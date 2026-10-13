BMW tappar mark i Kina i snabb takt. Under tredje kvartalet sjönk leveranserna där med nästan 25 procent, och nedgången för koncernen som helhet blir allt brantare.
Aktien nästan halverad – nu rasar BMW i Kina
Den tyska biltillverkaren BMW levererade 551 072 fordon under juli till september. Det är 6,3 procent färre än samma kvartal i fjol, rapporterar Reuters.
Det är tredje kvartalet i rad med minskade leveranser, och nedgången har accelererat under året. I första kvartalet sjönk leveranserna med 3,5 procent, och i andra kvartalet var minskningen 4,9 procent, enligt Nyhetsbyrån Direkt.
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Jämförelsetalen är dessutom tuffa. Under tredje kvartalet 2025 ökade koncernens leveranser med 8,8 procent.
Trots de svaga siffrorna steg BMW-aktien svagt på Frankfurtbörsen på tisdagsförmiddagen och handlades kring 53,40 euro, upp 0,3 procent. Aktien ligger dock nära sin lägsta nivå det senaste året, 52 euro, och har tappat omkring 45 procent från toppen på 97,76 euro. Börsvärdet är i dag knappt 33 miljarder euro, och aktien värderas till drygt fem gånger vinsten.
Kina står för tappet
Det stora problemet för BMW är Kina. Där sjönk leveranserna med 24,8 procent till 114 355 bilar. Enligt Realtids beräkning innebär det omkring 38 000 färre sålda bilar i landet än för ett år sedan. Kina står fortfarande för drygt var femte bil som koncernen levererar.
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På de andra stora marknaderna går det bättre. I USA ökade leveranserna med 2,5 procent och i Europa med 2,7 procent. Leveranserna av elbilar steg med 7,2 procent.
Över årets tre första kvartal har BMW levererat knappt 1,71 miljoner fordon. Enligt Realtids beräkning är det omkring 5 procent färre än samma period 2025.
Kinesiska premiummärken tar över
Bakom raset ligger den allt hårdare konkurrensen från kinesiska tillverkare. Stora kinesiska märken som BYD, Xiaomi och Huawei har börjat lansera fler premiummodeller, enligt TT. Det pressar BMW både på volymer och priser.
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Realtid har tidigare skrivit om hur BMW förlorar mark mot de kinesiska elbilarna och om hur unga kinesiska köpare föredrar inhemska märken.
Hela tyska bilindustrin drabbas
BMW är inte ensamt. Enligt Reuters har även Volkswagen, Mercedes-Benz och Porsche rapporterat fallande leveranser under tredje kvartalet, i samtliga fall på grund av raset i Kina.
För Mercedes sjönk försäljningen i Kina med 31 procent, skriver Euronews. Aktien föll som mest 4 procent efter beskedet. Mercedes försäljningschef Mathias Geisen lyfte i stället fram att bilförsäljningen utanför Kina har ökat tre kvartal i rad i år.
Mönstret är detsamma hos BMW: tillväxten i Europa och USA räcker inte för att kompensera för fallet i Kina.
Ny vd ska vända trenden
BMW har också bytt ledning under året. Milan Nedeljkovic, som ansvarat för koncernens produktion, tog över vd-posten efter Oliver Zipse, som lett bolaget i närmare sju år, enligt Quartz.
Det stora hoppet är den nya elbilsplattformen Neue Klasse. Den första modellen, iX3, började levereras till europeiska kunder i mars.
Samtidigt har debatten om den tyska bilindustrins framtid hårdnat. Ekonomen Moritz Schularick har varnat för att BMW, Mercedes och Volkswagen kanske inte längre finns kvar i sin nuvarande form vid decenniets slut, har Dagens PS rapporterat.