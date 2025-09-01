Oljejätten räddar krisande vindkraftsbolaget

Trump sätter käppar i hjulet för Ørsted

Den senaste tiden har Ørsted varit hårt ansatta då de tappat flera stora projekt. Detta är också anledningen till den stora nyemissionen som fick aktien att börja backa.

Ett rejält bakslag för bolaget kom nu också. Trump-administrationen beordrade att allt arbete på den havsbaserade vindparken Revolution Wind utanför Rhode Island skulle stoppas. Detta efter att arbetet färdigställts till 80 procent.

Så tufft har Ørsted det

Ørsteds finansiella ställning är dock ännu inte en anledning till oro. Dess årliga avkastning på sysselsatt kapital var relativ stabil på 7,5 procent under första halvåret 2025. Det steg till 12,3 procent när redovisningsmässiga nedskrivningar och kostnader relaterade till projektavbokningar exkluderas, skriver The Economist.

Analytiker förväntar sig ett rörelseresultat (före avskrivningar) på 28 miljarder danska kronor i år. Det är ungefär lika mycket som 2024 och tillräckligt för att kunna betala av bolagets nettoskuld på 66 miljarder danska kronor.

Flera projekt på gång

Trots problemen i USA har Ørsted andra lovande projekt på gång i Storbritannien, Tyskland, Polen och Taiwan. Dessa förväntas tas i drift under detta årtionde. I juli tecknade man också avtal med TSMC, världens största chiptillverkare. De kommer köpa alla el från en vindkraftspark på 920 megawatt utanför Taiwans kust.

För att finansiera tillväxten kommer bolaget fortsätta sälja av tillgångar, en process som de kallar ”farming

down”.

I oktober sålde de till exempel en andel i fyra havsbaserade vindkraftsparker i Storbritannien till den kanadensiska kapitalförvaltaren Brookfield, skrev Reuters.

Fler försäljningar är på gång och företaget har sagt att de förväntar sig att tjäna in 5,5 miljarder dollar i år och nästa år genom dessa.