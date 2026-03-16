Priset på olja backar på måndagen och världen nås av nyheter om ett fartyg lastar mer råolja passerar det blockerade sundet och att Japan har öppnat sina oljereserver.
Trycket lättar: Fartyg passerar sundet och oljereserver öppnas
På måndag eftermiddag har priset på Nordsjöolja backat drygt 1,6 procent. Många börser rör sig försiktigt uppåt och dollarn backar kraftigt tillsammans med oljepriset.
Osäkerheten är fortfarande betydande och marknaden är spänd. Men veckan inleder åtminstone med att lätta något på det ofantliga trycket.
Läs mer:
Iran har förvisso sagt att sundet är öppen för andra än amerikaner och israeler, samt deras allierade. Exakt vilka som kan passera är dock fortfarande oklart, rapporterar Al Jazeera.
Ett tankfartyg lastat med råolja passerade under söndagen Hormuzsundet och är nu på väg till Pakistan, rapporterar Bloomberg med hänvisning till fartygstrafikdata, skriver TT.
På måndagsmorgonen siktades fartyget, som hämtat sin last i Förenade arabemiraten, utanför Omans kust.
Varken det pakistanska rederiet National Shipping, som äger fartyget, eller Pakistans energidepartement har svarat på Bloombergs frågor om fartyget.
Trafiken genom sundet har i princip stannat av på grund av iranska attacker och hot mot civil sjöfart efter det att USA och Israel började bomba Iran den 28 februari.
Enligt det brittiska analyshuset Lloyd’s List passerade bara 77 fartyg genom Hormuzsundet 1-11 mars, att jämföra med nästan 1 300 under motsvarande period i fjol.
Japan tar ur oljereserver
Japan har börjat ta ut olja ur sina strategiska reserver, uppger landets regering på måndagen enligt TT.
Det internationella energiorganet IEA meddelade på söndagen att länder i Oceanien och Asien ”omedelbart” kommer att frigöra olja ur sina reserver.
Nu kommer besked från Japan att landet påbörjat den processen, och att oljenivån för närvarande ”håller på att sänkas”.
I förra veckan stod det klart att IAE:s medlemsländer sammanlagt kommer att släppa 400 miljoner fat råolja, i syfte att dämpa prisuppgångar i spåren av Irankriget. Organisationen har tidigare uppgett att lager i Europa och Nordamerika kommer att göras tillgängliga i slutet av mars.