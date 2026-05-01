Det går stadigt framåt för Apple. En stor succé med Iphone 17-serien ses som det största skälet till det.
Apple säljer som smör – tackar sin populäraste telefon någonsin
Apple redovisar ett oväntat starkt kvartal med tydlig tillväxt i både intäkter och resultat.
Bakom uppgången står framför allt en kraftig ökning i försäljningen av bolagets senaste Iphone-modeller.
Den senaste, Iphone 17, har till och med kallats för företagets mest populära modell någonsin.
Stark efterfrågan i Kina
Omsättningen uppgick till 111,2 miljarder dollar under kvartalet som avslutades i mars, en ökning med nära 17 procent jämfört med samma period i fjol.
Det var också högre än marknadens förväntningar. Nettoresultatet steg samtidigt till 29,6 miljarder dollar, motsvarande en ökning på omkring 19 procent.
Försäljningen av Iphone 17-serien ökade med över 20 procent och genererade intäkter på 57 miljarder dollar. Efterfrågan var särskilt stark i Kina, där intäkterna steg med 28 procent till 20,5 miljarder dollar.
Utvecklingen markerar en tydlig återhämtning på en marknad som tidigare varit svagare för bolaget.
Dyrare chip
Även tjänstesegmentet fortsatte att växa. Intäkterna från verksamheter som App Store och molntjänster uppgick till 31 miljarder dollar, vilket överträffade analytikernas prognoser.
”Iphone 17 är nu den mest populära serien i vår historia … Vi tror att vi tog marknadsandelar under kvartalet”, säger Apples finanschef Kevan Parekh till Financial Times.
Samtidigt ökade Mac-försäljningen till 8,4 miljarder dollar, delvis drivet av lanseringen av en ny billigare laptopmodell.
Trots det starka resultatet står Apple inför nya kostnadsutmaningar. Priserna på minneschip har stigit kraftigt till följd av ökad efterfrågan kopplad till investeringar i AI-infrastruktur.
Byte på vd-posten
Det riskerar att pressa marginalerna framöver, även om bolaget hittills lyckats upprätthålla en bruttomarginal på 49,3 procent, något högre än året innan.
Bolaget fortsätter samtidigt att återföra kapital till aktieägarna genom ett nytt återköpsprogram på 100 miljarder dollar samt en höjd utdelning.
Kvartalet blir ett av de sista under nuvarande ledning. Senare i år väntas vd Tim Cook lämna över rollen till hårdvaruchefen John Ternus, vilket markerar ett ledarskifte efter 15 år.
Den starka efterfrågan på nya Iphone-modeller visar att Apple fortsatt har en stark position på smartphonemarknaden, trots ökad konkurrens och stigande komponentkostnader.
