Europa riskerar kraftigt höjda elpriser i vinter om vindarna uteblir. Det varnar en norsk meteorolog och kraftanalytiker för, och flera experter pekar på en obekväm verklighet. Den förnybara energin har inte växlats upp i samma takt som baskraften har fasats ut.
Analytiker: Kraftigt höjda elpriser hotar Europa i vinter
Effekten kan bli att vi får skyhöga elpriser även i Sverige.
Varningen: ”Ett mardrömsscenario för vintern”
Dagens PS redaktionschef Edvard Lundqvist lyfter fram situationens allvar baserat på rapporten av en norsk kraftanalytiker.
Det handlar om att vi inte har byggt ut den förnybara energin i samma takt som vi har lagt ner baskraften. Det skapar ett eventuellt mardrömsscenario, framför allt i vinter när energibehoven är som högst.
Om produktionen från vindkraften går ner står vi inför extremt höga energipriser, säger Lundqvist.
Den norska kraftanalytikern menar att Europa kan stå inför ett katastrofalt läge om kylan sammanfaller med svaga vindar.
Redan de senaste vintrarna har gett försmak på vad det innebär när vindkraften inte levererar enligt prognos.
Obalans i en gemensam elmarknad
Bakom utvecklingen finns flera faktorer. Den europeiska elmarknaden är i hög grad integrerad. När länder som Tyskland har fasat ut kärnkraft och kolkraft samtidigt som vindkraften inte byggts ut i tillräcklig takt uppstår en obalans.
Det går inte att bara knäppa med fingrarna och få tillbaka baskraften. Och investeringarna i vindkraft går inte längre i den takt som var tänkt. Det gör att vi får en väldigt pressad situation där vi tvingas betala väldigt mycket för den kraft som finns, förklarar Edvard Lundqvist.
I praktiken innebär det att flera länder kommer att tvingas elda mer olja och gas, vilket kräver dyr import.
Sverige drabbas trots egen vattenkraften
Sverige har i grunden en starkare position än många andra europeiska länder tack vare vattenkraften. Men det betyder inte att svenska hushåll och företag går fria.
Sverige kommer att exportera väldigt mycket el när trycket ökar i Europa. Det betyder att även här hemma blir elen dyr, även om vi på pappret är bättre rustade än många andra, säger Lundqvist.
Med andra ord är det inte en nationell utan en europeisk kris. När grannländerna får elbrist pressas priserna upp även på den svenska marknaden.
Turen kan avgöra – men Europas elpriser blir höga oavsett
Frågan är om Europa hinner agera för att mildra effekten inför vintern. Svaret är nedslående.
Man kan inte tala om lindring. Mycket handlar om tur. Blir det en kall och blåsig vinter kan situationen vara hanterbar. Blir det kallt och vindstilla blir det extremt dyrt. Då måste vi elda olja och gas, och det betalar vi dyrt för, säger Lundqvist.
Det centrala budskapet är att de höga vinterpriserna inte är en tillfällig störning.
– De väldigt höga elpriserna vi har sett på vintern är här för att stanna, säger Lundqvist.
Svenska hushåll riskera långvarigt höga elpriser
För svenska hushåll innebär situationen fortsatt osäkerhet. Trots att Sverige har relativt sett stabil elproduktion kommer exporttrycket att driva upp priserna. Industrin, särskilt elintensiva företag inom stål, kemi och pappersmassa, riskerar att förlora konkurrenskraft.
Samtidigt har många svenska hushåll redan investerat i egna lösningar som solceller och energilagring för att hantera svängningarna. Det ger en viss buffert men förändrar inte helhetsbilden: Europa sitter ihop i ett gemensamt system.
Europas elpriser blir ett svenskt problem
Den europeiska energiomställningen har skapat en sårbarhet som nu visar sig varje vinter. Analytiker pekar på att det krävs en tydligare plan för baskraft och investeringar i stabila energikällor för att undvika återkommande prischocker.
För Sverige blir konsekvensen att även en stark inhemsk elproduktion inte räcker. När kontinenten drabbas av elkris följer priserna med även här.
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid sedan juni 2024. Bevakar främst politik, världshändelser och makro.
