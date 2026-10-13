Prisjakt till börsen – nya ägare får 5 procent av Google-miljarderna

Prisjakt kräver Google på 21,4 miljarder kronor i skadestånd. Den som tecknar aktier när bolaget noteras på First North nästa vecka får dock bara del av en liten del av ett eventuellt skadestånd.

Det framgår av prospektet som Prisjakt offentliggjorde på tisdagen. Enligt det beräknas cirka 5 procent av bruttobeloppet hamna i bolaget och därmed hos stamaktieägarna, före skatt.

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Resten är redan uppdelat. Störst andel tar norska Vend Marketplaces, tidigare Schibsted Marketplaces. Vend räknar med att få cirka 50 procent av ett eventuellt bruttoskadestånd, enligt ett pressmeddelande.

Om hela kravet döms ut motsvarar det teoretiskt 10,7 miljarder kronor. Vend sålde Prisjakt till riskkapitalbolaget eEquity för cirka 483 miljoner kronor 2025, men behöll genom köpeavtalet rätten till en del av ett framtida skadestånd.

Fyra parter före de nya ägarna

Enligt prospektet finansieras processen av en extern tvistefinansiär, som inte namnges. Finansiären får först tillbaka sina utlägg plus en avkastning baserad på en multipel. Därefter delas resten mellan finansiären och Prisjakt, och finansiärens andel minskar ju större beloppet blir.

Efter finansiären och Vend beräknas Prisjakt-koncernen behålla omkring 25 procent av bruttobeloppet. Av den delen går 80 procent till preferensaktier som bara de nuvarande ägarna har. Preferensaktierna ingår inte i erbjudandet och ska inte handlas på börsen.

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Största innehavare är eEquity med 7,8 miljoner av totalt 21,8 miljoner preferensaktier, ungefär 36 procent.