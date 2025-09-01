Realtid
Realtid.se
Marknader

Elpriset kan skjuta i höjden – grannen kan vara orsaken

Elräkningen kan bli dyr i vinter. Men inte för norrmännen. Foto: (Janerik Henriksson/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Vintern närmar sig och många oroar sig för kraftiga elnotor. Tyvärr kan det komma att kosta – och till viss del kan vi skylla elpriserna på Norge.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Elpriset har blivit en rysare i många svenska hem och när augusti går till september börjar många fråga sig hur priserna kommer se ut i vinter.

Det ser ut som om det kan bli höga priser beroende på både väder och förhöjda europeiska prisnivåer. Men ny norsk lagstiftning kan också lägga på kronor på svenska elräkningar.

”Norrmännen kommer att få möjligheten att teckna ett fast elpris, oberoende av spotpriserna. Det innebär i praktiken att de kan kräma på sin förbrukning de dyra timmarna”, säger Anne By Nazemi, elexpert på Elskling.se, till EFN.

Elpriser skenar – Sverige tvingas till ovanlig elimport

Elpriset skenar till de högsta nivåerna sedan i vintras.

Fasta elpriser kontra kvartspriser

När norrmännen har fasta priser måste de inte ta hänsyn till tiden på dygnet för sin förbrukning.

I Sverige däremot kommer det att införas ”kvartspriser” där elpriset uppdateras varje kvart, vilket gör att många kan behöva hålla koll på priserna i realtid.

Vindkraften är svår att prognosticera. Därmed också elpriserna. (Foto: Helena Landstedt/TT)
ANNONS

Att de norska fasta, och de svenska rörliga, priserna inför samtidigt kommer leda till volatilitet på marknaden enligt By Nazemi.

”Djupa dalar och höga toppar, helt enkelt”, säger hon.

Missa inte:
Stopp i kärnkraftverket: Här stiger elpriserna. News55

Värst kan det bli i södra Sverige där elproduktionen är lägre. Ytterligare en faktor att ta i beaktande är att de norska vattenmagasinen inte är så välfyllda.

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Prismedvetenhet kan reglera marknaden

Enligt en rapport från Svenska Kraftnät som släpptes i början av juni i år är prognosen för effektbalans för kommande vinter mer positiv än tidigare.

”Detta beror till stor del på en ökad prismedvetenhet hos elkunderna”, sade Eva Vitell, divisionschef System hos Svenska kraftnät, då.

Läs även:
Prischock på el även denna vinter – varningen som oroar Europa. Dagens PS

ANNONS

Enligt prognosen kommer det råda en nationell effektbalans under topplasttimmen på plus 600 MWh/h vid en normalvinter.

Men man varnar också för att det kan bli minus 600 MWh/h vid en ovanligt kall vinter. Det skulle kunna leda till ett högre elpris.

Svårt med prognos

Vid vanligt väder skulle det i teorin innebära att Sverige inte skulle behöva importera el vid toppförbrukningstimmarna.

Den ökande vindkraften gör det också svårt att prognosticera hur tillgången kommer att se ut. Särskild då grannländernas tillgång på vindkraft påverkas av samma väderförhållanden som vi.

Det innebär att det kan komma att råda stora skillnader i pris under vintern och priser som inte går att förutse.

Enorma skillnader i elpriser 2025: ”Vi har låst in kraften i norr”

Billig el i Luleå – men dyrare i Malmö.

ANNONS

ANNONS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
elpriserNorge
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
Nå framgång och gemensamma mål - Kostnadsfri intro

I verksamheter utan tydlig metodik är det lätt att missa målet. Med Astrakanmetoden, Sveriges största metod för verksamhetsutveckling når du dina mål. Boka dig på vår kostnadsfria introduktion.

Anmäl här

Senaste lediga jobben

Group Tax Manager to Arrive
Sista ansökningsdag: 30/09/2025
Group Chief Risk Officer till Marginalen AB
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 30/09/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS