Elpriset kan skjuta i höjden – grannen kan vara orsaken

Elpriset har blivit en rysare i många svenska hem och när augusti går till september börjar många fråga sig hur priserna kommer se ut i vinter.

Det ser ut som om det kan bli höga priser beroende på både väder och förhöjda europeiska prisnivåer. Men ny norsk lagstiftning kan också lägga på kronor på svenska elräkningar.

”Norrmännen kommer att få möjligheten att teckna ett fast elpris, oberoende av spotpriserna. Det innebär i praktiken att de kan kräma på sin förbrukning de dyra timmarna”, säger Anne By Nazemi, elexpert på Elskling.se, till EFN.

Fasta elpriser kontra kvartspriser

När norrmännen har fasta priser måste de inte ta hänsyn till tiden på dygnet för sin förbrukning.

I Sverige däremot kommer det att införas ”kvartspriser” där elpriset uppdateras varje kvart, vilket gör att många kan behöva hålla koll på priserna i realtid.

Vindkraften är svår att prognosticera. Därmed också elpriserna. (Foto: Helena Landstedt/TT)

Att de norska fasta, och de svenska rörliga, priserna inför samtidigt kommer leda till volatilitet på marknaden enligt By Nazemi.

”Djupa dalar och höga toppar, helt enkelt”, säger hon.

Värst kan det bli i södra Sverige där elproduktionen är lägre. Ytterligare en faktor att ta i beaktande är att de norska vattenmagasinen inte är så välfyllda.