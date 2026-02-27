Oväntade tvärstoppet i Norden: Affärerna faller när Europa lyfter

Färsk statistik från Dealogic visar att den samlade affärsvolymen i Sverige, Danmark, Norge och Finland har halverats jämfört med samma period förra året, från nästan 16 miljarder dollar till drygt 8 miljarder dollar.

Antalet annonserade affärer har fallit ännu kraftigare, från 425 till 183, ett tapp på närmare 60 procent, rapporterar Affärsvärlden.

Nedgången är anmärkningsvärd mot bakgrund av att den europeiska marknaden som helhet visar styrka.

Den totala affärsvolymen i EMEA uppgår till 160 miljarder dollar hittills i år, upp från 143 miljarder dollar motsvarande period i fjol.

Nordens andel av den europeiska volymen har därmed sjunkit från omkring 11 till knappt 5 procent.

Sverige tappar – men storaffärer syns

I Sverige har affärsvärdet sjunkit från 5,4 till 3,5 miljarder dollar och antalet transaktioner rasat från 148 till 46.

Trots det hittar man tre svenskkopplade affärer på Europas topp-5-lista för PE-relaterade transaktioner under kvartalet, däribland EQT:s förvärv av kreditbolaget Coller Capital, värt 3,7 miljarder dollar, samt Tritons försäljning av Ramudden till I Squared Capital Advisors för 2,9 miljarder dollar.

Danmark visar den kraftigaste nedgången bland de nordiska länderna, med ett affärsvärde som fallit från 6,8 miljarder till bara 162 miljoner dollar.

Finland är undantaget, där har affärsvärdet stigit kraftigt till 3,5 miljarder dollar, upp från 740 miljoner dollar i fjol, drivet av ett fåtal större transaktioner.