Efter bankkraschen: UBS sätts under lupp

När Credit Suisse föll våren 2023 fick FINMA omfattande kritik från politiskt håll, branschen och medier för att ha reagerat för långsamt på problem som hade byggts upp under flera år.

När kundflykten accelererade i slutet av 2022 och början av 2023 förvärrades situationen snabbt.



Den schweiziska regeringen tvingades till slut ingripa och driva igenom nödförsäljningen av Credit Suisse till UBS.

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Finma skärper tillsynen av UBS

Med erfarenheterna från Credit Suisse väljer FINMA nu att kraftigt skärpa tillsynen av landets enda kvarvarande systemviktiga storbank rapporterar FuW.

Enligt uppgifter från Le Temps-journalisten François Karschen arbetar nu omkring 60 av Finmas anställda uteslutande med att övervaka UBS.



Det är nästan tre gånger fler än i mars 2024, då motsvarande 22 heltidstjänster var avsatta för UBS-tillsyn.

UBS är idag Schweiz enda storbank

Efter övertagandet av Credit Suisse är UBS i praktiken Schweiz enda globala storbank. Det innebär att riskerna i det schweiziska finansiella systemet är mer koncentrerade än tidigare.

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FINMA behöver därför en betydligt mer omfattande och kontinuerlig kontroll av bankens balansräkning, riskhantering och interna processer.

Enligt Karschen planerar FINMA dessutom att ytterligare förstärka tillsynen framöver.

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