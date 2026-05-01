Comebacken: London dominerar Europas finansvärld

Siffrorna har varit tydliga med att Storbritannien har en dämpad ekonomisk utveckling.

Ändå fortsätter finanssektorn i City of London att visa styrka.

Staden befäster sin position som en av världens ledande finansplatser och konkurrerar åter med New York inom flera centrala områden.

Lockar internationella aktörer

Utvecklingen går på tvärs med tidigare farhågor om att Brexit skulle slå hårt mot finanssektorn. Prognoser om omfattande förluster av arbetstillfällen har inte infriats.

Antalet sysselsatta inom finans har varit stabilt sedan folkomröstningen 2016, samtidigt som sektorns bidrag till ekonomin har ökat, skriver The Economist som utforskar stadens finanssektor i en ledarartikel.

Finansiella tjänster genererar i dag omkring 224 miljarder pund årligen, motsvarande cirka 8 procent av landets BNP. Nettoexporten av finansiella tjänster uppgår till drygt 90 miljarder pund, högst i världen.

London fortsätter att locka internationella aktörer. Banker och kapitalförvaltare expanderar sin närvaro, och flera stora investeringar i kontor och verksamhet planeras.