet på arbetsplatserna.
Många mjukvaruutvecklare beskriver en känsla av att ständigt ligga efter när nya AI-modeller och verktyg lanseras i allt högre takt.
”Får lite panik”
Sedan genombrottet för ChatGPT i slutet av 2022 har konkurrensen mellan bolag som OpenAI, Anthropic och Google accelererat.
Antalet större AI-modeller som lanseras varje år har ökat kraftigt, vilket gör det svårt även för erfarna utvecklare att hålla sig uppdaterade.
För många programmerare innebär utvecklingen en paradox.
AI-verktygen gör det möjligt att skriva kod snabbare och automatisera tidskrävande uppgifter, men samtidigt skapar de en känsla av ständig omställning.
”Den första tanken när ett nytt AI-verktyg släpps är inte ’åh, det här är så spännande’. Istället är det ’Nu ligger jag efter. Jag måste lära mig det här så snart som möjligt’. Så man får lite panik”, säger en programmerare som Business Insider har talat med.
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Pressen ökar
Kunskap som tidigare tog år att bygga upp riskerar att snabbt bli mindre värdefull när nya modeller kan utföra samma uppgifter på sekunder.
Flera utvecklare vittnar om att de lägger allt mer tid på att utvärdera och hantera AI-system snarare än att själva skriva kod.
I takt med att så kallade AI-agenter blir mer avancerade förändras också yrkesrollen från skapare till övervakare av automatiserade processer.
Samtidigt ökar pressen från arbetsgivare. Många företag uppmuntrar eller kräver att anställda använder AI i sitt arbete för att höja produktiviteten.
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Vägs in i utvärderingen
På vissa håll mäts användningen av AI-verktyg och vägs in i medarbetarnas prestationer.
Utvecklingen har lett till oro kring framtida jobbsäkerhet. Undersökningar bland programmerare visar att en betydande andel ser AI som ett potentiellt hot mot den egna karriären.
Även om efterfrågan på mjukvaruutvecklare fortfarande är relativt stark har diskussionen om automatisering blivit allt mer påtaglig.
Finns positiva aspekter
Alla ser dock inte utvecklingen som negativ.
Många programmerare uppger att AI frigör tid från rutinuppgifter och gör det möjligt att fokusera mer på problemlösning, produktutveckling och strategiska frågor.
För vissa har verktygen förändrat arbetet på ett sätt som upplevs både mer kreativt och mer stimulerande.
Experter menar att utmaningen inte bara är teknisk utan även organisatorisk. Företag riskerar att överskatta hur snabbt medarbetare kan anpassa sig till den nya tekniken.
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