Apple säljer som smör – tackar sin populäraste telefon någonsin

Apple redovisar ett oväntat starkt kvartal med tydlig tillväxt i både intäkter och resultat.

Bakom uppgången står framför allt en kraftig ökning i försäljningen av bolagets senaste Iphone-modeller.

Den senaste, Iphone 17, har till och med kallats för företagets mest populära modell någonsin.

Stark efterfrågan i Kina

Omsättningen uppgick till 111,2 miljarder dollar under kvartalet som avslutades i mars, en ökning med nära 17 procent jämfört med samma period i fjol.

Det var också högre än marknadens förväntningar. Nettoresultatet steg samtidigt till 29,6 miljarder dollar, motsvarande en ökning på omkring 19 procent.

Försäljningen av Iphone 17-serien ökade med över 20 procent och genererade intäkter på 57 miljarder dollar. Efterfrågan var särskilt stark i Kina, där intäkterna steg med 28 procent till 20,5 miljarder dollar.

Utvecklingen markerar en tydlig återhämtning på en marknad som tidigare varit svagare för bolaget.