USA:s beslag av två iranska oljetankers i Indiska oceanen har satt strålkastarljuset på ett vattenområde utanför Malaysias kust som fungerar som en central knutpunkt för Irans oljesmuggling.
USA beslagtar oljetankers i central hubb för världens smuggling
Den 21 april bordade amerikanska styrkor tankfartyget MT Tifani, som enligt USA:s myndigheter fraktade 1,9 miljoner fat iransk olja.
Två dagar senare beslagtogs ytterligare ett fartyg, MT Majestic X. Båda fartygen hade enligt rörelsemönsterdata från MarineTraffic gjort upprepade resor mellan Iran och ett havsområde utanför Malaysias östkust, känt som Eastern Outer Port Limits, EOPL, det skriver CNN.
Centrum för oljesmuggling
EOPL ligger cirka 70 kilometer från Singapores kust i Malaysias exklusiva ekonomiska zon och är ett av världens mest trafikerade smuggelcentrum för olja.
Satellitbilder visar hur hundratals fartyg tidvis ankrar i området. Enligt data från organisationen United Against Nuclear Iran genomfördes minst 679 fartyg-till-fartyg-överföringar i EOPL under 2025, att jä mföra med 280 året dessförinnan.
”Det är ett mycket bekvämt ställe för att dölja aktiviteter. Malaysiska myndigheter tittar i princip åt ett annat håll”, säger Farzin Nadimi, senior fellow vid tankesmedjan Washington Institute, till CNN.
Två steg i handeln
Systemet fungerar i två steg: ett första set fartyg hämtar olja från Irans primära exportanläggning på Kharg Island och seglar till EOPL, där lasten förs över till ett annat fartyg som sedan tar den vidare till Kina, i huvudsak till så kallade tekannraffinaderier i Shandong-provinsen, kända för att köpa sanktionerad olja.
Kina deklarerar inte officiellt import av iransk råolja och uppger ofta ursprunget som malaysiskt.
Fartygen manipulerar eller stänger av sina obligatoriska AIS-signaler, byter last nattetid och opererar under oklara ägarstrukturer och falska flagg.
”De skapar en ny berättelse för den nya lasten och det nya fartyget. Det här är en lasttvättningstjänst, säger Nadimi till CNN.
Majoriteten går till Kina
Iran exporterade i genomsnitt 1,69 miljoner fat råolja per dag under 2025, och ungefär 90 procent gick till Kina, enligt amerikanska myndigheter.
Sedan Brentpriset stigit över 100 dollar per fat efter krigsutbrottet, ger varje oljeöverföring tiotals miljoner dollar i intäkter till regimen, även om iransk olja säljs med rabatt.
EOPL fungerar dessutom som ett flytande strategiskt lager nära Kina, ett sätt för Iran att skydda sig mot störningar i Hormuzsundet. Iran hade rekordnivåer på 191 miljoner fat lagrade till havs i februari, enligt råvaruanalysföretaget Kpler.
Malaysia lovade förra sommaren att skärpa kontrollen och stänga ute olagliga överföringar från sina vatten, men handeln har fortsatt.