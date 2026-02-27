Den europeiska transaktionsmarknaden har inlett 2026 stark. Men samtidigt har den nordiska M&A-marknaden fått en tung inledning på året.
Oväntade tvärstoppet i Norden: Affärerna faller när Europa lyfter
Färsk statistik från Dealogic visar att den samlade affärsvolymen i Sverige, Danmark, Norge och Finland har halverats jämfört med samma period förra året, från nästan 16 miljarder dollar till drygt 8 miljarder dollar.
Antalet annonserade affärer har fallit ännu kraftigare, från 425 till 183, ett tapp på närmare 60 procent, rapporterar Affärsvärlden.
Nedgången är anmärkningsvärd mot bakgrund av att den europeiska marknaden som helhet visar styrka.
Den totala affärsvolymen i EMEA uppgår till 160 miljarder dollar hittills i år, upp från 143 miljarder dollar motsvarande period i fjol.
Nordens andel av den europeiska volymen har därmed sjunkit från omkring 11 till knappt 5 procent.
Sverige tappar – men storaffärer syns
I Sverige har affärsvärdet sjunkit från 5,4 till 3,5 miljarder dollar och antalet transaktioner rasat från 148 till 46.
Trots det hittar man tre svenskkopplade affärer på Europas topp-5-lista för PE-relaterade transaktioner under kvartalet, däribland EQT:s förvärv av kreditbolaget Coller Capital, värt 3,7 miljarder dollar, samt Tritons försäljning av Ramudden till I Squared Capital Advisors för 2,9 miljarder dollar.
Danmark visar den kraftigaste nedgången bland de nordiska länderna, med ett affärsvärde som fallit från 6,8 miljarder till bara 162 miljoner dollar.
Finland är undantaget, där har affärsvärdet stigit kraftigt till 3,5 miljarder dollar, upp från 740 miljoner dollar i fjol, drivet av ett fåtal större transaktioner.
Stark förra året
Avmattningen kommer efter ett ovanligt starkt 2025. Enligt Boston Consulting Group ökade transaktionsvärdet i Sverige med nära 30 procent under förra året, till 42,8 miljarder dollar.
EY rapporterade samtidigt 412 genomförda affärer under tredje kvartalet 2025, den högsta nivån på tre år.
Flera faktorer drev den starka utvecklingen, däribland förväntningar om räntenedgångar och företags ökade användning av förvärv som strategiskt verktyg för att anpassa värdekedjor i en osäker geopolitisk miljö.
Sektorer avgör
Douglas von Euler-Chelpin, vd för digitala investmentbanken Leonh, har beskrivit den svenska marknaden som ojämn, med extrema skillnader mellan sektorer.
Försvarsindustrin är stekhett medan den gröna omställningen i princip frusit. Förvärv har dock blivit en integrerad del av företagsstrategin i bolag av alla storlekar, menar han, enligt Realtid.
”Anden är ur flaskan. Att göra förvärv ligger nu som en integrerad strategi i typ alla bolag”, sade von Euler-Chelpin i en intervju med Realtid.
Riskkapitalbolagens andel av marknaden minskade samtidigt kraftigt under förra året, från 23 till 14 procent av transaktionerna under tredje kvartalet 2025.
Dyrare finansiering har tvingat aktörerna att bli mer selektiva.
Frågan nu är om den svaga inledningen på 2026 signalerar en varaktig avmattning eller bara en tillfällig paus.
Med stora statliga investeringar inom försvar och infrastruktur på horisonten, och en alltmer utbredd förvärvskultur i svenskt näringsliv, finns goda skäl att tro att aktiviteten kan återhämta sig under året.