Analytiker: Kraftigt höjda elpriser hotar Europa i vinter

Obalans i en gemensam elmarknad

Bakom utvecklingen finns flera faktorer. Den europeiska elmarknaden är i hög grad integrerad. När länder som Tyskland har fasat ut kärnkraft och kolkraft samtidigt som vindkraften inte byggts ut i tillräcklig takt uppstår en obalans.

Det går inte att bara knäppa med fingrarna och få tillbaka baskraften. Och investeringarna i vindkraft går inte längre i den takt som var tänkt. Det gör att vi får en väldigt pressad situation där vi tvingas betala väldigt mycket för den kraft som finns, förklarar Edvard Lundqvist.

I praktiken innebär det att flera länder kommer att tvingas elda mer olja och gas, vilket kräver dyr import.

Sverige drabbas trots egen vattenkraften

Sverige har i grunden en starkare position än många andra europeiska länder tack vare vattenkraften. Men det betyder inte att svenska hushåll och företag går fria.

Sverige kommer att exportera väldigt mycket el när trycket ökar i Europa. Det betyder att även här hemma blir elen dyr, även om vi på pappret är bättre rustade än många andra, säger Lundqvist.

Med andra ord är det inte en nationell utan en europeisk kris. När grannländerna får elbrist pressas priserna upp även på den svenska marknaden.

Turen kan avgöra – men Europas elpriser blir höga oavsett

Frågan är om Europa hinner agera för att mildra effekten inför vintern. Svaret är nedslående.

Man kan inte tala om lindring. Mycket handlar om tur. Blir det en kall och blåsig vinter kan situationen vara hanterbar. Blir det kallt och vindstilla blir det extremt dyrt. Då måste vi elda olja och gas, och det betalar vi dyrt för, säger Lundqvist.

Det centrala budskapet är att de höga vinterpriserna inte är en tillfällig störning.

– De väldigt höga elpriserna vi har sett på vintern är här för att stanna, säger Lundqvist.

Svenska hushåll riskera långvarigt höga elpriser

För svenska hushåll innebär situationen fortsatt osäkerhet. Trots att Sverige har relativt sett stabil elproduktion kommer exporttrycket att driva upp priserna. Industrin, särskilt elintensiva företag inom stål, kemi och pappersmassa, riskerar att förlora konkurrenskraft.

Samtidigt har många svenska hushåll redan investerat i egna lösningar som solceller och energilagring för att hantera svängningarna. Det ger en viss buffert men förändrar inte helhetsbilden: Europa sitter ihop i ett gemensamt system.

Europas elpriser blir ett svenskt problem

Den europeiska energiomställningen har skapat en sårbarhet som nu visar sig varje vinter. Analytiker pekar på att det krävs en tydligare plan för baskraft och investeringar i stabila energikällor för att undvika återkommande prischocker.

För Sverige blir konsekvensen att även en stark inhemsk elproduktion inte räcker. När kontinenten drabbas av elkris följer priserna med även här.

