Kinas ekonomi växte snabbare än förväntat under årets första kvartal, vilket tyder på att kriget i Iran hittills haft begränsade spridningseffekter på världens näst största ekonomi.
Kinas ekonomi växer mer än väntat trots kriget
BNP steg med 5 procent jämfört med samma period i fjol, den snabbaste tillväxttakten på tre kvartal, enligt en rapport från Kinas nationella statistikbyrå som Bloomberg tagit del av.
Tillväxten drevs framför allt av stark tillverkningsindustri och export, som sköt i höjden med 15 procent under kvartalet. Industriproduktionen ökade 5,7 procent i mars, medan detaljhandeln steg blygsamma 1,7 procent.
Tillverkningsdelen står starkt
Högteknologisk produktion växte 12,5 procent, med industrirobotar och integrerade kretsar upp 33 respektive 24 procent.
”Tillverkningsdelen av ekonomin förblir motståndskraftig och är fortfarande ett centralt tillväxtankare på kort sikt”, säger Hao Zhou, chefekonom på Guotai Junan International i Hongkong, till Bloomberg.
Samtidigt fortsätter privat konsumtion och investeringar att svalna.
Arbetslösheten i städerna steg till 5,4 procent i mars, den högsta på ett år, och fastighetsinvesteringarna rasade 11,2 procent. Produktionen av raffinerad olja föll 2,2 procent i mars, ett tecken på att konflikten i Mellanöstern börjar synas.
Vinnare på konflikten
Flera bedömare pekar ut Kina som konfliktens stora ekonomiska vinnare tack vare landets dominerande ställning inom förnybar energi och cleantech.
Förnybar energi står nu för nära 40 procent av landets elproduktion, enligt analysorganisationen Ember.
Jacky Tang, investeringschef för tillväxtmarknader på Deutsche Banks private banking-enhet, har framhållit att konflikten tvingar Asiens stora oljeimportörer att diversifiera sin energiförsörjning, och att utrustningen för omställningen oundvikligen kommer från Kina.
Stärkt Kina kan satsa
Kina har enligt Realtid även byggt upp en strategisk oljereserv på 1,3 miljarder fat, tillräckligt för att täcka inhemsk efterfrågan i tre månader.
Den starka BNP-siffran väntas minska pressen på Peking att sjösätta nya stimulanser, särskilt efter att regeringen sänkt sitt BNP-mål till 4,5–5 procent, det lägsta sedan 1991.
Kommunistpartiets politbyrå håller ett ekonomimöte i slutet av april, där ledtrådar om den fortsatta politiken väntas.