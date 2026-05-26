BP:s styrelse har avskedat ordföranden Albert Manifold med omedelbar verkan efter vad bolaget beskriver som allvarliga problem kopplade till styrningsstandarder och uppförande. Beskedet fick aktien att falla kraftigt.
BP:s styrelseordförande sparkas med omedelbar verkan – aktien rasar
Det brittiska energibolaget BP meddelade under tisdagen att styrelseordföranden Albert Manifold lämnar sin post med omedelbar verkan.
Skälet är enligt bolaget ”allvarliga farhågor” kring bolagsstyrning, tillsyn och uppförande, utan att närmare specificera vad det handlar om.
”Albert har bidragit med ett välkommet fokus och tempo i BP:s omvandling. Styrelsen har dock blivit förvånad och besviken över att ta del av styrningsproblem och uppförandefrågor som den anser oacceptabla, och har vidtagit beslutsamma åtgärder”, säger Amanda Blanc, BP:s seniora oberoende styrelseledamot, i ett uttalande.
Styrelseledamoten Ian Tyler tillträder som tillförordnad ordförande med omedelbar verkan, medan en process för att hitta en permanent ersättare inleds.
Turbulent och kort tid
Manifold utsågs till ordförande så sent som i juli förra året, som ersättare för Helge Lund. Hans tid i rollen har kantats av turbulens: vid BP:s senaste årsstämma röstade drygt 18 procent av aktieägarna mot hans val, efter att rådgivningsbolaget Glass Lewis rekommenderat aktieägarna att rösta mot honom med hänvisning till styrningsproblem, skriver Financial Times.
Styrelseledamöter kräver 50 procents stöd för att väljas, men brukar normalt få stöd nära 100 procent.
Aktien faller
Nyheten fick BP:s Londonnoterade aktie att falla med upp till 9 procent under tisdagen, enligt CNBC. Vid eftermiddagstid hade tappet planat ut till cirka 4–5 procent.
Avgången sker i ett skede då BP genomgår en strategisk omsvängning – bort från förnybar energi och tillbaka mot kärnverksamheten olja och gas.
Sedan den 1 april leds bolaget av en ny vd, Meg O’Neill, tidigare chef för australiensiska Woodside Energy.
”Styrelsen och ledningsgruppen har en djup övertygelse om den strategiska inriktning vi har lagt fast, och bolaget arbetar i högt tempo för att leverera den”, säger tillförordnade ordföranden Ian Tyler i ett uttalande.
Analytikern Maurizio Carulli vid Quilter Cheviot konstaterar i en kommentar till CNBC att avgångar i BP:s ledning är ett återkommande mönster, men betonar att bolagets operativa förbättringar under det senaste året är ett kollektivt resultat av hela organisationen, inte enskilda individer.