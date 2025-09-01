Vintern närmar sig och många oroar sig för kraftiga elnotor. Tyvärr kan det komma att kosta – och till viss del kan vi skylla elpriserna på Norge.
Elpriset kan skjuta i höjden – grannen kan vara orsaken
Elpriset har blivit en rysare i många svenska hem och när augusti går till september börjar många fråga sig hur priserna kommer se ut i vinter.
Det ser ut som om det kan bli höga priser beroende på både väder och förhöjda europeiska prisnivåer. Men ny norsk lagstiftning kan också lägga på kronor på svenska elräkningar.
”Norrmännen kommer att få möjligheten att teckna ett fast elpris, oberoende av spotpriserna. Det innebär i praktiken att de kan kräma på sin förbrukning de dyra timmarna”, säger Anne By Nazemi, elexpert på Elskling.se, till EFN.
Elpriser skenar – Sverige tvingas till ovanlig elimport
Elpriset skenar till de högsta nivåerna sedan i vintras.
Fasta elpriser kontra kvartspriser
När norrmännen har fasta priser måste de inte ta hänsyn till tiden på dygnet för sin förbrukning.
I Sverige däremot kommer det att införas ”kvartspriser” där elpriset uppdateras varje kvart, vilket gör att många kan behöva hålla koll på priserna i realtid.
Att de norska fasta, och de svenska rörliga, priserna inför samtidigt kommer leda till volatilitet på marknaden enligt By Nazemi.
”Djupa dalar och höga toppar, helt enkelt”, säger hon.
Värst kan det bli i södra Sverige där elproduktionen är lägre. Ytterligare en faktor att ta i beaktande är att de norska vattenmagasinen inte är så välfyllda.
Prismedvetenhet kan reglera marknaden
Enligt en rapport från Svenska Kraftnät som släpptes i början av juni i år är prognosen för effektbalans för kommande vinter mer positiv än tidigare.
”Detta beror till stor del på en ökad prismedvetenhet hos elkunderna”, sade Eva Vitell, divisionschef System hos Svenska kraftnät, då.
Enligt prognosen kommer det råda en nationell effektbalans under topplasttimmen på plus 600 MWh/h vid en normalvinter.
Men man varnar också för att det kan bli minus 600 MWh/h vid en ovanligt kall vinter. Det skulle kunna leda till ett högre elpris.
Svårt med prognos
Vid vanligt väder skulle det i teorin innebära att Sverige inte skulle behöva importera el vid toppförbrukningstimmarna.
Den ökande vindkraften gör det också svårt att prognosticera hur tillgången kommer att se ut. Särskild då grannländernas tillgång på vindkraft påverkas av samma väderförhållanden som vi.
Det innebär att det kan komma att råda stora skillnader i pris under vintern och priser som inte går att förutse.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
