Posener träder fram i ny dokumentär – efter 30 år

Joachim Posener, hjärnan bakom Trustorfallet, träder fram i nya Netflix-dokumentären ”Trustorhärvan”.

Posener har hållit sig gömd i 30 år, men har nu intervjuats av dokumentärens regissör Karin af Klintberg.

”Under två års tid har jag under ganska hemliga former träffat Joachim Posener och fått höra hans version av historien. Trustorhärvan har analyserats i decennier. Det har blivit böcker, tv-serier och otaliga tidningsrubriker. Men den mest efterfrågade intervjun har saknats fram till nu”, säger hon i ett pressmeddelande.

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Det var 1997 som fem personer köpte investmentbolaget Trustor. På pappret såg allt ut att vara i sin ordning, men tre månader senare avslöjades bluffen som blev ett av Sveriges största ekobrott.

”Trustorhärvan” har premiär den 5 augusti.