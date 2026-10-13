Prisjakt kräver Google på 21,4 miljarder kronor. Men den som köper aktier i börsnoteringen får bara en bråkdel. Halva beloppet går till Blocket-ägaren Vend, som sålde bolaget för 483 miljoner.
Prisjakt till börsen – nya ägare får 5 procent av Google-miljarderna
Prisjakt kräver Google på 21,4 miljarder kronor i skadestånd. Den som tecknar aktier när bolaget noteras på First North nästa vecka får dock bara del av en liten del av ett eventuellt skadestånd.
Det framgår av prospektet som Prisjakt offentliggjorde på tisdagen. Enligt det beräknas cirka 5 procent av bruttobeloppet hamna i bolaget och därmed hos stamaktieägarna, före skatt.
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Resten är redan uppdelat. Störst andel tar norska Vend Marketplaces, tidigare Schibsted Marketplaces. Vend räknar med att få cirka 50 procent av ett eventuellt bruttoskadestånd, enligt ett pressmeddelande.
Om hela kravet döms ut motsvarar det teoretiskt 10,7 miljarder kronor. Vend sålde Prisjakt till riskkapitalbolaget eEquity för cirka 483 miljoner kronor 2025, men behöll genom köpeavtalet rätten till en del av ett framtida skadestånd.
Fyra parter före de nya ägarna
Enligt prospektet finansieras processen av en extern tvistefinansiär, som inte namnges. Finansiären får först tillbaka sina utlägg plus en avkastning baserad på en multipel. Därefter delas resten mellan finansiären och Prisjakt, och finansiärens andel minskar ju större beloppet blir.
Efter finansiären och Vend beräknas Prisjakt-koncernen behålla omkring 25 procent av bruttobeloppet. Av den delen går 80 procent till preferensaktier som bara de nuvarande ägarna har. Preferensaktierna ingår inte i erbjudandet och ska inte handlas på börsen.
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Största innehavare är eEquity med 7,8 miljoner av totalt 21,8 miljoner preferensaktier, ungefär 36 procent.
Så fördelas miljarderna
Realtids beräkningar visar vad det innebär om Google skulle betala hela kravet. Vend får då 10,7 miljarder kronor och de nuvarande ägarna drygt 4 miljarder via preferensaktierna, varav eEquity omkring 1,5 miljarder.
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Tvistefinansiären får runt 5 miljarder. Kvar till stamaktieägarna blir ungefär 1,1 miljarder kronor före skatt.
Det är knappt 1,6 gånger så mycket som hela Prisjakt värderas till i noteringen.
Noteras nästa vecka
Prisjakt värderas till 675 miljoner kronor i noteringen. Priset är 31 kronor per aktie, vilket är nästan 80 procent lägre än de drygt 3 miljarder kronor som diskuterades i februari, enligt Placera.
Anmälningsperioden för allmänheten löper 14–21 oktober och första handelsdag är den 23 oktober.
Pricerunner fick en femtedel
Prisjakt lämnade in stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen den 9 oktober. Bolaget menar att Google har gynnat sin egen prisjämförelse i sökresultaten, både under perioden som omfattas av EU-kommissionens beslut i Google Shopping-ärendet 2017 och därefter.
”Vi har analyserat hur detta har påverkat Prisjakt och bedömer att bolaget har rätt till ersättning för den skada som har uppstått”, sa vd Peter Greberg i september, enligt EFN.
Förebilden är konkurrenten Pricerunner. I juli dömdes Google att betala cirka 14,3 miljarder kronor till den Klarna-ägda sajten, rapporterade Realtid. Pricerunner hade dock yrkat på 77 miljarder, och Google har överklagat. Domen var den största hittills i ett svenskt konkurrensmål.
Får Prisjakt igenom en lika stor andel av sitt krav, knappt en femtedel, landar skadeståndet på omkring 4 miljarder kronor. Vends del blir då runt 2 miljarder, och stamaktieägarnas del krymper till ett par hundra miljoner.
Google avvisar kraven. Enligt TT kallar bolaget dem ”helt orimliga”.
Vend-aktien steg 2,35 procent på Oslobörsen vid 13.30-tiden.