Oljejätten räddar krisande vindkraftsbolaget

Rasmus Errboe, vd på Ørsted har en tuff period. Förhoppningen är att 60 miljarder i nytt kapital ska göra det lättare. Foto: (Julia Nikhinson/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Norska oljejätten Equinor backar upp det danska vindkraftsbolaget Ørsted med närmare 9,4 miljarder kronor. Detta efter att bolaget stött på en rad bakslag och nu behöver mer kapital.

Danska Ørsted kommer att få tillskott på närmare 1 miljard dollar (9,4 miljarder svenska kronor) av Equinor i sin stora nyemission på 60 miljarder danska kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Equinor är redan näst största ägare i Ørsted. Med det nya kapitalet kommer de att upprätthålla sin 10-procentiga ägarandel i bolaget.

Norska och danska staten har stora intressen

Störst ägare i bolaget är danska staten med cirka 50 procent av aktiekapitalet. De har redan sedan tidigare meddelat att det kommer delta i nyemissionen som presenterades i augusti.

Equinor ägs i i sin tur till två tredjedelar av norska staten. I och med kapitaltillförseln meddelar Equinor också att de kommer att nominera en kandidat till Ørsteds styrelse.

Ørsteds aktie steg 3,6 procent efter nyheten, skriver CNBC. Bolagets aktie har dock sjunkit med 90 procent sedan 2021 och nådde sin bottennotering förra månaden.

Trump sätter käppar i hjulet för Ørsted

Den senaste tiden har Ørsted varit hårt ansatta då de tappat flera stora projekt. Detta är också anledningen till den stora nyemissionen som fick aktien att börja backa.

Ett rejält bakslag för bolaget kom nu också. Trump-administrationen beordrade att allt arbete på den havsbaserade vindparken Revolution Wind utanför Rhode Island skulle stoppas. Detta efter att arbetet färdigställts till 80 procent.

Så tufft har Ørsted det

Ørsteds finansiella ställning är dock ännu inte en anledning till oro. Dess årliga avkastning på sysselsatt kapital var relativ stabil på 7,5 procent under första halvåret 2025. Det steg till 12,3 procent när redovisningsmässiga nedskrivningar och kostnader relaterade till projektavbokningar exkluderas, skriver The Economist.

Analytiker förväntar sig ett rörelseresultat (före avskrivningar) på 28 miljarder danska kronor i år. Det är ungefär lika mycket som 2024 och tillräckligt för att kunna betala av bolagets nettoskuld på 66 miljarder danska kronor.

Flera projekt på gång

Trots problemen i USA har Ørsted andra lovande projekt på gång i Storbritannien, Tyskland, Polen och Taiwan. Dessa förväntas tas i drift under detta årtionde. I juli tecknade man också avtal med TSMC, världens största chiptillverkare. De kommer köpa alla el från en vindkraftspark på 920 megawatt utanför Taiwans kust.

För att finansiera tillväxten kommer bolaget fortsätta sälja av tillgångar, en process som de kallar ”farming
down”.

I oktober sålde de till exempel en andel i fyra havsbaserade vindkraftsparker i Storbritannien till den kanadensiska kapitalförvaltaren Brookfield, skrev Reuters.

Fler försäljningar är på gång och företaget har sagt att de förväntar sig att tjäna in 5,5 miljarder dollar i år och nästa år genom dessa.

