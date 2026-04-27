USA beslagtar oljetankers i central hubb för världens smuggling

Den 21 april bordade amerikanska styrkor tankfartyget MT Tifani, som enligt USA:s myndigheter fraktade 1,9 miljoner fat iransk olja.

Två dagar senare beslagtogs ytterligare ett fartyg, MT Majestic X. Båda fartygen hade enligt rörelsemönsterdata från MarineTraffic gjort upprepade resor mellan Iran och ett havsområde utanför Malaysias östkust, känt som Eastern Outer Port Limits, EOPL, det skriver CNN.

Centrum för oljesmuggling

EOPL ligger cirka 70 kilometer från Singapores kust i Malaysias exklusiva ekonomiska zon och är ett av världens mest trafikerade smuggelcentrum för olja.

Satellitbilder visar hur hundratals fartyg tidvis ankrar i området. Enligt data från organisationen United Against Nuclear Iran genomfördes minst 679 fartyg-till-fartyg-överföringar i EOPL under 2025, att jä mföra med 280 året dessförinnan.

”Det är ett mycket bekvämt ställe för att dölja aktiviteter. Malaysiska myndigheter tittar i princip åt ett annat håll”, säger Farzin Nadimi, senior fellow vid tankesmedjan Washington Institute, till CNN.