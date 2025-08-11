Vindkraftsjätten rasar 25 procent på börsen – behöver pengar

Den danska energijätten Örsted faller 25 procent på Köpenhamnsbörsen på måndagen, efter nyheter om att bolaget vill ta in 60 miljarder danska kronor (motsvarande 90 miljarder svenska kronor) i en nyemission.

Det aviserades i ett pressmeddelande i samband med att bolaget släppte sin kvartalsrapport. Nyemissionen är riktad till befintliga aktieägare i ett första skede. Den danska staten har meddelat att man tecknar sin andel, 30 miljarder danska kronor, i emissionen.

Pengarna ska stärka vindkraftsjättens finansiella situation samt för investeringar i flera stora vindkraftsparker, bland annat i USA, uppger TT.

Örstedt gjorde en halvårsvinst efter på 8,2 miljarder danska kronor, att jämföras med vinsten på 930 miljoner danska kronor samma period i fjol då resultatet pressades av stora nedskrivningar av nedlagda vindkraftsprojekt.

