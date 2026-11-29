Världens statliga investeringsfonder tar allt större plats på riskkapitalmarknaden.

I stället för att enbart placera pengar hos externa förvaltare börjar de själva hitta förvärvsobjekt, köpa majoritetsposter och bygga egna investeringsplattformar.

Utvecklingen innebär att gränsen mellan investerare och förvaltare blir allt mindre tydlig, rapporterar CNBC.

Köper fler företag

Samtidigt ökar riskerna när fonderna tar ett större operativt ansvar för sina investeringar.

Det framgår av en ny analys från konsultjätten PwC, som pekar på hur några av världens största statliga investerare alltmer anammar riskkapitalbolagens affärsmodell.

Enligt analysen har statliga investeringsfonder och deras dotterbolag blivit allt mer aktiva på förvärvsmarknaden. Singapores GIC genomförde 553 transaktioner mellan juli 2023 och juli 2026.

Abu Dhabis Mubadala stod för 397 och Abu Dhabi Investment Authority för 367.

ANNONS

Läs mer: Nu har de förmögna mest pengar utanför börsen – 60 procent. Dagens PS