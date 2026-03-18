Konflikten mellan USA, Israel och Iran har skakat om de globala energimarknaderna i grunden. Standard Chartered spår nu att oljepriserna förblir förhöjda under lång tid framöver.
Oljeprisets höga nivå – en varning för stagflation
Samtidigt varnar ekonomer för att prisuppgången slår hårdast mot låginkomsttagare och riskerar att bromsa den amerikanska ekonomin.
Energi- och råvaruanalytikerna på Standard Chartered har höjt sin genomsnittliga prognos för Brent-olja under 2026 till 85,50 dollar per fat. Upp från tidigare 70 dollar, rapporterar Oilprice.com.
Banken bedömer att konflikten har slagit ut mellan 7,4 och 8,2 miljoner fat per dag från den globala oljeförsörjningen. Med Irak som hårdast drabbat följt av Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.
Enligt Standard Chartered saknas tydliga vägar ut ur konflikten, vilket gör att priserna väntas förbli höga.
Ökade priser vid pump
Brent-oljan har stigit med över 40 procent sedan konflikten inleddes den 28 februari och handlades på tisdagen kring 102 dollar fatet.
Det amerikanska bensinpriset har nått 3,79 dollar per gallon. Det är den högsta nivån sedan oktober 2023. Vilket innebär en ökning med omkring 30 procent på en månad, enligt organisationen AAA.
Slår mot låginkomsttagare
Prisuppgången slår oproportionerligt hårt mot hushåll med lägre inkomster, varnar flera ekonomer. Mark Zandi, chefsekonom på Moody’s, beskriver högre bensinpriser som en regressiv skatt eftersom låginkomsttagare lägger en större andel av sin budget på energi, skriver CNBC.
Nicholas Bloom, ekonomiprofessor vid Stanford, uttryckte vid ett seminarium på Harvard oro för att dynamiken förstärker den så kallade K-formade ekonomin, ett begrepp som beskriver hur höginkomsttagare och låginkomsttagare rör sig i helt olika ekonomiska riktningar.
Samtidigt varnar en majoritet av de akademiska ekonomer som tillfrågats i en gemensam undersökning av Financial Times och Chicago Booths Clark Center för att ett oljepris kring 100 dollar fatet under resten av året skulle kunna sänka USA:s BNP-tillväxt med minst 0,25 till 0,5 procentenheter.
Den amerikanska ekonomin växte med blygsamma 0,7 procent i årstakt under fjärde kvartalet 2025, efter 4,4 procent kvartalet innan.
Höjt oljepris leder till inflation enligt ekonomer
Över 80 procent av de tillfrågade ekonomerna bedömer att ett oljepris kring 100 dollar under en längre period skulle höja den amerikanska inflationen med minst 0,25 till 0,5 procentenheter till årets slut, skriver FT. Sex av tio deltagare i undersökningen räknar nu med att det dröjer till åtminstone första halvåret 2028 innan inflationen når Federal Reserves mål på 2 procent.
Vita huset tonar dock ned riskerna. Kevin Hassett, chef för Nationella ekonomiska rådet, sa till CNBC att en förlängd konflikt inte nämnvärt skulle skada den amerikanska ekonomin, enligt Financial Times.
Fed väntas hålla styrräntan oförändrad vid sitt beslut på onsdag, och marknaden prisar nu inte in någon räntesänkning förrän våren 2027. Stephen Cecchetti, professor vid Brandeis University, sammanfattade läget i Financial Times: osäkerheten är så hög att centralbanken tvingas avvakta.