Kinas ekonomi växer mer än väntat trots kriget

BNP steg med 5 procent jämfört med samma period i fjol, den snabbaste tillväxttakten på tre kvartal, enligt en rapport från Kinas nationella statistikbyrå som Bloomberg tagit del av.

Tillväxten drevs framför allt av stark tillverkningsindustri och export, som sköt i höjden med 15 procent under kvartalet. Industriproduktionen ökade 5,7 procent i mars, medan detaljhandeln steg blygsamma 1,7 procent.

Tillverkningsdelen står starkt

Högteknologisk produktion växte 12,5 procent, med industrirobotar och integrerade kretsar upp 33 respektive 24 procent.

”Tillverkningsdelen av ekonomin förblir motståndskraftig och är fortfarande ett centralt tillväxtankare på kort sikt”, säger Hao Zhou, chefekonom på Guotai Junan International i Hongkong, till Bloomberg.

Samtidigt fortsätter privat konsumtion och investeringar att svalna.

Arbetslösheten i städerna steg till 5,4 procent i mars, den högsta på ett år, och fastighetsinvesteringarna rasade 11,2 procent. Produktionen av raffinerad olja föll 2,2 procent i mars, ett tecken på att konflikten i Mellanöstern börjar synas.