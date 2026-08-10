Att bli chef har traditionellt varit ett vanligt karriärssteg. Men i framtiden kan det vara betydligt mer sällsynt än idag.
Tusentals chefer får gå – är mellanchefens era över?
Tyska storföretag monterar ned delar av sina traditionella ledningsstrukturer.
Volkswagen, Deutsche Bahn, BMW och Bayer hör till bolagen som minskar antalet chefspositioner när koncernerna försöker sänka kostnader och korta beslutsvägar.
Volkswagen planerar att fram till slutet av decenniet ta bort mer än 5 000 chefspositioner globalt.
Kom redan före AI
Koncernen har i dag omkring 21 500 chefer, vilket innebär att nästan var fjärde chefsroll kan försvinna, skriver Handelsblatt.
Förändringen handlar inte i första hand om artificiell intelligens. Tyska företag har under flera år försökt avveckla hierarkier som vuxit fram över decennier.
Men AI väntas öka trycket ytterligare genom att automatisera arbetsuppgifter som tidigare krävt stora organisationer.
Volkswagens vd Oliver Blume har samtidigt signalerat en mer prestationsinriktad ledningsmodell.
Företaget vill ersätta delar av de nuvarande chefsnivåerna med ett nytt system där chefer även kan flyttas ned i hierarkin. Färre chefer ska ansvara för fler medarbetare.
Kan förlora sin ställning
Utvecklingen väcker frågan om chefskap håller på att förlora sin ställning som ett vanligt karriärsteg i stora företag.
Samtidigt är det inte självklart att AI innebär att chefer blir överflödiga. Handelsblatt beskriver i stället hur ledare som kan införa och styra användningen av AI kan bli viktigare.
Särskilt mellanchefer kan få en central roll i att omsätta tekniken i praktiken.
Men för dem som inte lyckas anpassa sig kan framtiden bli betydligt tuffare. Bedömare som Handelsblatt talat med varnar för att den stora omvandlingen av företagens organisationer ännu inte har börjat fullt ut.
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