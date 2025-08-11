Realtid
Vindkraftsjätten rasar 25 procent på börsen – behöver pengar

Vindkraftsjätten
Vindkraftverk utanför Rhode Island, USA, som opereras av Örsted. (Foto: Julia Nikhinson/AP/TT)
Daniel Jacobs
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

Den danska vindkraftsjätten Örsted störtdyker på Köpenhamnsbörsen efter beskedet om en nyemission på 60 miljarder danska kronor.

Den danska energijätten Örsted faller 25 procent på Köpenhamnsbörsen på måndagen, efter nyheter om att bolaget vill ta in 60 miljarder danska kronor (motsvarande 90 miljarder svenska kronor) i en nyemission.

Det aviserades i ett pressmeddelande i samband med att bolaget släppte sin kvartalsrapport. Nyemissionen är riktad till befintliga aktieägare i ett första skede. Den danska staten har meddelat att man tecknar sin andel, 30 miljarder danska kronor, i emissionen.

Pengarna ska stärka vindkraftsjättens finansiella situation samt för investeringar i flera stora vindkraftsparker, bland annat i USA, uppger TT.

Örstedt gjorde en halvårsvinst efter på 8,2 miljarder danska kronor, att jämföras med vinsten på 930 miljoner danska kronor samma period i fjol då resultatet pressades av stora nedskrivningar av nedlagda vindkraftsprojekt.

