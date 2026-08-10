Intel storsatsar – svenska sparare får ta smällen

Intel är ett av de mest ägda bolagen i globala indexfonder. Det innebär att hundratusentals svenska sparare – via tjänstepensioner, PPM‑fonder och breda globalfonder – nu får en ofrivillig utspädning.



När ett bolag ger ut nya aktier ökar det totala antalet aktier, vilket gör att varje befintlig aktie representerar en något mindre del av bolaget. Ägarandelen späds ut, även om man inte säljer något.



För indexfonder innebär det samtidigt att fondens innehav kan behöva justeras för att fortsatt spegla indexet. Om Intels vikt i indexet ändras måste fonden köpa eller sälja aktier för att matcha den nya fördelningen.

Den dyraste kapplöpningen i chipindustrins historia

Intel befinner sig i ett investeringsläge som saknar motstycke.



Goldman Sachs uppskattar att de globala investeringarna i AI-infrastruktur uppgår till omkring 765 miljarder dollar i år och kan stiga till 1,6 biljoner dollar per år 2031.



Konkurrenterna Nvidia och AMD investerar tungt i AI-chip, samtidigt som TSMC satsar stora belopp på avancerad tillverkning och paketering.

Att bygga fabriker, utveckla nya chip och ta fram avancerad paketeringsteknik är extremt kapitalkrävande – och kostnaderna stiger snabbt.



För att inte halka efter måste Intel fortsätta investera tungt. Kapitalanskaffningen är ett sätt att hålla jämna steg i en kapplöpning där kostnaderna stiger snabbt.