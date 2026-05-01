Baksmällan efter Brexit tycks vara över. London är återigen finansbranschens huvudstad utanför USA.
Comebacken: London dominerar Europas finansvärld
Siffrorna har varit tydliga med att Storbritannien har en dämpad ekonomisk utveckling.
Ändå fortsätter finanssektorn i City of London att visa styrka.
Staden befäster sin position som en av världens ledande finansplatser och konkurrerar åter med New York inom flera centrala områden.
Lockar internationella aktörer
Utvecklingen går på tvärs med tidigare farhågor om att Brexit skulle slå hårt mot finanssektorn. Prognoser om omfattande förluster av arbetstillfällen har inte infriats.
Antalet sysselsatta inom finans har varit stabilt sedan folkomröstningen 2016, samtidigt som sektorns bidrag till ekonomin har ökat, skriver The Economist som utforskar stadens finanssektor i en ledarartikel.
Finansiella tjänster genererar i dag omkring 224 miljarder pund årligen, motsvarande cirka 8 procent av landets BNP. Nettoexporten av finansiella tjänster uppgår till drygt 90 miljarder pund, högst i världen.
London fortsätter att locka internationella aktörer. Banker och kapitalförvaltare expanderar sin närvaro, och flera stora investeringar i kontor och verksamhet planeras.
Bygger ut kontoren
Bland annat bygger JPMorgan Chase ut sitt europeiska huvudkontor, medan Citigroup investerar stort i sina lokaler i Canary Wharf, vilket The Guardian har skrivit om.
Även handelsfirmor och riskkapitalbolag stärker sin position i staden.
Stadens attraktionskraft förklaras delvis av strukturella fördelar. Londons tidszon möjliggör handel mellan Asien och USA.
Men stadens historiska roll som globalt finanscentrum har också skapat omfattande nätverk och expertis. Konkurrensen från andra europeiska finanscentra har dessutom varit begränsad.
Mer tillåtande från myndighetshåll
Samtidigt har den brittiska regeringen fortsatt reformer som syftar till att stärka kapitalmarknaden.
Regelverket för börsnoteringar har förenklats och pensionskapital styrs i högre grad mot riskfyllda investeringar. Myndigheterna har också intagit en mer tillåtande hållning till internationella förvärv.
Flera utmaningar kvarstår dock. Storbritannien brottas med låg tillväxt, hög inflation och stigande skuldsättning.
För att ytterligare stärka finanssektorn lyfter The Economist behovet av att attrahera internationellt kapital och arbetskraft, samt att underlätta privata investeringar i exempelvis infrastruktur, försvar och AI.
