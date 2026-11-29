Det är inte bara private equity som kliver in och köper bolag. Statliga investeringsfonder följer allt mer i spåren, och det kan leda till större risker, menar bedömare.
Nu slåss statliga investeringsfonder med private equity – riskerna ökar
Världens statliga investeringsfonder tar allt större plats på riskkapitalmarknaden.
I stället för att enbart placera pengar hos externa förvaltare börjar de själva hitta förvärvsobjekt, köpa majoritetsposter och bygga egna investeringsplattformar.
Utvecklingen innebär att gränsen mellan investerare och förvaltare blir allt mindre tydlig, rapporterar CNBC.
Köper fler företag
Samtidigt ökar riskerna när fonderna tar ett större operativt ansvar för sina investeringar.
Det framgår av en ny analys från konsultjätten PwC, som pekar på hur några av världens största statliga investerare alltmer anammar riskkapitalbolagens affärsmodell.
Enligt analysen har statliga investeringsfonder och deras dotterbolag blivit allt mer aktiva på förvärvsmarknaden. Singapores GIC genomförde 553 transaktioner mellan juli 2023 och juli 2026.
Abu Dhabis Mubadala stod för 397 och Abu Dhabi Investment Authority för 367.
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Betydligt mer kapital
Samtidigt har det samlade kapitalet i världens statliga investeringsfonder vuxit kraftigt. Enligt analysföretaget Global SWF uppgår tillgångarna till 16 500 miljarder dollar, en ökning med 59 procent på fem år.
PwC räknar med att summan kan stiga till 22 400 miljarder dollar till 2030.
En viktig drivkraft är möjligheten att minska kostnaderna. Genom att investera direkt eller tillsammans med riskkapitalbolag kan fonderna undvika delar av de förvaltningsavgifter och vinstdelningar som traditionella fondstrukturer innebär.
De statliga investerarna har också en fördel genom att de kan placera stora summor från sina egna balansräkningar och ofta har betydligt längre investeringshorisonter än traditionella riskkapitalfonder.
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Tar tid att bygga upp
Men strategin innebär också nya utmaningar. När fonderna tar kontroll över bolag måste de själva kunna hantera allt från företagsstyrning till operativ utveckling.
Det kräver specialistkompetens och organisationer som tar tid att bygga upp.
PwC varnar även för koncentrationsrisker. Många statliga fonder investerar samtidigt tungt i samma områden, framför allt AI, datacenter och energiinfrastruktur.
Utvecklingen väntas dock snarare förändra samarbetet med riskkapitalbolagen än slå ut dem. Saminvesteringar och långsiktiga partnerskap kan bli vanligare när de statliga investerarna får en mer aktiv roll.
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