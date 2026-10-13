Aktien nästan halverad – nu rasar BMW i Kina

Den tyska biltillverkaren BMW levererade 551 072 fordon under juli till september. Det är 6,3 procent färre än samma kvartal i fjol, rapporterar Reuters.

Det är tredje kvartalet i rad med minskade leveranser, och nedgången har accelererat under året. I första kvartalet sjönk leveranserna med 3,5 procent, och i andra kvartalet var minskningen 4,9 procent, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

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Jämförelsetalen är dessutom tuffa. Under tredje kvartalet 2025 ökade koncernens leveranser med 8,8 procent.

Trots de svaga siffrorna steg BMW-aktien svagt på Frankfurtbörsen på tisdagsförmiddagen och handlades kring 53,40 euro, upp 0,3 procent. Aktien ligger dock nära sin lägsta nivå det senaste året, 52 euro, och har tappat omkring 45 procent från toppen på 97,76 euro. Börsvärdet är i dag knappt 33 miljarder euro, och aktien värderas till drygt fem gånger vinsten.

Kina står för tappet

Det stora problemet för BMW är Kina. Där sjönk leveranserna med 24,8 procent till 114 355 bilar. Enligt Realtids beräkning innebär det omkring 38 000 färre sålda bilar i landet än för ett år sedan. Kina står fortfarande för drygt var femte bil som koncernen levererar.

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På de andra stora marknaderna går det bättre. I USA ökade leveranserna med 2,5 procent och i Europa med 2,7 procent. Leveranserna av elbilar steg med 7,2 procent.

Över årets tre första kvartal har BMW levererat knappt 1,71 miljoner fordon. Enligt Realtids beräkning är det omkring 5 procent färre än samma period 2025.