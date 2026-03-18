Oljeprisets höga nivå – en varning för stagflation

Samtidigt varnar ekonomer för att prisuppgången slår hårdast mot låginkomsttagare och riskerar att bromsa den amerikanska ekonomin.

Energi- och råvaruanalytikerna på Standard Chartered har höjt sin genomsnittliga prognos för Brent-olja under 2026 till 85,50 dollar per fat. Upp från tidigare 70 dollar, rapporterar Oilprice.com.

Banken bedömer att konflikten har slagit ut mellan 7,4 och 8,2 miljoner fat per dag från den globala oljeförsörjningen. Med Irak som hårdast drabbat följt av Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.

Enligt Standard Chartered saknas tydliga vägar ut ur konflikten, vilket gör att priserna väntas förbli höga.

Ökade priser vid pump

Brent-oljan har stigit med över 40 procent sedan konflikten inleddes den 28 februari och handlades på tisdagen kring 102 dollar fatet.

Det amerikanska bensinpriset har nått 3,79 dollar per gallon. Det är den högsta nivån sedan oktober 2023. Vilket innebär en ökning med omkring 30 procent på en månad, enligt organisationen AAA.