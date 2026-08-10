Tusentals chefer får gå – är mellanchefens era över?

Tyska storföretag monterar ned delar av sina traditionella ledningsstrukturer.

Volkswagen, Deutsche Bahn, BMW och Bayer hör till bolagen som minskar antalet chefspositioner när koncernerna försöker sänka kostnader och korta beslutsvägar.

Volkswagen planerar att fram till slutet av decenniet ta bort mer än 5 000 chefspositioner globalt.

Kom redan före AI

Koncernen har i dag omkring 21 500 chefer, vilket innebär att nästan var fjärde chefsroll kan försvinna, skriver Handelsblatt.

Förändringen handlar inte i första hand om artificiell intelligens. Tyska företag har under flera år försökt avveckla hierarkier som vuxit fram över decennier.

Men AI väntas öka trycket ytterligare genom att automatisera arbetsuppgifter som tidigare krävt stora organisationer.

Volkswagens vd Oliver Blume har samtidigt signalerat en mer prestationsinriktad ledningsmodell.

ANNONS

Företaget vill ersätta delar av de nuvarande chefsnivåerna med ett nytt system där chefer även kan flyttas ned i hierarkin. Färre chefer ska ansvara för fler medarbetare.