Intel säljer nya aktier för 15 miljarder dollar för att finansiera AI-utbyggnaden. Beskedet kom på måndagsmorgonen och aktien vände nedåt direkt.
Intel storsatsar – svenska sparare får ta smällen
Intel är ett av de mest ägda bolagen i globala indexfonder. Det innebär att hundratusentals svenska sparare – via tjänstepensioner, PPM‑fonder och breda globalfonder – nu får en ofrivillig utspädning.
När ett bolag ger ut nya aktier ökar det totala antalet aktier, vilket gör att varje befintlig aktie representerar en något mindre del av bolaget. Ägarandelen späds ut, även om man inte säljer något.
För indexfonder innebär det samtidigt att fondens innehav kan behöva justeras för att fortsatt spegla indexet. Om Intels vikt i indexet ändras måste fonden köpa eller sälja aktier för att matcha den nya fördelningen.
Den dyraste kapplöpningen i chipindustrins historia
Intel befinner sig i ett investeringsläge som saknar motstycke.
Goldman Sachs uppskattar att de globala investeringarna i AI-infrastruktur uppgår till omkring 765 miljarder dollar i år och kan stiga till 1,6 biljoner dollar per år 2031.
Konkurrenterna Nvidia och AMD investerar tungt i AI-chip, samtidigt som TSMC satsar stora belopp på avancerad tillverkning och paketering.
Att bygga fabriker, utveckla nya chip och ta fram avancerad paketeringsteknik är extremt kapitalkrävande – och kostnaderna stiger snabbt.
För att inte halka efter måste Intel fortsätta investera tungt. Kapitalanskaffningen är ett sätt att hålla jämna steg i en kapplöpning där kostnaderna stiger snabbt.
Efter AI-racet: Intel måste stärka balansräkningen
Intel-aktien har femdubblats det senaste året, vilket har gjort tidpunkten gynnsam för bolaget att ta in nytt kapital.
Samtidigt räcker kassaflödet inte för att finansiera de omfattande expansionsplanerna, enligt CNBC.
Emissionen ska dessutom bidra till att skydda Intels kreditbetyg och behålla en investment grade-klassning, enligt MarketWatch.
Intel betonar att investeringarna ska vara disciplinerade och kopplade till kundernas efterfrågan. Marknaden reagerade ändå negativt på beskedet och aktien föll omkring 4 procent i morgonhandeln.
Läs mer: Intel vänder kraftigt – tar revansch med hjälp av AI. Dagens PS
Investeringarna är inte riskfria
I samband med nyemissionen lyfter Intel en rad osäkerhetsfaktorer som kan påverka både investeringstakten och bolagets resultat.
Det handlar om allt från den hårda konkurrensen i AI‑segmentet till snabba teknikskiften och ett geopolitiskt läge som fortsätter att störa leveranskedjorna.
Samtidigt är bolaget beroende av att dyra fabriksinvesteringar – factory tooling, avancerad paketering och specialiserade AI‑kretsar – faktiskt ger avkastning i en marknad som rör sig snabbt.bt.
Kombinationen av höga kostnader och osäkra omvärldsförhållanden gör att kapitalanskaffningen innebär betydande risker för Intel, särskilt om de stora investeringarna inte ger den avkastning bolaget räknar med.
Läs mer: AI som världsledare? ”Homo sapiens är farligare än AI”. Dagens PS