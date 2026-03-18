Fler fartyg utmanar sundet – olja sipprar igenom

För några dagar sedan meddelades det att ett pakistanskt fartyg passerade sundet, sannolikt efter överenskommelser med regimen i Iran.

Nu kommer fler rapporter om att fartyg börjat passera sundet i liten skala. Transporterna som går i sundet är dyra och små – men det är ändå välkomna nyheter på en pressad oljemarknad.

Viktig utveckling för marknaden

Iran har nyligen sagt att det är fartyg som kan kopplas till USA och Israel som löper risk för angrepp vid passage i sundet. Men man har också sagt att sundet ska vara blockerat i bred bemärkelse.

Flera länder förhandlar med Iran om att få återuppta sina transporter i det viktiga sundet. Allt från konstgödsel till naturgas behövs runtom i världen och utan sundets viktiga varor stundar en djup ekonomisk kris.

Därför är det glädjande att CNBC rapporterar att fler fartyg har börjat utmana blockaden och passera sundet.

Oljepriset och dollarn backar på onsdagsmorgonen och världens börser ser ut att gå inleda dagen med återhämtning.

Kina tar täten – hämtar olja från Gulfstaterna

Rapporter från CNBC visar att det framför allt är fartyg med koppling till Kina som rör sig mest fritt, då Peking tycks ha säkrat ett informellt undantag från blockaden. Föga förvånande med tanke på relationen mellan Iran och Kina.

Men även Grekland och Indien har nått framgångar i direkta samtal med Teheran; bland annat har det Liberia-märkta fartyget Shenlong lyckats leverera saudiarabisk råolja till Mumbai.

Trots dessa enstaka ljusglimtar beskriver analytiker hos Lloyd’s List Intelligence attackerna som fortsatt oförutsägbara, vilket gör ruttplanering nästintill omöjlig.

För de flesta rederier är risken fortfarande för hög, vilket tvingar fram kostsamma omvägar via hamnar i Oman och Förenade Arabemiraten i väntan på en mer stabil lösning.

Läs mer:

Bakslaget: Saudiarabien har inte råd med lyxstaden