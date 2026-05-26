BP:s styrelseordförande sparkas med omedelbar verkan – aktien rasar

Det brittiska energibolaget BP meddelade under tisdagen att styrelseordföranden Albert Manifold lämnar sin post med omedelbar verkan.

Skälet är enligt bolaget ”allvarliga farhågor” kring bolagsstyrning, tillsyn och uppförande, utan att närmare specificera vad det handlar om.

”Albert har bidragit med ett välkommet fokus och tempo i BP:s omvandling. Styrelsen har dock blivit förvånad och besviken över att ta del av styrningsproblem och uppförandefrågor som den anser oacceptabla, och har vidtagit beslutsamma åtgärder”, säger Amanda Blanc, BP:s seniora oberoende styrelseledamot, i ett uttalande.

Styrelseledamoten Ian Tyler tillträder som tillförordnad ordförande med omedelbar verkan, medan en process för att hitta en permanent ersättare inleds.

Turbulent och kort tid

Manifold utsågs till ordförande så sent som i juli förra året, som ersättare för Helge Lund. Hans tid i rollen har kantats av turbulens: vid BP:s senaste årsstämma röstade drygt 18 procent av aktieägarna mot hans val, efter att rådgivningsbolaget Glass Lewis rekommenderat aktieägarna att rösta mot honom med hänvisning till styrningsproblem, skriver Financial Times.

Styrelseledamöter kräver 50 procents stöd för att väljas, men brukar normalt få stöd nära 100 procent.